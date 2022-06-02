魏晉風雲之八王之亂（四）：晉惠帝「大顯神威」背後，是能征善戰的長沙王司馬乂
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文：阿前
- 魏晉風雲之八王之亂（一）：低能晉惠帝能當十年安穩皇帝，全靠賈后的政治手腕
- 魏晉風雲之八王之亂（二）：趙王司馬倫的出運，與孫秀的「好點子」很有關係
- 魏晉風雲之八王之亂（三）：趙王篡位、三王伐趙，第二期動亂就像開了加速器
經歷了暴躁但用心的賈南風10年持國，西晉諸王真正展開網內互打時代。第一個趙王司馬倫足夠囂張，出手就廢了晉惠帝，自命為天子，自然招來了其他諸王的不滿。
外部三王要討伐他，一王支持他。朝廷裡面西瓜倚大邊，推翻了趙王倫，迎接晉惠帝復位。如果天下就此太平，或是劉淵就這樣打進來，那就不會叫做「八王之亂」了。台面上這四王，自是勾心鬥角，爾虞我詐。
完全不需要相信什麼：某王人本來很好，當上輔政後就墮落亂七八糟云云。這就是失敗者套路，第一個套在帝辛，也就是紂王頭上，後來越用越開心。權力跟享受可以改變一個人，但是不會翻轉一個人。如果某人因為擁有權力而變得很討厭，那是他本來就很討人厭。
與其辯證這個模稜兩可的的問題，不如切向一個更顛撲不破的真理。當你要逼退某個人並取而代之時，你總是得找出或者規劃出他的缺點來。而這個一王代一王的故事，每一王上位就神經病發作，你覺得更適合哪一種原理呢？
司馬冏是第一個取代趙王倫的親王。他的父親，是武帝司馬炎的大弟，也是西晉朝廷公認最有資格接替司馬炎的人。不是惠帝司馬衷，不是。看著復辟成功的晉惠帝，司馬冏心中對天地人事物命運，哪還有不充滿疑惑的。司馬冏登上輔政大位，依足了過去司馬昭輔魏的派頭，更是一揮手就封下五公為心腹。這不叫做權力改變了他，司馬冏一開始就想當皇帝。
相對的，河間王司馬顒也從一開始就沒有站在他那邊。司馬顒支持的，是趙王所組建的朝廷。出身偏家的司馬顒，在趙王朝廷的支持下，得以成為骨幹宗室。同樣的，司馬冏雖然鎮壓朝廷成功，也不表示整個朝廷裡，都是支持他的人啊。
魏晉的學術風氣，叫做「玄學清談」。不要以字面去理解，認為當時的人就是在說一些高來高去，不切實際的話。玄學，是一門重新辯證儒家思想與道家思想的新哲學。儒家執政至漢末，也有300多年。曹丕取回漢文帝的黃老治國思想，才引爆了這一連串的「政治哲學」衝突。
是道家勝出還是儒家勝出？完全不是重點。因為玄學接下來沒有變成像儒教那樣的政治國教，而是成為了清談。啊嘴砲啦，啊打高空啦，啊覺青啦，都對。但這是一件壞事嗎？
這是一個自由意志跟獨立思考的覺醒。我們大可以往回頭看，曹魏後期到司馬炎過世的這50年。政治派系是紛呈的，大家的選擇不再單一，執政者必須兼容並蓄來讓國家社會前進。就學術的角度而言，司馬昭帶領司馬炎創立新王朝，一統天下，那是必然之事。昭炎父子，本身就有「喬王」的雅量。
魏晉南北朝，是一個多元自由思想「再次」崛起的時代，也是中國儒教史觀評價上數一數二的黑暗時代。前一次就戰國時代那還要說？
在經歷了賈后亂政黑鍋後，這場五王之爭同樣是自由且多元的。趙王倫跟他的小伙伴孫秀，那是項羽、陳勝之心：「彼可取而代之」&「王侯將相本無種」。齊王冏相信，選賢與能，世界大同。長沙王乂也是「有能者居之」派，但他又很講究家族之愛：天下，是司馬家的天下，不過「我」才是那個有能者。
他完全有這個自傲的本錢。三王伐趙時，僅僅是一個小配角的司馬乂，並不被其他諸王放在眼裡。齊王最尊，成都王最優秀，河間王最賢能，這是大家的共識。司馬乂沒有都督等級的兵權，雖然立下大功，也是在朝廷當個空頭驃騎將軍。
而反齊王的新革命，其實也是河間王發起的。當時的如意算盤這麼打：先通知仍在朝廷的司馬乂……並且洩漏消息。八王之亂很喜歡這種計中計中計。為什麼要故意洩漏呢？因為其實沒有正當理由可以討伐齊王。
河間王的計畫，是讓齊王先抓捕司馬乂，然後他們外部就有「殘害宗室」之類的藉口可以起兵。到時立成都王為新帝，河間王自為宰相，晉朝再次偉大GET。
計畫一直都很順利，齊王也派出了大將董艾要來抓捕司馬乂。然而，手下只有百來人的司馬乂，更明白八王之爭的關鍵：唯天子而已。司馬乂一行人衝進皇宮，關閉宮門，然後發布詔令：晉惠帝表示，應當討伐齊王。
局勢翻轉了。
雖然不至於大家都改往司馬乂這邊靠攏，但願意站出來保護齊王的人就少啦。司馬乂花了三天時間，攻下齊王府，自命為新一代輔政。距離上一次革命，過了18個月。趙王政權持續不到一年，所以認真要說，齊王應該還真的優秀一些。
不過司馬乂的政權，僅僅維持了八個月。這表示司馬乂是諸王中最兩光的嗎？倒也未必。前面說了，司馬乂的叛變與掌權，源自於河間王等人的計畫。這中間的8個月，其實就是河間王正在進行滾動式調整。
也就在這時候，西晉發生了一場「不屬於八王」的叛亂，劉氏復辟。還沒輪到匈奴劉淵……在巨大的浪潮來臨之前，總是有些徵兆的。這是一條特別的脈絡，從趙王執政時期開始。
由於成都王被賈家調往河北鎮守，缺少親王的益州地區就發生了叛亂。當時的益州刺史，本是攀附賈后關係鏈上位，眼看賈后被趙王所除，為圖自保，就開始像劉焉當年借重東州兵一樣，起用來自關中的流民。除去成都國的掌權官員，益州就宣布獨立啦。時間剛好，趙王稱帝，無暇顧及巴蜀蠻荒。那也就像劉璋時代一樣，東州兵……是關中流民集團窩裡反了。不過，這次是「反益州刺史」派系得勝。
這個決定反益州，結合朝廷的關鍵人物，名叫李特。李特也是個擁有自由意志的革命家，反了意圖獨立的益州刺史，又再反了一次朝廷派來的益州刺史。李特的益州自主革命，跟姓劉的沒有關係，但革命的意志，往往比槍砲彈藥更重要。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
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數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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