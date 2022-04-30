2022/04/30,
歐洲

【圖輯】回老家「擲陶罐」、放沖天炮，希臘民眾睽違三年大規模返鄉歡慶復活節

【圖輯】回老家「擲陶罐」、放沖天炮，希臘民眾睽違三年大規模返鄉歡慶復活節
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

復活節隔天的星期一，也是這個連續假期的最後一天，政府之所以選擇多放一天假，是希望人們能夠從復活節的狂歡中冷靜下來，可以安全駕車回家。

三年來，希臘人第一次能夠在不受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的限制下，慶祝東正教復活節。

除了名義上的宗教信仰，復活節在希臘代表著人們回到鄉村、回到長輩居住的老家，以及大規模的離開都市。

警方和港口管理局表示，今（2022）年的大批返鄉人潮明顯高於2019年疫情前的水準。

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Photo Credit: AP / 達志影像

2020年，各城市幾乎完全封鎖；2021年，少部分人敢偷溜出城市，違反防疫規定長途跋涉，警方在國道上設置路障，不讓這些違規移動的民眾通過並處以罰款。

今年，教堂內座無虛席，各項慶祝活動也是人滿為患。

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4月23日上午，人群聚集在克基拉島（Corfu）狹窄的街道旁，觀看最壯觀的活動之一，名為「擲陶罐」（botides），會有人從陽臺上扔下裝滿水的陶罐，然後砰一聲落在街道上，向參加者灑水。當地人認為，飛濺的陶土碎片沒有造成傷亡，是一種神蹟。這個古老的習俗，最初目的是為了紀念耶穌復活。

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巨大的紅色陶罐準備落下｜Photo Credit: AP / 達志影像

到了午夜，從耶路撒冷聖墓教堂（Jerusalem’s Church of the Holy Sepulchre）傳遞來的聖火，在虔誠信徒們的聚集下，於希臘各地點亮，聖火幾乎傳遞全國所有的教區，並受到了國家領袖等級的熱烈歡迎。

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希臘各地都會施放歡慶的沖天炮，已經成為復活節的標誌之一；其中，沒有什麼地方比希俄斯島（Chios）施放更多沖天炮，因為那裡有兩個教區，會互相較勁誰的沖天炮比較多。以往這種活動並未造成人員傷亡，雖然今年施放沖天炮時，有把時間限制在週六晚上11點到週日中午12點15分之間，但仍然有超過上萬發沖天炮被射出；教堂和許多住家都預防性地用鐵絲網覆蓋。

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希俄斯島的沖天炮活動｜Photo Credit: AP / 達志影像

不過還是有小插曲。希臘警方宣佈，他們在首都雅典逮捕了11名試圖點燃非法爆竹的嫌犯，包括投擲燃燒彈、或稱自製汽油彈。警方說，他們扣押了27枚這樣的炸彈，以及幾個裝滿汽油的填裝容器。

復活節慶的週日，人們通常會在烤肉叉上慢慢烤羊肉，有時甚至會烤鹿肉，還會準備最傳統、塗成紅色的復活節彩蛋。

復活節隔天的星期一，也是這個連續假期的最後一天，政府之所以選擇多放一天假，是希望人們能夠從復活節的狂歡中冷靜下來，可以安全駕車回家。

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復活節紅色彩蛋｜Photo Credit: AP / 達志影像

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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