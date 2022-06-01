魏晉風雲之八王之亂（三）：趙王篡位、三王伐趙，第二期動亂就像開了加速器

文：阿前

八王之亂的第一期，賈后執政維持了近10年，第二期就像開了加速器。永康元年3月，賈后殺害已經被廢為庶人的太子。4月，趙王倫政變，賈后被殺。8月，淮南王發起政變，失敗被害，齊王司馬冏遭到外派。隔年正月，趙王司馬倫篡帝位。

那我們偉大又沒有存在感的晉惠帝怎麼了呢？為什麼會在5年後「又」下台一次？

很多年以前，劉邦成為史上第一個「爸爸還活著」的天子。於是發明了太上皇這個「禮法地位」給爸爸。太上皇這名詞是秦始皇時代啟用的。不過那是因為秦始皇除諡，所以他想把父親「莊襄」這個稱號改掉而已。

劉邦時代，也只是大家必須在典禮制度上給太上皇尊重而已，太上皇本身是沒有任何政治權力的，太后都還比較厲害呢。而這100年來，中國返古回神話時代，一再上演禪讓的戲碼。

可禪讓是異姓交替，改朝換代。天子尚在，宗室替之，該要怎麼演呢？阿倫的第一幕僚孫秀，還真有兩三招。

首先，要抄新莽時代。更始帝失民心，劉姓均可取而代之，劉秀怎麼稱帝？假傳開國皇帝劉邦的「旨意」。孫秀安排的，便是通靈司馬懿，創造各種「趙王」應為天子的符瑞。花了4個月把輿論拱起來，請晉惠帝禪讓，改任「太上皇」。原本愍懷太子的兒子，在賈后下台後，被封為皇太孫，準備當晉惠帝的繼承人，這時自然也要廢掉了。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行 一度接受晉惠帝「禪讓」登上帝位的司馬倫

雖然朝廷裡沒有任何反對勢力，孫秀仍是建議要先來個大灑幣，啊，已經不是建議了。登上帝位的是司馬倫，但所有的皇帝詔令，都必須經過孫秀。嗯，宰相本來就是這個意思嘛。不過，孫秀如果有意見，是直接動手改，而不是「稟報皇上」。三國時代的權相們，可沒有一個敢這麼囂張的。

安撫朝廷內部後，孫秀更挑選了自己的親信，派任給各地親王為輔佐或郡守。複習一下，西晉這時候正在進行州郡國合一制。以國之親王掌兵，郡守掌政，刺史監督。特別是齊王冏、河間王顒、成都王穎，這三個兵力強大，又有不滿的傢伙。

當然，朝廷內也有人對孫秀不滿，試圖透過司馬倫的太子，來鬥爭孫秀。不過，這場胎死腹中的政變，也只是再次顯示出司馬倫父子對孫秀的信任。可即使做了各種準備，兩個月後，拯救皇帝聯合軍就組成了。帶頭發出檄文的，乃是齊王司馬冏。

身為孫秀手中黑名單榜首，堪比刺殺過董卓逃跑的曹操，司馬冏想要召集聯軍兵變，不是那麼容易的事情。比起曹操寧負天下人，不讓天下人負他，司馬冏更是乾脆，直接就配合孫秀派來的手下，出賣了同謀的潁川王，取下首級，向司馬倫獻上忠誠。也正因如此，即使在孫秀充滿懷疑的情況下，司馬冏還是能領到鎮守許昌的要職。

一到許昌，司馬冏就把監督他的人給殺了。然後聯絡當地刺史，與握有重兵的將軍董艾，一同掀起叛亂，發出檄文。

西晉雖然「一統天下」，但畢竟本體是曹魏。其重兵軍區，仍是以曹魏三大軍區為主。

淮南、河北、關中。

司馬冏位在許昌，策反了淮南軍區配合。而這整次齊王之亂能夠成功，非常單純就是另外兩大軍區的響應。征北大將軍司馬穎，與征西大將軍司馬顒，又稱「三王伐趙」。但就像齊王阿冏要聯合豫州刺史跟將軍董艾，北方司馬穎作為將軍，自然也不能缺少在地親王，北方親王的部分，就是常山王司馬乂了。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行 常山王司馬乂

司馬乂本為長沙王，正是第一期楚王阿瑋的弟弟，由於阿瑋犯罪，阿乂也被牽連，才貶為常山王。倒不是說常山不如長沙，主要是當時北方那些區域都是趙國所屬，等於只是分一個常山出來給阿乂。當年阿乂只是個15歲的少年，苦守常山近10年，收到齊王檄文，阿乂就算揭竹竿也要跟著幹啊。

第一個目標，當然是打那個沒大人在家的趙國。常山王本身兵力雖不強，但隨即製造趙國混亂，讓趙地兵馬無法支援洛陽，最後更順利控制趙國，可說是這次齊王兵變的重大功臣。

雖然這個篇章叫做八王之亂，小節又是三王伐趙。但非得強調一下，對於軍區影響力最大的人，絕對不是藩國親王，而是各大將軍。身為成都王，司馬穎在北方能擁有莫大的實力，就是因為他其實是征北大將軍。

司馬穎本是愍懷太子派，反對賈后。故司馬倫起兵討伐賈后時，大家立場都算一致，所以才能領此重責大任。但那不表示司馬穎就支持你阿倫篡位啊。

收到齊王檄文，司馬穎立刻負責說服冀州與兗州刺史，以及各地縣令郡守。河北軍瞬間完成編制，成為伐趙一大主力。

不過的不過，你有沒有發現聯軍共有四王？

因為征西大將軍司馬顒雖是河間王，但本意不在討倫。司馬顒與司馬炎同輩，輩份甚高，但就血緣來說，其實是非常偏門的一個分支。西晉有一個不成文的規定，就是只有核心宗親，才能出鎮關中。所以即使趙王司馬倫不是什麼厲害角色，照輪也可以輪到他出西線。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行 擔任征西大將軍的河間王司馬顒

但梁王司馬肜特別敬重司馬顒，使得他雖為旁系，也能擔任西北重職。可別忘了，司馬肜這時仍是司馬倫手下大臣。司馬顒這樣的一個親王大將軍，你覺得他收到檄文的反應是什麼？人家征北立刻召集義兵，征西卻是立刻開始討伐「有意響應齊王」的叛賊。更點起兵馬，準備入京救駕。

但抵達洛陽附近時，終究是慢了一步。司馬顒當下見風使舵，取出齊王檄文，表示自己是來相助齊王。真要說起來，齊王加上征北的力量，當然能夠壓下征西。可大家應該在這時候決戰嗎？司馬顒這一招，也算是給大家台階下。