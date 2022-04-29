德國來的老師，對香港這都會有多少認識？

在港學德文時，我常好奇我的德文老師對香港認識多少。

那時我在歌德學院上德文課，每周都會有三小時在這家位於大廈十三四樓，盡覽海景的學院度過。我還是初學者，在圖書館見到琳瑯滿目的德文圖書和報刊，總羨慕老師可以明瞭當中內容，不用查字典就讀懂一字一句。但我也想，這些德國來的老師對這都會又有多少認識呢？他們會否也想認識這裡更多，還是只視這裡為客站，住幾年就離開，無須深入探索呢？

我認識的德文老師，大多住在南丫島，好像沒有哪位住市區；而同學們就散居港九新界。每次老師問同學住哪裡，他們回答深水埗、石硤尾、觀塘，也有住在公共屋邨的。我很好奇，老師有否去過這些地區呢？不要說劏房，他們有否參觀過公屋，見到邨內的兒童遊樂場，到過舊式藥房，還有在邨內茶餐廳品嚐過奶茶？對很多港人來說，這些都是成長時的回憶或日常生活，但對德國人來講，或許都很陌生，來港之後都沒接觸過。當然，有些德國人和德文老師廣東話上佳，也有不少本地朋友，平時也愛去酒樓品茗和茶餐廳吃西多士，但大部分德國人都活在 expats bubble 內，與本地人交集不多，認識的本地人都是離島的鄰居，與幾百萬香港人成長的世界很不一樣。

此外，我也好奇我的德文老師是否認識香港流行文化，例如他們有否看過周星馳趣劇、杜琪峯的警匪片、聽過陳奕迅的流行曲。他們應該大部分都沒接觸過，要是能夠講得出一些導演、演員、歌手的名字，已是很有認知。他們也不會看本地的中文電視、聽中文電台和看本地網台。每周在學院內，他們和學生有所交集，然而上完課後各自回家，也各自回到兩個不同的世界。學生回到人煙吵鬧的市區，而德國人返到寧靜人稀的離島。住在市郊的他們，定無法想像學生所居住的環境，高樓大廈內一個擠迫的單位。大家都居於這片一千一百平方公里的土地上，居住環境卻有天淵之別。

現在人居德國，我也從在地人變成外地人。有時也在想，我認識這片土地的人多少。雖然德國不像香港，外國人有融入的需要，沒有這麼大的expats circle，但因為文化的隔閡，不在這長大的人，對當地文化未必熟悉，也未必感興趣。加上現今資訊發達，就算人居德國，掌握家鄉的流行文化，可以比住在家鄉的人還快。流行樂壇頒獎禮的賽果，都是是住在德國的你首先通知在家鄉的家人。現在不同於三十年前，看新聞和娛樂節目，不用靠當地媒體，在電腦前就等如還在家鄉。這種便捷，壞處是與當地文化脫節，但好處是及時掌握家鄉的新知，可以與德國人分享更貼切的故鄉。

在港的德國人，大多喜好戶外活動。他們比一般港人更熟悉遠足的路徑、各大小郊野公園的資訊、港九新界的崇山峻嶺。他們可以將鳳凰山和鷹巢山的典故和沿路的動植物一一道來，介紹給本地人。外國人和本地人雖住在同一都市，卻有點像兩個平行時空，大家關注的事各有不同；大家卻可以互相學習，一同發掘優美的事物。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin