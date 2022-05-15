留佩萱《擁抱你的內在家庭》：如果你內心有許多部分，那麼你到底是誰？

文：留佩萱

進到「自我」，成為內在家庭的領導者

我們內心除了有不同「部分」（parts）外，還有一個「自我」。當你的內在部分能夠暫時跟你分離，剩下的就是你的存在、你的本質。

讀到這裡，你可能會感到疑惑：如果我內心有這麼多不同部分，那麼到底哪個才是真正的我？我到底是誰？

這是一個非常重要的問題，而在回答這個問題之前，我想先介紹內在家庭系統治療（IFS）模式是怎麼建立的。IFS的創辦人里查．史華茲博士（Richard Schwartz）當初是從個案身上聽到他們談論自己內心的不同部分，而建立這個治療模式。

好的壞的，每個部分都是重要的

一九八○年代，史華茲博士是一位剛畢業的家族治療師。不同學派的治療師對於如何做心理諮商有不同觀點，家族治療的訓練過程告訴他，個案的問題源於家庭成員之間的關係議題。所以，相較於一般治療師把重點放在個案的內心，家族治療師會把家庭當作系統來看待，認為改變了系統中的人際關係，就可以解決個案的問題。

當時史華茲博士治療許多患有厭食症和暴食症的個案，但是卻發現即使改變了和家庭成員間的關係，他們飲食失調的行為還是沒有改變，這讓史華茲博士非常受挫，於是他開始詢問個案：你和家人間的關係已經改變了，為什麼還繼續卡在這些行為中？

然後，他開始聽到個案們談論來自內心的不同聲音，個案們用「部分」（parts）這個詞來形容內心的不同聲音和想法，就好像是他們內心住著不同人。譬如一位女性個案黛安說，有一部分的她很悲觀，不斷說：「妳做什麼都沒用，不可能會好的！」；另一部分的她覺得很羞愧、自己很糟糕；以及，她內心還有另一部分對於悲觀感到很憤怒。

史華茲博士對於個案的內在聲音非常感興趣，家族治療的訓練讓他習慣用系統角度去看待成員間的關係，於是他也開始用系統角度去理解內在部分——就如同家庭成員會吵架，他發現這些內在家庭成員也會吵架、有爭執。

史華茲博士開始請個案和他們的內在部分對話，而讓他訝異的是，許多個案真的能夠和心裡的內在聲音對話。譬如史華茲博士請黛安問她的「悲觀」部分：「為什麼你要讓我這麼無助？」而「悲觀」回答：「我讓妳悲觀，妳就不會保持希望，這樣才不會受到傷害。」

原來，這個「悲觀」部分，是想要保護黛安。史華茲博士發現，每一個內在部分，都是想要保護我們。

唯有真的願意走進內心世界，才會知道裡面有什麼

讀到這裡，邀請你暫停一下，閉上眼睛做幾次深呼吸，把注意力放到你的內心世界——現在你覺察到哪些情緒、想法、反應呢？請在筆記本寫下你的觀察。

如果有一部分的你對於「跟內在部分對話」感到非常困惑，你一點都不孤單，我也是。

不只是我，史華茲博士當時聽到個案談論內心不同聲音、還能跟內心不同人對話時，他非常恐懼擔憂，認為他的個案們是不是「瘋了」。直到後來他開始嘗試進到自己內心，發現：原來他內心也住著各種不同人格。

二○一五年我開始學習IFS，當時我被IFS吸引，但也同時充滿困惑和懷疑。我高中和大學都念三類組、沒有宗教信仰、凡事要有科學佐證、我只相信眼睛看得見的東西。

當時「內在小孩」的概念對我來說就只是一種「比喻」，我可以「想像」我在跟他們說話，但是IFS卻說這些內在部分會回話，讓我無法理解——如果他們會回覆，並且這些回應不是我捏造出來的，這樣表示他們是真的？這是什麼意思？難道我的內心真的有不同人格？這樣我正常嗎？

當時我上IFS課程時，對於課程中的諮商演練都會非常焦慮，當治療師引導我跟內在部分對話時，我會不斷思考分析：這樣做是正確的嗎？要怎麼聽到內在部分的回應？我聽不到任何聲音啊？難道要編造一個答案給治療師嗎？

現在回頭看，我意識到過去的我都是用「大腦」在過生活——不斷「思考」和「分析」，停留在大腦層面。過去幾年來，即使幾乎讀遍每本IFS書籍、上過許多課程，我仍是用大腦在理解IFS，不斷「分析」自己的內心部分。

直到我找了一位IFS治療師，自己當了個案後，才終於慢慢從大腦轉移到身體去感受和體驗——我開始練習和內在部分對話，然後發現，原來當我願意傾聽時，真的能接收到來自內心的訊息。

現在的我，對於人類內心的複雜和奧祕感到驚嘆，我理解到很多事情不是眼睛能看見、或科學能證明的。學習IFS為我開啟了一場新的旅程——我讓自己真正走進內心世界，而不是去「分析」內心世界。

不管你現在相不相信這些內在部分是不是真的，我都想邀請你，讓自己暫停下來，去仔細傾聽內心深處的聲音。

唯有真的願意走進內心世界，才會知道裡面有什麼。

如果你內心有許多部分，那麼你到底是誰？

回到一九八○年代，史華茲博士看到個案能和內在部分對話後，他開始帶著個案去理解內在部分。

某次諮商中，史華茲博士問個案黛安：「妳對於這個『悲觀』部分有什麼感覺？」黛安開始憤怒地責備「悲觀」帶給她多大的痛苦。史華茲博士回想到，黛安之前有提過內心有另一個部分對於「悲觀」很生氣，而現在在諮商室中，似乎就是這個「憤怒」部分在說話，在責罵「悲觀」。

想像諮商室中有位小孩和父親，若父親不斷批評孩子，心理治療師就很難理解孩子，因為孩子在憤怒的父親面前不敢說實話。這時，治療師可能會請父親暫時到諮商室外等候，憤怒的父親離開後，小孩才願意說實話。

同樣地，史華茲博士發現，因為「憤怒」不斷責備「悲觀」，讓黛安無法去聆聽「悲觀」想說什麼，所以史華茲博士問黛安：「問問看『憤怒』願不願意暫時離開一下？」