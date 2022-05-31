魏晉風雲之八王之亂（二）：趙王司馬倫的出運，與孫秀的「好點子」很有關係
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其實阿倫這個人，不是那麼聰明。他要真有本事，就不會被司馬炎晾著好多年，阿倫的出運，就跟孫秀這人很有關係。孫秀也幫他出了個好點子，一邊讓賈后派知道，太子打算造反。太子一死，又以「為太子報仇」之名豎起大旗，召集諸王大臣廢后。
文：阿前
西元291年，西晉惠帝永熙元年。雖然晉惠帝碌碌無能，但在皇后賈南風的神操作下，一口氣消滅了眾多覬覦皇權的宗室與大臣。然而，西晉的政軍架構，早已形成以宗室親王為主幹的組成方式。不論賈南風殺了幾個，沒有司馬家的親王，朝廷就像沒了鑰匙的汽車。
賈后緊接著引入的兩大親王，則是隴西王司馬泰，與趙王司馬倫。司馬泰跟第一期的司馬繇有點像，屬於偏家次子這種類型，由於是司馬昭的輩份，這時也算得上是司馬宗室的長輩了。
從曹魏年間以來，司馬泰的專長，就是坐鎮。一路各種坐到了楊駿之亂，看著兩虎相爭，坐收其利，以太尉身分兼守尚書令，大概就是國防部長兼行政院長這樣。後續賈后締造的10年和平，跟司馬泰坐居高位有非常大的關係。某方面來說，趙王司馬倫就是在司馬泰面前不敢造次吧。
不可不提的是，司馬泰雖然是「穩定」親王，但他的兒子，就是八王之亂的最後一王。司馬倫則是司馬懿的第九個兒子，論輩份，與司馬泰自是平齊，但年紀就要小得多。
司馬倫本是琅邪王，但因指使皇帝身邊的散騎偷盜向工匠訂製的皮裘受罰。當時的晉武帝司馬炎一邊很同意大臣說，應該將司馬倫治罪，一邊又還是下詔以「八議」赦免了阿倫。而就在司馬炎決定伐吳之前，對宗室親王來了一次大風吹，順手將琅邪王司馬倫改為了趙王。其實我覺得這就是荀勗傳中，討論「遣王公之國」的事件。
荀勗最後的建議就是「若于事不得不時有所轉封，而不至分割土域，有所損奪者，可隨宜節度」。這裡之前沒看懂，只知道荀勗建議司馬炎可以按照自己的親疏來調整。而調整的方式就是轉封，而非「再裂土」（即推恩令做法）。順帶整理這些日子的新所得，就會發現，司馬炎在咸寧這次改元，其實就是感受到了來自各地宗室的壓力。這些親族逐漸在地方站穩腳跟，甚至威脅到他的皇位。
削藩？不智。
裂土？恐反。
減兵？邊防空虛。
這都是荀勗第一波建言提到的，你說得都對但是對事情沒幫助啊。經過深思熟慮，荀勗才提出了這套「大風吹」做法，暫時性的斷絕親王跟藩民之間人與人的連結，之後再來想辦法慢慢處理。
司馬炎同意了，也做了，後面的處理就是州郡國合一。也就是說，當時的不敢大變動，其實就是因為準備要對吳用兵。要能有效的使用親王，避免在伐吳時扯後腿，甚至最好要能有所幫助。原本的東莞王司馬伷，就被調過來取代了司馬倫，成為六道伐吳之一的主要部隊，司馬倫則被派往北方擔任趙王。
西晉本無趙國，向來就是由司馬炎的叔父系列在鎮守魏之陪都鄴城。晉朝這裡有什麼門道，我還不清楚。不過在司馬炎的大風吹邏輯底下，新封國的成立，應該算是等級最低的親王了。司馬倫接掌的，是過去幾個不同藩國的結合體。
接下來司馬炎殘餘的人生中，再也沒有碰過這個九叔。北方趙地寂寞覺得冷，趁著惠帝即位，阿亮、阿瑋大亂鬥期間，司馬倫接觸了賈模與郭彰。國家正需要親王幫忙，哥哥我對青徐也是略懂略懂，給個機會如何？
司馬倫先是被轉調為征東將軍、都督徐兗二州諸軍事，把鄴城這個屎缺轉交給河間王司馬顒。接著，秦王司馬柬過世，朝廷大將又是一陣大風吹，司馬倫就承接了哥哥梁王的征西大將軍。
梁王司馬肜，是司馬懿的第八個兒子，他跟司馬倫之間的關係，實是妙不可言。凡是司馬倫坐鎮過的地方，擔任過的職務，司馬肜幾乎都是先他一步走過。照這樣來看，就算說是司馬肜一路拉拔著弟弟，似乎也不為過啊？但偏偏到了最後，奪執政權的，是阿倫。
司馬肜甚至不被算進八王之中。如果還記憶猶新的話，司馬肜就是設計讓周處去送死的那個西線大督。西晉有個神妙的傳統，就是西線出包，升官發財。有這神奇際遇的，就是司馬懿的七、八、九子，但三人也非同母所出。原本我以為是司馬炎有毛病，但八、九子卻是在晉惠帝時代得到這樣的待遇，進而成為有力威脅賈后的兩大主政……。
匈奴郝散弟度元帥馮翊、北地馬蘭羌、盧水胡反，攻北地，太守張損死之。馮翊太守歐陽建與度元戰，建敗績。徵征西大將軍、趙王倫爲車騎將軍，以太子太保、梁王肜爲征西大將軍、都督雍梁二州諸軍事，鎮關中。
〈晉惠帝紀〉如是寫，而〈司馬倫傳〉僅道：「倫刑賞失中，氐、羌反叛，徵還京師。尋拜車騎將軍、太子太傅。」過去兩漢曹魏，主帥背負的責任是很重大的，迎戰不力，怯戰不前，就等著被撤換處死吧。
可西晉主帥大督，全是親王，以八議論，向來從寬處理。30年下來，親王大督們根本練就了不壞金身，打輸了就再投5元選別人打過就行啊。這不是一個全新發明，靈感其實就來自於三國時代。曹操、劉備、孫權，從一軍之將打成一國之君，難道還用軍法制裁自己？
可曹魏了不起也用曹仁、曹真、曹休、曹爽幾個宗室大督。司馬家一口氣給你上了28王，爽了一世。說真的，只有六王參加軍事政變都算客氣了。
元康6年，司馬倫回朝擔任車騎將軍，跟賈模與郭彰好好深交一番，進而得到賈后的信任。更進一步，阿倫把手伸向了堂哥司馬泰，想要從他手中奪來尚書令的職務。還好，賈后所親信的張華與裴秀之子嚴格反對，此事無果，隔年，周處在西線戰死。
原本西北叛亂應該持續擴大，但有時候大家總是只能看老天爺臉色。西北遭逢大疫，旱災，晉朝這邊，關中也發生重大饑荒。就不知道是不是哪個天才故意「堅壁清野」了，總之，西北叛亂的勢頭暫止，西晉朝廷也馬上拿出了過去司馬炎的策略，救災，直接救濟叛軍地區的災民。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。