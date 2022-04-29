香港特首選前9日李家超公布政綱，部分政策繼承林鄭月娥

（中央社）香港行政長官選舉唯一候選人李家超今天公布參選政綱，包括強化政府治理能力、提供更多安居之所、全面提升競爭實力、建立共融社會，部份政綱繼承現任特首林鄭月娥的施政方針。

李家超今早在灣仔會議展覽中心向基層代表公布參選行政長官（特首）政綱。他說，回顧過去，香港獲得了很多寶貴經驗，需借鑑記取，但也累積了不少深層問題，需加緊解決。

他說，面向未來，香港要從「由亂到治」邁向「由治及興」。

具體而言，李家超的政綱分為4大部分，包括強化政府治理能力、提供更多安居之所、全面提升競爭實力、建立共融社會。

在強化政府治理能力方面，他說，新政府需要進一步革新、優化治理能力，打造忠誠、高效、貼地的施政團隊。

但這支施政團隊要以「愛國者治港」為原則。

他說，將會積極參考現政府提出的方案，研究政府架構重組，強化戰略謀畫、政府研究和整體統籌能力等。

今年1月初，林鄭月娥公布政府架構重組方案，建議增設文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局、改組食物及衞生局、重組民政事務局等。

外界預料李家超當選後，大致上將會接納上述重組方案。

居住問題向來是港府的首要事務。在安居之所問題方面，李家超繼承了林鄭月娥早前提出的「北部都會區發展規畫」和「明日大嶼計畫」，前者涉及新界北部土地發展，後者涉及填海建屋。

去年10月，林鄭月娥在其年度施政報告中提出發展新界北部的藍圖，以解決住房不足問題；根據藍圖，新界北部將成為250萬人居住的新都會。

至於全面提升香港的競爭力，包括鞏固香港金融中心、發展創科中心、創造文化之都、強化法律服務等。

建立共融社會方面，重點之一是創造青年向上爬升的機會，為青年提供更多不同類型和高質量的職業培訓，及積極吸納青年加入各類政府法定機構等。

李家超同時強調，要培育「愛國愛港」、具備世界視野的新一代。

第6屆特首選舉將於5月8日舉行，前政務司司長李家超是唯一參選人，並獲得786名選舉委員會委員提名。

根據香港立法會通過的完善選舉制度，負責選出特首的選委由原先的1200人增至1500人，參選人獲得過半數選委投票支持才能當選。

換言之，751票是當選門檻，而李家超的提名票已超越此數，如無意外，他篤定出任下屆特首。

由於李家超長期在警隊工作，又曾出任保安局局長，此前有評論認為，一旦由他出任特首，香港將進入「武官管治時代」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex