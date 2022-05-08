《閱讀女作家》：《簡愛》《咆哮山莊》《阿格尼斯．格雷》，分別是博朗特三姊妹中誰的作品？

作者：卡塔玲娜．馬倫霍茲（Katharina Mahrenholtz）、繪者：朵恩．帕里西（Dawn Parisi）

博朗特姊妹 The Brontë-Sisters（英國）

愛爾蘭牧師派翠克．博朗特一家似乎終於有所起色：1820年他接任哈沃斯的職位，哈沃斯是位在約克夏的一個紡織村落。但是不久之後，他的妻子瑪莉亞過世；四年之後，比較年長的兩個女兒也去世。只剩下夏洛蒂、愛蜜麗、安妮和弟弟布朗威爾。

布朗威爾九歲生日的時候，父親送他十二個木雕士兵。沒什麼大不了的？才怪。布朗威爾很興奮，立刻和姊姊們為這些木雕人物想出一個虛幻世界，四姐弟在只有5×7公分大的小書裡寫下阿格里亞王國和鞏達爾島（由一個女性統治）的故事，還畫上風景、地圖和建築大概。最後誕生了一百本這樣的小書，在很久之後被統稱為「博朗特少時之作」（Brontë-Juvenilia），拍賣屢創高價。

三姊妹依照父親的期望都成為女教師（而且痛恨這個職業），派翠克預定讓獨子成為人像畫家，但是最後不了了之，布朗威爾獲得家庭教師的職位，卻愛上雇主的妻子，然後被解雇。他的生活一直不穩定，而且無法戒除毒癮，尤其是他的酒癮非常嚴重，使他三十一歲就逝世，和他的姊姊愛蜜麗同一年死去。

在這一年之前，愛蜜麗發表了首部（也是唯一一部）長篇小說——她的姊妹們也在同年發表作品。三個人在1846年就曾一起發表詩集，但是賣得並不好。三姊妹以男性筆名寫作：科勒．貝爾＝夏洛蒂，埃里斯．貝爾＝愛蜜麗，艾克頓．貝爾＝安妮。由於總是有不認識的男性收件人信件寄到家裡，她們的父親感到相當驚訝，只好讓父親知道這個祕密。

《簡愛》變成暢銷書的時候，夏洛蒂坦承自己就是作者，得以享受她的盛名。她寫了其他長篇小說，後來結婚，不久之後去世，享年僅三十八。安妮和愛蜜麗早在這之前已經去世，派翠克．博朗特相反地卻活到八十四歲，比整個家族的人都長壽。

夏洛蒂．博朗特（Charlotte Brontë）

1816-1855年，英國

Photo Credit: 遠流出版

作品

夏洛蒂．博朗特在世時發表了三部長篇小說：《簡愛》、《雪莉》和《維萊特》，另一部《教授》則在她死後問世。在她短暫的創作生涯之中，夏洛蒂是個出名的女性。她死後兩年甚至出現一本傳記，是由她的朋友依莉莎白．蓋斯凱爾所撰（她也是個女作家），委託人是派翠克．博朗特。夏洛蒂的第一部長篇小說就很暢銷——《簡愛》是最成功的博朗特作品。

《簡愛》

孤女簡愛在可怕的親戚家長大，必須住進可怕的寄宿學校，最後接下桑菲爾德莊園的家庭女教師職位。她在莊園負責教育羅切斯特先生的私生女——而且很快愛上雇主，對方卻早已訂婚。這情況對簡愛造成壓力，於是想要離開桑菲爾德莊園。喔，不！羅切斯特著慌，訂婚一事不過是他的杜撰，為的是讓簡愛吃醋，他真心愛的只有簡愛，於是向她求婚。簡愛同意，卻在結婚聖壇前才得知，羅切斯特先生已婚（什麼！），而且是和發瘋的貝爾塔．梅森，梅森一直都被他關在房子裡（哇！）。

簡愛震驚之下逃走，成為聖約翰河牧師牧區裡的小村教師，牧師想和她一起到印度傳教——當然是先結婚再上路。不！簡愛還愛著羅切斯特，急忙趕回桑菲爾德莊園。

再次震驚：莊園已經變成廢墟。貝爾塔死於火災（真省事！），羅切斯特雙眼失明，因為他試著把妻子從火場救出（道德行為＋懲罰＝重建聲譽）。簡愛照顧他，和他結婚，還生了個孩子——最後羅切斯特甚至重見光明！

名言

我不是飛鳥，沒有任何網子能捉住我。我是自由人，擁有自己的意志。

簡愛計畫離開羅切斯特的時候是這麼對他說的——就在假訂婚的事情敗露之前。這幾句箴言依然很受歡迎——被刻在手環或是鏈墜上。

真尷尬！

夏洛蒂把小說第二版獻給她所欽佩的威廉．薩克萊，讓這位知名作家非常不自在，他擔心會有人連想到他個人的情況：他的妻子就像貝爾塔．梅森——精神失常，他的女兒們由幾個女教師照看。很快就傳出是這些女教師之一寫下這部小說的謠言。

迴響

人們其實感到有些錯愕，在這部小說當中，夏洛蒂那麼開放地處理和呈現愛情與婚姻的問題，以及女性在維多利亞時期的英國過得有多糟。滿懷責任感其實卻脆弱的這個博朗特，從發表這本書以來就被視為革命家。

愛蜜麗．博朗特（Emily Brontë）

1818-1848年，英國

Photo Credit: 遠流出版

作品

博朗特中間的女孩愛蜜麗是家裡的自由靈魂：野性、固執，擺脫傳統。她喜歡跑著穿越沼澤，不太在意其他人說什麼。她的文學作品一目了然：有幾首詩，以及唯一的一部長篇小說，和她姊姊夏洛蒂的處女作在同一年發表。《咆哮山莊》讓愛蜜麗．博朗特在世時就成名——部分原因在於，維多利亞時期的文學首次出現由「壞人」當主角的作品。

《咆哮山莊》

英國約克夏一個荒涼地區：恩肖家族（住在咆哮山莊）和林頓家族（住在畫眉山莊）世代在此生活。在三代之間，兩個家族間有許多恩怨糾葛，所有相關人士的名字相似使之更加複雜。

一切都從恩肖先生收養了六歲的希斯克里夫開始。希斯克里夫和心愛的凱西被兄長辛德利欺壓。辛德利變本加厲，凱西於是為了逃避他而和愛德嘉．林頓結婚，使希斯克里夫大受打擊而離開咆哮山莊。希斯克里夫再度返回山莊的時候，變成一個有魅力又富有的男人，卻滿懷怨氣：他心愛的凱西懷孕了，無法被征服。

接下來的情節跌宕起伏：希斯克里夫和愛德嘉的妹妹結婚，不斷虐待她；凱西生下女兒凱瑟琳卻痛苦死去。希斯克里夫把咆哮山莊騙到手，生了一個兒子（名叫林頓），強迫兒子和凱瑟琳結婚。兒子林頓死後，希斯克里夫也無恥地繼承了畫眉山莊，不僅如此，他還奪走（其實同樣無恥的）妻舅的兒子哈瑞頓。