睽違4年艾爾多安再訪沙烏地，外界分析是緩解里拉大跌後的經濟壓力

文：梅緣緣

根據土耳其媒體《Daily Sabah》報導，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）近期前往沙烏地阿拉伯，展開為期兩天的訪問行程。昨（28）日艾爾多安與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）於吉達（Jeddah）阿薩拉姆皇宮（Al-Salam Palace）會面。兩人透過閉門會議，盼修復安卡拉（Ankara，土耳其首都）與利亞德（Riyadh，沙烏地阿拉伯首都）雙方先前的緊張關係。

據《半島電視台》（Al Jazeera）指出，艾爾多安此次前往沙烏地阿拉伯的舉動，也是繼2018年沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在土耳其伊斯坦堡沙國領事館遇害後，睽違4年的首次回訪。

攜手共創「新紀元」，土耳其總統訪問沙烏地阿拉伯

據巴基斯坦媒體《Daily Pakistan》報導，土耳其官方的聲明指出，本次會談兩國政府將會針對地區和國際議題交換意見，後續也會對兩邊的關係有更深的討論。

艾爾多安在要飛往沙烏地阿拉伯前，也點出土耳其與沙國將共創「新紀元」，期待未來能更加強化雙邊的連結與互動。

同時艾爾多安當時也向記者表示：「我這趟出訪，也代表著兩方都有意要繼續合作。」並強調在維持共同利益的情形下，將與沙烏地阿拉伯的健康衛生、能源、食物安全、農業科技、國防產業及經濟等領域進行合作。

沙烏地阿拉伯媒體《沙烏地公報》（Saudi Gazette）的推文顯示，艾爾多安與其後續會見的沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）兩人在皇宮內見面時，互相以擁抱示好。而艾爾多安後續也至麥加大清真寺（Grand Mosque）朝聖，並與現場信徒一同參加寺內的副朝覲（Umrah）活動，展現入境隨俗的精神。

土耳其外交與經濟重挫後的東山再起，試圖修補與他國的外交關係

在這次艾爾多安參訪沙烏地阿拉伯前，土耳其的外交及貨幣債務早已危機頻傳，也進而連帶影響到該國長期的整體經濟發展。如土耳其的財務赤字從2016年的331億美元（約9747億新臺幣），上升至2017年的473億美元（約1兆3933億新臺幣），已經成為當時負債最高的國家之一。

2018年7月，前任美國總統川普（Donald Trump）於推特發文，要求土耳其釋放當時已遭關押兩年的美國牧師布朗森（Andrew Brumson），否則將對土耳其實施限制，例如禁止向國際金融組織貸款等大規模經濟制裁。同年8月，川普宣布將針對土耳其出口至美國的鋼、鋁礦分別徵收50％及20％的關稅，導致土耳其里拉（Lira）大幅下跌。至去（2021）年年初，土耳其里拉與美元間的兌換匯率已經下跌近45％。

土耳其與他國的外交關係近幾年也陷入緊張。像先前2018年10月哈紹吉遇害（又稱哈紹吉事件）一事，造成土耳其及沙烏地阿拉伯間的關係破裂；以及去年美、英、德、法等10國公開提出聯合聲明，批評土耳其當局延長監禁同時具有社會運動者及慈善家身份的商人卡瓦拉（Osman Kavala）一舉。

雖後續艾爾多安下令將美國、德國、法國、荷蘭、加拿大、挪威、丹麥、瑞典、芬蘭及紐西蘭等10國大使，列為「不受歡迎」（Persona non grata）名單以表達不滿，但因土耳其列入的大使多屬北約（NATO）成員國，也使得土耳其與上述國家間的外交狀態惡化。

不過，根據《Daily Sabah》指出，土耳其近期的外交政策，已經逐漸從過往的國防安全導向，轉為以貿易外交為重的策略。其中像是改善與歐盟（EU）之間的關係，以及加速外交關係正常化（Diplomatic normalization）。近日艾爾多安飛往沙烏地阿拉伯參訪，同樣也可以被視為是土耳其外交策略轉向後的一大里程碑。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範