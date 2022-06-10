缺工時代｜背後成因是什麼？哪些行業最缺人

文：梁敏萱｜封面：詹湘淇

「對不起，因為找不到人、也沒人投履歷，所以中午12點到下午2點不營業了。」一紙告示貼在洗車場入口，揭露台灣現在面臨的缺工現狀：不只找不到人，甚至連個人影都看不到。

2021年起，許多行業都在喊缺工，高科技產業如台積電、聯發科到各大學與科大搶人、對職場新鮮人開出每年100-200萬的起薪；傳統產業與製造業則呼籲政府放寬移工總量管制，以填補近10萬的中階人才缺口。連普遍被視為應徵門檻較低的內需服務業，也面臨沒人要來上班的情形。

到底人才都去哪裡了？又有哪些行業最缺工？從下圖主計總處公布的數據來看，2021年確實是過去20年來最缺工的一年。統計資料顯示，2021上半年勞力缺口達24.8萬人，又以工業職缺率3.92％最高，職缺數達11.9萬。下半年雖然缺工情形稍微減緩，但仍超越過去五年的水準。

缺工的情形也持續蔓延到2022年第一季。勞動部每三個月對各行業進行人才需求調查，發現2022年4月各產業回報預估淨需求人數也持續創新高，較前一期（2022年1月）增加74690人，也是近十年新高。

若進一步檢視各行業職缺率的變化可以發現，2021下半年多數工業較2019年更缺工，又以營建工程業最嚴重，職缺增加了2.52個百分點。內需服務業雖受疫情波及，整體職缺較兩年前減少，但教育業、住宿餐飲業仍存在人才需求，較兩年前有微幅的成長。

人力銀行廠商徵才數創紀錄

作為勞動市場中介的角色，人力銀行也觀察到同樣的趨勢：工作機會大幅增加，卻遲遲找不到人應徵。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，今年4月份刊登在104人力銀行網站上的廠商徵才數已突破101萬，創下公司成立26年來的紀錄，顯示台灣整體產業景氣未受疫情影響，對人才的需求只會越來越高。

根據104人力銀行提供2022年第一季統計數字，建築營造業的求供比為12.25，代表營造業求職者平均有12.25個工作機會可以選擇，超越整體產業平均2.02。除此之外，住宿、餐飲服務業的人才需求也很高，求職者平均有7.38個工作機會。

近期台灣本土疫情發展迅速，為什麼餐飲、休閒、觀光產業刊登職缺數未受影響？鍾文雄解釋是因為今年缺工太嚴重，「即使景氣馬上復甦，要在一個月內可以找到人的機會也不高」，廠商寧可把職缺掛在上面，慢慢找尋合適的人才。

台灣再工業化使勞工需求增加

為什麼工業缺工情形如此嚴重？勞工關係學系教授李健鴻教授分析，工業缺工的情形早在2018下半年就開始浮現。當時正值美中貿易戰，美國對中國輸美商品加徵25%關稅，許多台商擔心受影響，考慮要轉移工廠陣地。當時行政院推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，吸引超過250家台商投資並回流台灣設置基地與廠房，因此使得營造業勞工的需求增加。

除了台商回流造成的影響外，許多國際大廠也相繼釋出對台灣的興趣，李健鴻解釋，美中貿易戰改變了台灣過去30年去工業化導致產業外移的狀態，「讓台灣進入『再工業化』的階段」。其中又以工業部門中的製造業為大宗，創造大量的就業機會，工作條件也有提升。據主計總處資料，工業部門就業人數過去三年逆勢成長，就是台灣進入再工業化階段最好的證明。

從104銀行資料也可以發現，雖然普遍電子及半導體產業平均薪資高，但部分製造業薪資漲幅反而超越高科技產業，過去五年上漲約11.83%。

也因為勞力市場出現更多的機會，也改變了台灣求職生態。原本就很缺工的產業，在疫情跟台灣再工業化的影響下變得更加嚴峻。

許多企業敦促政府放寬移工限額以補充勞動力，但在李健鴻眼中，這無法解決台灣缺工背後「低薪、高工時」的根本問題。他表示目前亞洲各國都出現勞動力短缺的情形，台灣薪資若沒有競爭力，移工也不會願意再來台灣工作，呼籲政府應調整薪資政策，改善台灣勞動環境，才能同時造福本國籍及外國籍勞工。

「我們已經進入招募市場的戰國時代」，李健鴻表示，若企業無法彈性調整招募思維或人力資源政策，將會更難找到人。

資料來源：行政院主計總處、104人力銀行

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核稿編輯：林奕甫