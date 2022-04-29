香港晚報：理大學生認網上言論「煽動分裂」，認罪仍判量刑起點5年

1）理大學生認煽動分裂判刑5年

23歲理大男學生呂世瑜，被指2020年於Telegram頻道「抗共港獨台」煽動他人對抗共產黨和港府，在前年9月網上放售氣槍後被捕。他承認1項「煽動他人分裂國家罪」，被判監5年。

案件以5年6個月作量刑起點，因被告認罪獲扣3份1刑期，原判3年8個月。惟控方在判刑後指刑期出錯，根據《港版國安法》，情節嚴重者須判囚5年以上、10年以下；辯方則表示如判刑最少5年，在被告認罪的情況下，量刑起點應為7年半。法官胡雅文最終推翻原判，判決被告監禁5年。

胡官判刑指，被告販賣武器裝備供人攻擊或自衛用，屬加刑因素。她續稱，頻道訊息可廣泛傳播，而當時反社會情緒高漲，被告犯案加強動盪風險，需要以判刑阻嚇。

Photo Credit：AP / 達志影像

2）李家超不直接回應特赦青年

特首候選人李家超在政綱簡介會後見記者。《明報》問及會否特赦青年，李家超沒有直接回應，僅稱香港是法治地方；認為雖然同情某些人士，但若不能建立「守法意識」，最終全部人會受害。就記者另提問會否邀請民主派入政府或諮詢架構，李家超只強調會用人唯才，希望與共同理念的人為港做事。

政黨新思維指李家超政綱訂「百日KPI」值得肯定，但缺乏具體衡量目標；就李家超提出與地區團體合作，新思維指政綱忽略本來地區主導的模式。民主黨主席羅健熙則認為，新政府首要工作是建立與民間的互信，政綱未提及如何解決現屆政府與市民疏離的問題，而很多政策與現行沒大分別。

Photo Credit：AP / 達志影像

3）選舉事務處外洩選委資料

《明報》報導指，選舉事務處繼上月洩1.5萬名選民資料，再度外洩個人資料。處方表示有職員將1名選委和其助理的個人資料，錯誤附檔於1封給60人的電郵內，當中包括2人姓名、電話、電郵和選委的簽名。

處方指涉事職員已被調離原本崗位，也正接受調查；亦已即時通知相關收件人立即、永久刪除該附件，並就事件影響向該名選委和其助理致歉，稱會嚴肅跟進、採取改善措施。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin