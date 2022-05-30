魏晉風雲之八王之亂（一）：低能晉惠帝能當十年安穩皇帝，全靠賈后的政治手腕

文：阿前

中國的歷史，是循序漸進的。大師們所作的橫向類比，是建立在他們對於歷史長河的理解上。當我們覺得，八王之亂跟漢代的七國之亂屬於同類時，就進入了誤區。雖然主要作亂者都是宗室親王，但這兩者的相似度有限。

七國之亂，是西漢親王們聯合起來，打算推翻朝廷的一場叛亂。

八王之亂，嚴格來說，應該是八個西晉親王所造成的一段混亂時代。

也就是說這個架構上，八王之亂的型態更像黃巾之亂。被太平道點燃的混亂遍地開花，不是單純的打倒張角就結束了。荊州、益州、青州各地的輪流引爆，讓東漢不得不加強地方兵權與自治權。

光看《三國演義。其實也會知道，張角三兄弟就是靠著朝廷中央軍招募地方義勇軍打倒的。跟地方割據的形成沒有太大的關係。而荊、益黃巾，則帶來了劉表與劉焉兩大州牧。

讓我們回到八王之亂。八王之亂，我個人認為粗淺可以分三期：

賈后期，也可稱為政爭期。以賈南風為核心人物，搭配汝南王司馬亮與楚王司馬瑋，上演一齣緊湊的連環計。 趙王期，這裡開始出現大型兵變，也可以稱為戰爭期。趙王司馬倫鬥倒賈后，成為新一代核心人物，混亂的形式也從朝廷鬥爭進化為地方興兵。反對趙王的以齊王司馬冏為首，聯結成都王司馬穎、河間王司馬顒、常山王司馬乂。除了河間王，另外三個就是晉惠帝的平輩，感受一下世代的變遷吧。 關東聯軍，其實也可以說是收斂期。人家東漢演幾十年，你們十幾年就演完了。這邊就是廢棄洛陽又來一次，關東以東海王司馬越為首組織聯軍，打董卓一個花開富貴。喔，不是董卓啦，隨便啦。

第一期二王，第二期五王，第三期一王，合起來一共有八個王，是也。

事實上，當戰爭期展開，真的只有這些王在打架嗎？遠遠不止。那為什麼要針對他們？《晉書》更將這些王併為一傳。或許可以說，這七個都是有意要成為執政，甚至隱隱有篡位之心的宗室「攝政」王。

怎麼又變七個？因為，汝南王司馬亮，沒有野心。他只是躬逢其盛，成為「疑似」第一代攝政王。身為司馬懿的第四個兒子，司馬亮其實算是不擅長打仗的。他的人生不止一次因為戰爭無功被降官，但反過來說，我們也能觀察到，司馬亮是個把「君子不履險地」奉為圭臬的角色。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行

而他的特殊技能，就是搞排場。司馬亮幫母親設壇祈求去除病痛，轟動到連司馬炎都震驚了。是時，司馬炎大病初癒，朝廷裡討論「兄終弟及」制的風潮，都還不能算完全被壓住。要知道，說起兄終弟及，現下最有機會的繼承人是司馬攸沒錯。可下一個呢？

選賢不選嫡，人人有機會。咸寧要安寧的，不止東吳逆賊，更有司馬宗室親王。在這樣的環境底下，司馬亮被司馬炎請了出來，擔任宗室導師，負責訓導督察司馬家諸親王。對啦，訓導主任就是罵罵你，不然跟你家長告狀而已，並沒有囚禁或者槍斃你的權力。

這個手上沒有棍子的訓導主任，大家怕嗎？不怕。但宗師阿亮卻收到了非常好的效果。為啥？因為司馬諸親王就馬上知道：司馬炎沒有打算讓司馬攸繼承皇位。既然這樣，宗師阿亮如果能幫自己加分，離皇帝不又近了一步嗎？

在八王之亂之前，「晉室親王乖寶寶大賽」，正式開始了。但校長司馬炎的作法，向來讓人猜不透。得到乖寶寶第一名的，取代掉齊王司馬攸的……竟然是負責打分數的阿亮本人。司馬諸王你看看我，我看看你，還來不及發表意見，宗室就完全失寵了。晉武帝司馬炎的新寵兒，成了外戚楊家三兄弟。

不論司馬炎死前、死時、死後，包含朝廷皇宮，太子親王，大家最寄予厚望能夠對抗外戚楊駿的，就是司馬亮。但司馬亮每次都讓人失望，一次，兩次，三次。

皇后賈南風受不了上面還有個楊老太后，終於決定找來新的幫手。其實，賈家本是與楊家合作得到后位，楊芷也不至於把賈南風把死裡整，但總是要讓南風知道誰才是老大，不能光聽南風的。之前司馬炎打算廢掉這個太子妃時，楊芷其實也有出來幫忙說話。可她非但不因此跟賈南風賣好，還「機會教育」了一下賈南風，機會教育真的不是那麼簡單的事情啊。

卻說賈南風懷恨在心，想要依靠司馬亮重振皇權又不可得，就找上了司馬瑋。阿瑋是司馬炎的第五個兒子，吳滅後受封楚王，負責出鎮荊州。更徵召吳國故老重臣：周處來協助治理。

司馬炎的兒子夭折率也是頗高，還記得嗎？他的兩任楊皇后都是權力欲很重的人。當司馬炎臨終時，比司馬瑋大的，除了晉惠帝司馬衷，也就只剩一個司馬柬。但很重要的是，司馬柬也是楊氏之子，而阿瑋則是另一個審美人所出。

賈南風欲除楊氏一族，尋求司馬亮的幫助未果，就通知了司馬瑋。阿瑋一口答應，隨即被召回洛陽，成為晉惠帝身邊，最重要的核心武力。

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這裡，也是對於文人知識份子而言，賈南風跟司馬瑋性格凶暴的一個重要體現。兩個人壓根沒想過什麼和平政變，直接就以武力鎮壓了楊駿。但中國歷史的政爭，從來不是這麼簡單。

即使你是政變首功，沒有先打點好周遭的情況下，就是整碗被人家端走。在輿論壓力下，仍是只能請回司馬亮，與司馬昭時代的老臣衛瓘共同執政。楚王阿瑋，只撈到了一個衛將軍，兼北軍中候。很差嗎？不，這可說是晉惠帝身邊最有兵權的職務，進可攻，退可守，司馬瑋有啥好怕？

除了司馬瑋，賈南風這時最親信的，一個是堂哥賈模，另一個是舅舅郭彰，此外，還有一個司馬家宗室美髯公：司馬繇。司馬繇是司馬炎的堂弟，在家中為三子，沒有王位繼承權，只被封東安公，早早就被派到太子東宮，給姪兒和姪媳婦「服務」。

服務到哪不曉得，但誅除楊駿時，司馬繇也把守了宮中要門，事後更進封郡王，與司馬瑋一同處置亂後賞罰。司馬繇的母親，是曹魏淮南第三叛的主角諸葛誕女兒，如今得掌大權，在這樣誅除異己的時刻，司馬繇就趁機在叛亂名單上，加上了文鴦的名字。司馬繇作威作福，那可是一個春風得意。

然而，司馬繇的二哥，司馬澹心裡老大不痛快了。阿澹的老婆，姓郭，也算是賈南風親族，但在這場平亂升官戰裡，卻沒撈到半點好處，只能看弟弟耀武揚威。阿澹索性去跟叔父阿亮說弟弟的壞話。別忘了老亮是宗室導師。