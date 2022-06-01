魏晉風雲之八王之亂（三）：趙王篡位、三王伐趙，第二期動亂就像開了加速器
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八王之亂的第一期，賈后執政維持了近10年，第二期就像開了加速器。永康元年3月，賈后殺害已經被廢為庶人的太子。4月，趙王倫政變，賈后被殺。8月，淮南王發起政變，失敗被害，齊王司馬冏遭到外派。隔年正月，趙王司馬倫篡帝位。
文：阿前
八王之亂的第一期，賈后執政維持了近10年，第二期就像開了加速器。永康元年3月，賈后殺害已經被廢為庶人的太子。4月，趙王倫政變，賈后被殺。8月，淮南王發起政變，失敗被害，齊王司馬冏遭到外派。隔年正月，趙王司馬倫篡帝位。
那我們偉大又沒有存在感的晉惠帝怎麼了呢？為什麼會在5年後「又」下台一次？
很多年以前，劉邦成為史上第一個「爸爸還活著」的天子。於是發明了太上皇這個「禮法地位」給爸爸。太上皇這名詞是秦始皇時代啟用的。不過那是因為秦始皇除諡，所以他想把父親「莊襄」這個稱號改掉而已。
劉邦時代，也只是大家必須在典禮制度上給太上皇尊重而已，太上皇本身是沒有任何政治權力的，太后都還比較厲害呢。而這100年來，中國返古回神話時代，一再上演禪讓的戲碼。
可禪讓是異姓交替，改朝換代。天子尚在，宗室替之，該要怎麼演呢？阿倫的第一幕僚孫秀，還真有兩三招。
首先，要抄新莽時代。更始帝失民心，劉姓均可取而代之，劉秀怎麼稱帝？假傳開國皇帝劉邦的「旨意」。孫秀安排的，便是通靈司馬懿，創造各種「趙王」應為天子的符瑞。花了4個月把輿論拱起來，請晉惠帝禪讓，改任「太上皇」。原本愍懷太子的兒子，在賈后下台後，被封為皇太孫，準備當晉惠帝的繼承人，這時自然也要廢掉了。
雖然朝廷裡沒有任何反對勢力，孫秀仍是建議要先來個大灑幣，啊，已經不是建議了。登上帝位的是司馬倫，但所有的皇帝詔令，都必須經過孫秀。嗯，宰相本來就是這個意思嘛。不過，孫秀如果有意見，是直接動手改，而不是「稟報皇上」。三國時代的權相們，可沒有一個敢這麼囂張的。
安撫朝廷內部後，孫秀更挑選了自己的親信，派任給各地親王為輔佐或郡守。複習一下，西晉這時候正在進行州郡國合一制。以國之親王掌兵，郡守掌政，刺史監督。特別是齊王冏、河間王顒、成都王穎，這三個兵力強大，又有不滿的傢伙。
當然，朝廷內也有人對孫秀不滿，試圖透過司馬倫的太子，來鬥爭孫秀。不過，這場胎死腹中的政變，也只是再次顯示出司馬倫父子對孫秀的信任。可即使做了各種準備，兩個月後，拯救皇帝聯合軍就組成了。帶頭發出檄文的，乃是齊王司馬冏。
身為孫秀手中黑名單榜首，堪比刺殺過董卓逃跑的曹操，司馬冏想要召集聯軍兵變，不是那麼容易的事情。比起曹操寧負天下人，不讓天下人負他，司馬冏更是乾脆，直接就配合孫秀派來的手下，出賣了同謀的潁川王，取下首級，向司馬倫獻上忠誠。也正因如此，即使在孫秀充滿懷疑的情況下，司馬冏還是能領到鎮守許昌的要職。
一到許昌，司馬冏就把監督他的人給殺了。然後聯絡當地刺史，與握有重兵的將軍董艾，一同掀起叛亂，發出檄文。
西晉雖然「一統天下」，但畢竟本體是曹魏。其重兵軍區，仍是以曹魏三大軍區為主。
淮南、河北、關中。
司馬冏位在許昌，策反了淮南軍區配合。而這整次齊王之亂能夠成功，非常單純就是另外兩大軍區的響應。征北大將軍司馬穎，與征西大將軍司馬顒，又稱「三王伐趙」。但就像齊王阿冏要聯合豫州刺史跟將軍董艾，北方司馬穎作為將軍，自然也不能缺少在地親王，北方親王的部分，就是常山王司馬乂了。
司馬乂本為長沙王，正是第一期楚王阿瑋的弟弟，由於阿瑋犯罪，阿乂也被牽連，才貶為常山王。倒不是說常山不如長沙，主要是當時北方那些區域都是趙國所屬，等於只是分一個常山出來給阿乂。當年阿乂只是個15歲的少年，苦守常山近10年，收到齊王檄文，阿乂就算揭竹竿也要跟著幹啊。
第一個目標，當然是打那個沒大人在家的趙國。常山王本身兵力雖不強，但隨即製造趙國混亂，讓趙地兵馬無法支援洛陽，最後更順利控制趙國，可說是這次齊王兵變的重大功臣。
雖然這個篇章叫做八王之亂，小節又是三王伐趙。但非得強調一下，對於軍區影響力最大的人，絕對不是藩國親王，而是各大將軍。身為成都王，司馬穎在北方能擁有莫大的實力，就是因為他其實是征北大將軍。
司馬穎本是愍懷太子派，反對賈后。故司馬倫起兵討伐賈后時，大家立場都算一致，所以才能領此重責大任。但那不表示司馬穎就支持你阿倫篡位啊。
收到齊王檄文，司馬穎立刻負責說服冀州與兗州刺史，以及各地縣令郡守。河北軍瞬間完成編制，成為伐趙一大主力。
不過的不過，你有沒有發現聯軍共有四王？
因為征西大將軍司馬顒雖是河間王，但本意不在討倫。司馬顒與司馬炎同輩，輩份甚高，但就血緣來說，其實是非常偏門的一個分支。西晉有一個不成文的規定，就是只有核心宗親，才能出鎮關中。所以即使趙王司馬倫不是什麼厲害角色，照輪也可以輪到他出西線。
但梁王司馬肜特別敬重司馬顒，使得他雖為旁系，也能擔任西北重職。可別忘了，司馬肜這時仍是司馬倫手下大臣。司馬顒這樣的一個親王大將軍，你覺得他收到檄文的反應是什麼？人家征北立刻召集義兵，征西卻是立刻開始討伐「有意響應齊王」的叛賊。更點起兵馬，準備入京救駕。
但抵達洛陽附近時，終究是慢了一步。司馬顒當下見風使舵，取出齊王檄文，表示自己是來相助齊王。真要說起來，齊王加上征北的力量，當然能夠壓下征西。可大家應該在這時候決戰嗎？司馬顒這一招，也算是給大家台階下。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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