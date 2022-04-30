民進黨主張「台灣主權未定論」，帶頭否定自己的統治合法性？

最近傳統台獨理論又在台灣社會輿論中傳揚，一時掀起千層浪，引發諸多討論。

「台灣地位未定論」、「台灣主權獨立論」、「住民自決論」及「台灣民族論」，構成傳統台獨理論四大支柱。由國史館與台灣新世紀文教基金會、台灣國際法學會等團體，於4月23日舉行「《舊金山和約》及《台北和約》生效70週年研討會」中，館長陳儀深致詞表示，美國堅持賣武器給台灣，即是基於《舊金山和約》的「台灣主權未定論」；而立法院長游錫堃致辭時則宣稱，「根據國際法的條約，台灣、澎湖並不屬於中國，台灣主權應屬於全體台灣人民」，據此論證戰後台灣國際地位「絕非中國的一部分」。

針對民進黨當局重要成員倡議「台灣地位未定論」、「台灣不是中國的一部分」，分別受到前總統馬英九及中國大陸當局批判。馬英九強調從《開羅宣言》、《波茨坦公告》到《中日和約》，都為二戰後台灣歸屬「中華民國」提供最好的證明；尤其1952年《中日和約》最重要的效果，這是其第一號照會確認該約適用於「中華民國」現在與未來所有的領土。並批評立法院長跳說《開羅宣言》沒有國際法律效力、《舊金山和約》沒有規範台灣主權；又批評國史館館長竟公開提「台灣主權未定論」，形同一個執政黨帶頭否定自己對台灣統治的合法性。

4月24日國台辦發言人回應，又於4月27日例行記者會中再度重申，《舊金山和約》是在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下，對日單獨媾和而發表的非法、無效的文件，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，也都是非法、無效的。同時，批判民進黨當局「拿著非法無效的歷史廢紙進行炒作」，其目的在宣揚「兩國論」。

事實上，美國在與中國簽訂《上海公報》後，就未再倡議「台灣地位未定論」；日本作為二次戰後戰敗國，在《舊金山和約》宣布放棄台灣、澎湖及附屬島嶼的主權後，對台灣歸屬一直抱持無權置喙的立場。因此，此時倡議「台灣地位未定論」有其侷限性，凸顯民進黨的國族建構已產生諸多困境。

首先，「台灣地位未定論」是一種「過時論」，充滿政治意圖及權宜性，為美國依據其國家利益而炮製地緣戰略武器

二次戰後台灣歸屬中國，已經《開羅宣言》與《波茨坦公告》確認，包括美國國務院《公報》（Bulletin）第22卷（1950年1月至3月）明載，時任美國總統杜魯門（Harry Truman）與國務卿艾奇遜（Dean Acheson）皆表明「台灣已歸還中國」，且「在過去的四年中，美國及其盟邦都沒有異議。」

惟1950年6月韓戰爆發後，美國為尋求第七艦隊巡弋台海的合法性基礎，於6月27日宣稱：「至於台灣未來的地位，應俟太平洋區域之安全穩定恢復後與日本成立和約時，再行討論，或由聯合國予以考量。」此為美國提出未定論之原始動機。

其次，美國提出「台灣地位未定論」有其國家利益考量，自中美簽署《上海公報》後即不再倡議未定論

與二戰後台灣歸屬問題有關的國際宣言（公告）、條約，發生時間先後順序與脈絡為，《開羅宣言》宣告二戰後「東北、台灣及澎湖群島歸還中國」；《波茨坦公告》明確指出「《開羅宣言》之條件必將實施」；在日本《降伏文書》中日本又宣告「接受1945年7月26日在波茨坦所發表，其後又經蘇維埃社會主義共和國聯邦所加入之公告。」

至此，已可確定日本承諾二戰之後將台灣歸還給中國。1951年美日簽署《舊金山和約》，雖然該和約中僅指出日本必須「放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島之一切權利」，並未明定將台灣歸還中國。惟日本已於《降伏文書》中承諾，將台灣歸還給中國。

美國之所以提出「台灣地位未定論」，實有其政治意圖及國家利益需要，主要是為因應韓戰爆發後遠東出現的新形勢，1950年美為圍堵共產主義持續擴張，運用「台灣地位未定論」，建構其介入兩岸問題的正當性，既防止中國武力攻台「解放台灣」，也防備台灣藉機「反攻大陸」。但1970年代美國為「聯中制蘇」尋求與中國建立正式外交關係，簽署《上海公報》確立中美往來的「一中」框架，此後幾乎不再重提「台灣地位未定論」。

1945年8月15日日本宣布願意投降後，日本陸軍參謀長梅津美治郎在停泊於東京灣的密蘇里號戰艦上，簽署《降伏文書》，自此正式宣告日本願意無條件投降｜Photo Credit: U.S. National Archives@Wiki Public Domain

復次，「台灣地位未定論」並不符合台灣當前憲政法理架構

蔡英文宣稱主張維持現狀，依據憲法及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，來處理兩岸事務。儘管蔡英文當局提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」與「兩岸互相承認主權」等政治訴求，並透過「中華民國台灣」作為掩護外衣，但仍無法突破具有「一中」內涵的憲政法理框架。依據台灣《憲法增修條文》前言明列「因應國家統一前之需要」，顯示「兩岸同屬一國」，只是尚未完成統一。

進一步論之，依據《憲法增修條文》第11條規定：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」；《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第2條規定：本條例用詞，定義如下：「一、台灣地區：指台灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。二、大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土。」從憲法及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》檢視，兩岸關係性質及定位屬於「一國兩區」，即「大陸地區」及「台灣地區」。

因此，主張「台灣地位未定論」並未符合當前台灣憲政法理架構。

再者，即使主張台獨人士，也拋棄「台灣地位未定論」之說

甫剛過世曾经主張「台灣地位未定論」的彭明敏教授，後來也改變「未定論」為「已定論」觀點。彭明敏曾論及：「關於領土的割讓，除了條約的具體約束以外，國際法上，另外還有一種即為佔領的原則（Principle of subjection），依國際習慣國際法，實際有效的佔領，即為構成法權，所謂佔領有效，應在其領土上，行使排他性之權力，在佔領土地之內，成立機構，使其足以執行法律，所以關於台澎的地位，雖然在《舊金山和約》及《中日和約》中沒有明確的規定歸屬中國。」此為原先主張「未定論」法理基礎。