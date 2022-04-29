確保能源供應無虞，中國5/1起暫停徵收進口煤炭關稅，外媒：恐擴大購買俄羅斯燃煤

中國為緩解能源燃眉之急，害怕再重蹈去（2021）年停電危機，國務院關稅稅則委員會昨（28）日宣告，從5月1日起至明（2023）年3月31日，對煤炭進口暫定稅率調整為零。然而，根據煤炭類型，關稅稅率尚有3到6%不等，外界指出將擴大對俄羅斯煤炭進口。

中國能源供需情況

根據工業技術研究院《國家能源政策評析報告》指出，中國於2010年成為全球最大能源消費國；由於經濟快速成長，其國內能源供給不足，大量向國外進口各式能源。

根據英國石油公司（BP）統計，疫情前中國最大天然氣進口國為土庫曼（管道天然氣），其次為澳洲（LNG）；石油方面，則是以中東國家為主，其次為西非、俄羅斯等；最後是煤炭，多由印尼、俄羅斯及澳洲進口。

這幾年北京力推燃料轉換，大力建設綠能設施以減少能源造成的污染和排放，並且優化現有的能源結構，中國在2014年有階段成效，初級能源（煤、燃油、天然氣）達到高峰後緩慢下降。

但是，近年2017年中國官方公佈數據顯示，煤炭在中國能源生產總量仍占有高比例，達到69.3%，其他包括原油 7.2%、天然氣5.5%、水電、核電與風電能源合計18.0%。

Photo Credit: 中央社 中國歷經去年缺煤限電危機後，29日發布「2022年能源工作指導意見」提到，煤炭產量將年增2.1億噸，達 到44.1億噸。圖為四川江油發電廠與卸煤場。 （中新社資料照） 中央社 111年3月29日。

中國能源消費上，就部門類別而言，以工業部門是最大的消費者，佔最終能源消費總量的66.6%，其次是生活部門，達12.4%、交通運輸部門是9.1%，其他行業、商業和農業及建築共佔11.9%。

不過，中國過去動輒「雙位數」的經濟成長率逐漸落於個位數，導致能源需求也開始走弱。中國著手調整能源結構、擘畫相關政策。其重點在於「能源轉型」且防止可再生能源、燃煤發電過剩。

中國早注意到了2015年後，所有類型電廠的產能率只有45%，是自1978年以來的最低水準，尤其是以煤炭為主要的火力發電設施，幾乎淪為蚊子館，因此還特別在俗稱《十三五》政策藍圖中限制了火力發電開發。

煤炭進口暫定稅率調整為零

未料，疫情爆發後，中國藉著強硬封控政策，有效地承接大量國際訂單，製造業開始全面動工、增產退動能源需求。《BBC中文》報導，由於過去實施「限煤炭」政策，關閉了許多不達標煤礦，一時之間無法應付，造成供電問題。

再加上，當時歐美疫情尚未緩和，各大港口陸運擁擠，再生能源嚴重建設落後，隨之而來的是各式燃料開始蠢動向上。根據中國電煤採購價格指數（CECI）顯示，截至2021年9月，規格5500大卡的電煤離岸綜合價為每噸1210.44元，這一數值已經是過去十年的高點。

然而，在這樣的背景下，中國政府仍對煤炭出口國澳洲祭出煤碳禁令，惡化了國內煤炭的供給。一般而言，若按照正常的供需法則，用電需求大會推動民間發電廠增產，意味著市場機制會調節能源缺口。

但是，根據《BBC》報導指出，中國發電業出現了相當詭譎的情況——電力供不應求，火電廠卻大面積虧損。此矛盾的狀況是因為中國電力仍有「計劃經濟」的影子，價格機制多半是管制、半市場的狀態，企業發電漲價受到限制，但煤炭成本卻貴得嚇人。

簡言之就是「發電越多，賠得越多，」削弱了各地發電廠的產能。

事實上，北京那時已試圖解決這個問題，開始放寬電價漲幅限制。中國發展和改革委價格司司長萬勁松對此表示，改革核心是真正建立起了「能跌能漲」的市場化電價機制，但是成效似乎未能彰顯。

如今，俄烏戰爭持續僵持，中國為了確保不再落入缺電危機。昨（28）日國務院關稅稅則委員會緊急宣告，從5月1日至明（2023）年3月31日對煤炭進口暫定稅率調整為為零；然根據煤炭類型，關稅稅率尚有3到6%不等。

新加坡基金管理公司Keshik Capital的大宗商品分析師亞歷克斯告訴《紐約時報》，這可能會擴大中國購買俄羅斯煤炭的能力，而取消關稅將使進口煤炭更便宜。這意味著，中國藉由進口，緩步淘汰國內老舊煤礦場，一方面穩定能源，同時又可再推進能源轉型。

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核稿編輯：翁世航