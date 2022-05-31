魏晉風雲之八王之亂（二）：趙王司馬倫的出運，與孫秀的「好點子」很有關係

文：阿前

西元291年，西晉惠帝永熙元年。雖然晉惠帝碌碌無能，但在皇后賈南風的神操作下，一口氣消滅了眾多覬覦皇權的宗室與大臣。然而，西晉的政軍架構，早已形成以宗室親王為主幹的組成方式。不論賈南風殺了幾個，沒有司馬家的親王，朝廷就像沒了鑰匙的汽車。

賈后緊接著引入的兩大親王，則是隴西王司馬泰，與趙王司馬倫。司馬泰跟第一期的司馬繇有點像，屬於偏家次子這種類型，由於是司馬昭的輩份，這時也算得上是司馬宗室的長輩了。

從曹魏年間以來，司馬泰的專長，就是坐鎮。一路各種坐到了楊駿之亂，看著兩虎相爭，坐收其利，以太尉身分兼守尚書令，大概就是國防部長兼行政院長這樣。後續賈后締造的10年和平，跟司馬泰坐居高位有非常大的關係。某方面來說，趙王司馬倫就是在司馬泰面前不敢造次吧。

不可不提的是，司馬泰雖然是「穩定」親王，但他的兒子，就是八王之亂的最後一王。司馬倫則是司馬懿的第九個兒子，論輩份，與司馬泰自是平齊，但年紀就要小得多。

司馬倫本是琅邪王，但因指使皇帝身邊的散騎偷盜向工匠訂製的皮裘受罰。當時的晉武帝司馬炎一邊很同意大臣說，應該將司馬倫治罪，一邊又還是下詔以「八議」赦免了阿倫。而就在司馬炎決定伐吳之前，對宗室親王來了一次大風吹，順手將琅邪王司馬倫改為了趙王。其實我覺得這就是荀勗傳中，討論「遣王公之國」的事件。

荀勗最後的建議就是「若于事不得不時有所轉封，而不至分割土域，有所損奪者，可隨宜節度」。這裡之前沒看懂，只知道荀勗建議司馬炎可以按照自己的親疏來調整。而調整的方式就是轉封，而非「再裂土」（即推恩令做法）。順帶整理這些日子的新所得，就會發現，司馬炎在咸寧這次改元，其實就是感受到了來自各地宗室的壓力。這些親族逐漸在地方站穩腳跟，甚至威脅到他的皇位。

削藩？不智。

裂土？恐反。

減兵？邊防空虛。

這都是荀勗第一波建言提到的，你說得都對但是對事情沒幫助啊。經過深思熟慮，荀勗才提出了這套「大風吹」做法，暫時性的斷絕親王跟藩民之間人與人的連結，之後再來想辦法慢慢處理。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 荀勗

司馬炎同意了，也做了，後面的處理就是州郡國合一。也就是說，當時的不敢大變動，其實就是因為準備要對吳用兵。要能有效的使用親王，避免在伐吳時扯後腿，甚至最好要能有所幫助。原本的東莞王司馬伷，就被調過來取代了司馬倫，成為六道伐吳之一的主要部隊，司馬倫則被派往北方擔任趙王。

西晉本無趙國，向來就是由司馬炎的叔父系列在鎮守魏之陪都鄴城。晉朝這裡有什麼門道，我還不清楚。不過在司馬炎的大風吹邏輯底下，新封國的成立，應該算是等級最低的親王了。司馬倫接掌的，是過去幾個不同藩國的結合體。

接下來司馬炎殘餘的人生中，再也沒有碰過這個九叔。北方趙地寂寞覺得冷，趁著惠帝即位，阿亮、阿瑋大亂鬥期間，司馬倫接觸了賈模與郭彰。國家正需要親王幫忙，哥哥我對青徐也是略懂略懂，給個機會如何？

司馬倫先是被轉調為征東將軍、都督徐兗二州諸軍事，把鄴城這個屎缺轉交給河間王司馬顒。接著，秦王司馬柬過世，朝廷大將又是一陣大風吹，司馬倫就承接了哥哥梁王的征西大將軍。

梁王司馬肜，是司馬懿的第八個兒子，他跟司馬倫之間的關係，實是妙不可言。凡是司馬倫坐鎮過的地方，擔任過的職務，司馬肜幾乎都是先他一步走過。照這樣來看，就算說是司馬肜一路拉拔著弟弟，似乎也不為過啊？但偏偏到了最後，奪執政權的，是阿倫。

司馬肜甚至不被算進八王之中。如果還記憶猶新的話，司馬肜就是設計讓周處去送死的那個西線大督。西晉有個神妙的傳統，就是西線出包，升官發財。有這神奇際遇的，就是司馬懿的七、八、九子，但三人也非同母所出。原本我以為是司馬炎有毛病，但八、九子卻是在晉惠帝時代得到這樣的待遇，進而成為有力威脅賈后的兩大主政……。

匈奴郝散弟度元帥馮翊、北地馬蘭羌、盧水胡反，攻北地，太守張損死之。馮翊太守歐陽建與度元戰，建敗績。徵征西大將軍、趙王倫爲車騎將軍，以太子太保、梁王肜爲征西大將軍、都督雍梁二州諸軍事，鎮關中。

〈晉惠帝紀〉如是寫，而〈司馬倫傳〉僅道：「倫刑賞失中，氐、羌反叛，徵還京師。尋拜車騎將軍、太子太傅。」過去兩漢曹魏，主帥背負的責任是很重大的，迎戰不力，怯戰不前，就等著被撤換處死吧。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 嘉峪關一帶的長城，雖為明代所建。此地在西晉也為氐、羌與晉朝勢力接壤處

可西晉主帥大督，全是親王，以八議論，向來從寬處理。30年下來，親王大督們根本練就了不壞金身，打輸了就再投5元選別人打過就行啊。這不是一個全新發明，靈感其實就來自於三國時代。曹操、劉備、孫權，從一軍之將打成一國之君，難道還用軍法制裁自己？

可曹魏了不起也用曹仁、曹真、曹休、曹爽幾個宗室大督。司馬家一口氣給你上了28王，爽了一世。說真的，只有六王參加軍事政變都算客氣了。

元康6年，司馬倫回朝擔任車騎將軍，跟賈模與郭彰好好深交一番，進而得到賈后的信任。更進一步，阿倫把手伸向了堂哥司馬泰，想要從他手中奪來尚書令的職務。還好，賈后所親信的張華與裴秀之子嚴格反對，此事無果，隔年，周處在西線戰死。

原本西北叛亂應該持續擴大，但有時候大家總是只能看老天爺臉色。西北遭逢大疫，旱災，晉朝這邊，關中也發生重大饑荒。就不知道是不是哪個天才故意「堅壁清野」了，總之，西北叛亂的勢頭暫止，西晉朝廷也馬上拿出了過去司馬炎的策略，救災，直接救濟叛軍地區的災民。