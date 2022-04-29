別以為登上月球就不會犯法，加拿大國會修法月球上犯罪也可起訴

（中央社）加拿大國會議員今（29）天通過一項國家刑法修正案，允許起訴在月球上犯下的罪行。

法新社報導，本週呈交給加拿大國會的443頁預算施行法案之中的這項修法，國會議員以181人贊成、144人反對的票數通過刑法修正。

加拿大早已將司法管轄權範圍，擴及到加拿大太空人飛往國際太空站（ISS）期間所犯下的犯罪行為，這視同在加國境內犯罪。

加拿大修法的背景在於近年太空飛行數量增加，且加國參與美國國家航空暨太空總署（NASA）引領的計畫，在2024年5月展開50多年來首次載人登月任務之前，一名加國太空人預計將搭上阿提米絲2號（Artemis II）環繞月球。

此次的刑法修正的範圍將適用於月球門戶（Lunar Gateway），也就是計畫於2020年代發射的全新國際太空站，加拿大太空人員無論在月球門戶上或是前往的過程，甚至在月球表面作業時都將受到法律規範。

日前，加拿大已承諾加入美國太空總署（NASA）主持的月球門戶計畫。今（2022）年的預算更指出，兩年前國家就已宣布在未來的24年內將投資19億美元，為這項計畫建造一個太空梭遙控機械手臂，稱為加拿大臂3（Canadarm 3）。

2020年底，加拿大太空總署（Canadian Space Agency ）也與NASA簽署條約，內容證實一名加拿大太空人將能參與阿提米絲2號任務，並使其搭上獵戶座太空船執行月球飛越測試並返回地球，這將是1972年阿波羅17號過後，人類再次飛離近地軌道。

加拿大在此時修改刑法，就是希望能在任務執行期間防止潛在犯罪事件。

2019年NASA曾經發起世界首起的太空犯罪調查，一位在國際太空站執行任務的太空人邁考萊恩（Anne McClain）被失和的丈夫指控在太空期間不法取得銀行紀錄。最後邁考萊恩被無罪釋放，但該案件點出了太空中法律施行的相關問題。

麥基爾大學（McGill University）太空法律研究所（Institute of Air and Space Law）的教授賈庫（Ram Jakhu）向《CBC》表示，該調查為建立域外法規敲響了一記警鐘。他認為隨著人類在宇宙中活動的次數逐漸增加，太空犯罪發生的機率也預期變高，犯罪類型從謀殺、劫持太空運輸工具到引爆太空裝置都可能出現。

賈庫強調這樣的新規定對於所有太空人都一視同仁，無論他們的國籍為何，這都是合乎邏輯，也勢在必行的。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範