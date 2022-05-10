李明哲回台後首次公開「我在中國監獄的5年」，李淨瑜特別感謝施明德「讓他像個人回來」

長期參與各種人權工作的李明哲2017年3月經澳門入境中國時，遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。於湖南赤山監獄服刑，4月14日刑滿獲釋，15日自廈門抵返台灣。李明哲遭中國關押5年期間，李凈瑜四處奔走高調救援，此案也獲國際輿論以及美國國務院的高度關注。

李明哲返台隔離後，今（10）日和李淨瑜共同召開記者會對外說明，現場擠滿大批國內外媒體，兩人上台後就手牽手鞠躬感謝各界關心，並說明5年來的救援歷程。李凈瑜表示這可能是她「最後一次在記者會上公開發言」，希望未來能回到原本的工作崗位，跟相愛的人好好生活、經營未來，並感謝大家5年以來都沒有忘記李明哲。

李明哲：感謝高調救援

李明哲開場時便表示，這是他第一次面對這麼多媒體，他知道大家一直都在關心他的案子，他想能夠做得最好的回報，就是好好的介紹自己，並說明整個事件的過程；他細數自己出生在台北的外省家庭，本來自我認同就是中國人，一直到高中離家唸書才有所改變，開始認識並且認同台灣；同時也開始了解中國的現況，包括許多壓迫人權的行為。

李明哲也說，自己身為一個關注人權議題的台灣人，所做的就是幫助中國的政治犯，他會刷卡在網路上買書寄給他們，也會協助他們的家屬，或是在網路社群中分享台灣人追求民主的人權血淚歷史，他做的事情在任何民主國家都不奇怪，也不是犯罪。

他2017年是去中國探訪朋友，經澳門入境珠海就被一群人包圍，當地的國安人員給他戴上頭套，押他上車，「我當時知道狀況不對了，我被當犯人逮捕了，到了囚禁處也不知道自己在什麼地方」自己當時確實慌了，對被逮捕的原因一開始完全沒頭緒，因為自己是台灣人，一點都不覺得所做所為實質危害到中國政權或違反中國法律，「回家是我當時唯一的希望跟出路，中國不是我的國家，我唯一的家鄉就是台灣」。

他在審訊過程中，發現中國政府曾經試圖扣他「間諜罪」，一直逼問他有受到什麼單位的資助，但他強調「向來最大的金主就是妻子」，後來他依然完成顛覆政府的筆錄與供詞，李明哲解釋，審訊過程他被強制安排律師，也被暗示有可能會判無期徒刑，

「希望各位了解，這些證詞都是無意義的，因為這場審判是非法的，我唯一只想要的就是回家，我認為我沒有做錯，我自認沒有對不起台灣，我希望大家能夠體諒」

李明哲也說明，自己在監獄裡沒有受到過分的虐待，唯一比較嚴重的就是監獄曾禁止其他囚犯和他交談，只要和他交談就會被關禁閉，導致他被孤立，也算種精神虐待。赤山監獄的工廠生產鞋子、手提袋、襪子等物品，經常一天勞動長達11小時以上，休假日和教育日也被取消，還要偽造出勤紀錄，宛如把犯人當成血汗工廠的奴隸；他曾多次抗議，也轉達給妻子，後來一度有所改善。

李明哲說，自己的體重在監獄降到80幾公斤，但在被釋放前2個月可能以防疫為由，被送到醫院住在隔離病房，每天只能躺著看電視，所以又胖到90幾公斤。

李明哲表示，他認為自己能夠平安出獄回到台灣，真的要感謝太多人，妻子始終不放棄的高調救援，救援越高調越公開，才能給中國政府壓力，他也表示自己知道這些年來，施明德主席始終在凈瑜身後默默指導凈瑜，該如何同時謹守保護台灣主權尊嚴的原則，又以他性命安全為第一準則來進行救援。

李淨瑜頻頻感謝施明德

李淨瑜則表示，今天李明哲能夠回家，是國內外人士共同關切才能夠達成，未來她會回到原本工作範圍，希望可以安靜地跟真心相愛的人好好生活，「我曾經不敢奢望，我自己還有這樣的一天，可以跟明哲計畫明天、後天、我們每一天要做的事，不管是防疫或一起去超市買菜，或替好久沒有洗衣服的明哲去買襯衫」，李凈瑜表示，這些對自己來說，都是最珍貴的禮物，是一份恩典，自己會用最謙遜的態度接受這份禮物。

她也別感謝前民進黨主席施明德與其妻子，包括協助李明哲救援計畫，並坦言這些年來，施明德一直給她各種指導，並在她痛苦時陪伴她，施明德並幫他寫每次的對外發言稿，兩個女兒還陪她一起去美國做翻譯，妻子陳嘉君更是經常陪她聊天。



李凈瑜指出，在李明哲被抓走的第三天，她就和施明德討論，第一條出路是全面妥協、私下與中國交換條件，期待可能把李明哲放走，但即使做到這樣，還不一定實現，第二個是堅持原則，用公開的方法跟中國做抗爭，但這一定要付出代價。她也說，這代價遠遠超乎她的想像。

她說明，施明德替救援計畫制定了五個重要原則，第一，不能像壓迫者低頭求饒；第二，我們必須輕視法律救濟，重視政治救援，因為對中國來說，法律只是玩物，所以不聘請律師，避免迫害者以法律達成其罪刑；三，堅守國家主權的地位，絕不背叛台灣；四，維護受難者的尊嚴跟榮譽；五，救援行動越公開、受難者越安全。

因此，在選擇第二條路後，李凈瑜認為，這五項援救李明哲的行動原則，是讓他成功回家很重要的一個原因，

李明哲並不是去中國作奸犯科，而是做良善、幫助人的事情，我只希望他像一個人一樣回來，希望李明哲回來還是我的李明哲，不是只有他的身體，還要他完整的靈魂。

李淨瑜也說，這些年來她有思念、恐懼、怯懦退縮，也曾自暴自棄想走旁門走道，社會對她的批評與質疑都遠不及她對自己的懷疑嚴厲兇猛，幾度熬不過去哭昏在辦公室。她說，施先生摸摸她的頭對她說，「孩子，這是做為人的代價，要挺住，李明哲才能像人的樣子回家，唯有你的愛才能拯救，你不能放棄」。

李凈瑜感性表示，每個思念夜晚與瀕臨崩潰邊緣，就會抱著施明德一生25年的坐牢檔案，靜下心閱讀砥礪自己。她也想過走岔路，走收買途徑，但這只會傷害她所深愛的人，自己絕對不能做出配不上李明哲苦難的選擇，所以不能對中國低頭，否則就是背叛20年來累積的信仰價值。