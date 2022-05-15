留佩萱《擁抱你的內在家庭》：如果你內心有許多部分，那麼你到底是誰？
我們想讓你知道的是
每個人的本質都充滿愛與智慧，只是「部分」的情緒將你的本質暫時遮蔽，而IFS將會幫助你展露深埋在心的真正自我，用「自我」回應外界，並讓你在各種人際關係中都能感到舒服且自在。
文：留佩萱
進到「自我」，成為內在家庭的領導者
我們內心除了有不同「部分」（parts）外，還有一個「自我」。當你的內在部分能夠暫時跟你分離，剩下的就是你的存在、你的本質。
讀到這裡，你可能會感到疑惑：如果我內心有這麼多不同部分，那麼到底哪個才是真正的我？我到底是誰？
這是一個非常重要的問題，而在回答這個問題之前，我想先介紹內在家庭系統治療（IFS）模式是怎麼建立的。IFS的創辦人里查．史華茲博士（Richard Schwartz）當初是從個案身上聽到他們談論自己內心的不同部分，而建立這個治療模式。
好的壞的，每個部分都是重要的
一九八○年代，史華茲博士是一位剛畢業的家族治療師。不同學派的治療師對於如何做心理諮商有不同觀點，家族治療的訓練過程告訴他，個案的問題源於家庭成員之間的關係議題。所以，相較於一般治療師把重點放在個案的內心，家族治療師會把家庭當作系統來看待，認為改變了系統中的人際關係，就可以解決個案的問題。
當時史華茲博士治療許多患有厭食症和暴食症的個案，但是卻發現即使改變了和家庭成員間的關係，他們飲食失調的行為還是沒有改變，這讓史華茲博士非常受挫，於是他開始詢問個案：你和家人間的關係已經改變了，為什麼還繼續卡在這些行為中？
然後，他開始聽到個案們談論來自內心的不同聲音，個案們用「部分」（parts）這個詞來形容內心的不同聲音和想法，就好像是他們內心住著不同人。譬如一位女性個案黛安說，有一部分的她很悲觀，不斷說：「妳做什麼都沒用，不可能會好的！」；另一部分的她覺得很羞愧、自己很糟糕；以及，她內心還有另一部分對於悲觀感到很憤怒。
史華茲博士對於個案的內在聲音非常感興趣，家族治療的訓練讓他習慣用系統角度去看待成員間的關係，於是他也開始用系統角度去理解內在部分——就如同家庭成員會吵架，他發現這些內在家庭成員也會吵架、有爭執。
史華茲博士開始請個案和他們的內在部分對話，而讓他訝異的是，許多個案真的能夠和心裡的內在聲音對話。譬如史華茲博士請黛安問她的「悲觀」部分：「為什麼你要讓我這麼無助？」而「悲觀」回答：「我讓妳悲觀，妳就不會保持希望，這樣才不會受到傷害。」
原來，這個「悲觀」部分，是想要保護黛安。史華茲博士發現，每一個內在部分，都是想要保護我們。
唯有真的願意走進內心世界，才會知道裡面有什麼
讀到這裡，邀請你暫停一下，閉上眼睛做幾次深呼吸，把注意力放到你的內心世界——現在你覺察到哪些情緒、想法、反應呢？請在筆記本寫下你的觀察。
如果有一部分的你對於「跟內在部分對話」感到非常困惑，你一點都不孤單，我也是。
不只是我，史華茲博士當時聽到個案談論內心不同聲音、還能跟內心不同人對話時，他非常恐懼擔憂，認為他的個案們是不是「瘋了」。直到後來他開始嘗試進到自己內心，發現：原來他內心也住著各種不同人格。
二○一五年我開始學習IFS，當時我被IFS吸引，但也同時充滿困惑和懷疑。我高中和大學都念三類組、沒有宗教信仰、凡事要有科學佐證、我只相信眼睛看得見的東西。
當時「內在小孩」的概念對我來說就只是一種「比喻」，我可以「想像」我在跟他們說話，但是IFS卻說這些內在部分會回話，讓我無法理解——如果他們會回覆，並且這些回應不是我捏造出來的，這樣表示他們是真的？這是什麼意思？難道我的內心真的有不同人格？這樣我正常嗎？
當時我上IFS課程時，對於課程中的諮商演練都會非常焦慮，當治療師引導我跟內在部分對話時，我會不斷思考分析：這樣做是正確的嗎？要怎麼聽到內在部分的回應？我聽不到任何聲音啊？難道要編造一個答案給治療師嗎？
現在回頭看，我意識到過去的我都是用「大腦」在過生活——不斷「思考」和「分析」，停留在大腦層面。過去幾年來，即使幾乎讀遍每本IFS書籍、上過許多課程，我仍是用大腦在理解IFS，不斷「分析」自己的內心部分。
直到我找了一位IFS治療師，自己當了個案後，才終於慢慢從大腦轉移到身體去感受和體驗——我開始練習和內在部分對話，然後發現，原來當我願意傾聽時，真的能接收到來自內心的訊息。
現在的我，對於人類內心的複雜和奧祕感到驚嘆，我理解到很多事情不是眼睛能看見、或科學能證明的。學習IFS為我開啟了一場新的旅程——我讓自己真正走進內心世界，而不是去「分析」內心世界。
不管你現在相不相信這些內在部分是不是真的，我都想邀請你，讓自己暫停下來，去仔細傾聽內心深處的聲音。
唯有真的願意走進內心世界，才會知道裡面有什麼。
如果你內心有許多部分，那麼你到底是誰？
回到一九八○年代，史華茲博士看到個案能和內在部分對話後，他開始帶著個案去理解內在部分。
某次諮商中，史華茲博士問個案黛安：「妳對於這個『悲觀』部分有什麼感覺？」黛安開始憤怒地責備「悲觀」帶給她多大的痛苦。史華茲博士回想到，黛安之前有提過內心有另一個部分對於「悲觀」很生氣，而現在在諮商室中，似乎就是這個「憤怒」部分在說話，在責罵「悲觀」。
想像諮商室中有位小孩和父親，若父親不斷批評孩子，心理治療師就很難理解孩子，因為孩子在憤怒的父親面前不敢說實話。這時，治療師可能會請父親暫時到諮商室外等候，憤怒的父親離開後，小孩才願意說實話。
同樣地，史華茲博士發現，因為「憤怒」不斷責備「悲觀」，讓黛安無法去聆聽「悲觀」想說什麼，所以史華茲博士問黛安：「問問看『憤怒』願不願意暫時離開一下？」
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
我們想讓你知道的是
天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。