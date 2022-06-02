魏晉風雲之八王之亂（四）：晉惠帝「大顯神威」背後，是能征善戰的長沙王司馬乂

文：阿前

經歷了暴躁但用心的賈南風10年持國，西晉諸王真正展開網內互打時代。第一個趙王司馬倫足夠囂張，出手就廢了晉惠帝，自命為天子，自然招來了其他諸王的不滿。

外部三王要討伐他，一王支持他。朝廷裡面西瓜倚大邊，推翻了趙王倫，迎接晉惠帝復位。如果天下就此太平，或是劉淵就這樣打進來，那就不會叫做「八王之亂」了。台面上這四王，自是勾心鬥角，爾虞我詐。

完全不需要相信什麼：某王人本來很好，當上輔政後就墮落亂七八糟云云。這就是失敗者套路，第一個套在帝辛，也就是紂王頭上，後來越用越開心。權力跟享受可以改變一個人，但是不會翻轉一個人。如果某人因為擁有權力而變得很討厭，那是他本來就很討人厭。

與其辯證這個模稜兩可的的問題，不如切向一個更顛撲不破的真理。當你要逼退某個人並取而代之時，你總是得找出或者規劃出他的缺點來。而這個一王代一王的故事，每一王上位就神經病發作，你覺得更適合哪一種原理呢？

司馬冏是第一個取代趙王倫的親王。他的父親，是武帝司馬炎的大弟，也是西晉朝廷公認最有資格接替司馬炎的人。不是惠帝司馬衷，不是。看著復辟成功的晉惠帝，司馬冏心中對天地人事物命運，哪還有不充滿疑惑的。司馬冏登上輔政大位，依足了過去司馬昭輔魏的派頭，更是一揮手就封下五公為心腹。這不叫做權力改變了他，司馬冏一開始就想當皇帝。

相對的，河間王司馬顒也從一開始就沒有站在他那邊。司馬顒支持的，是趙王所組建的朝廷。出身偏家的司馬顒，在趙王朝廷的支持下，得以成為骨幹宗室。同樣的，司馬冏雖然鎮壓朝廷成功，也不表示整個朝廷裡，都是支持他的人啊。

魏晉的學術風氣，叫做「玄學清談」。不要以字面去理解，認為當時的人就是在說一些高來高去，不切實際的話。玄學，是一門重新辯證儒家思想與道家思想的新哲學。儒家執政至漢末，也有300多年。曹丕取回漢文帝的黃老治國思想，才引爆了這一連串的「政治哲學」衝突。

是道家勝出還是儒家勝出？完全不是重點。因為玄學接下來沒有變成像儒教那樣的政治國教，而是成為了清談。啊嘴砲啦，啊打高空啦，啊覺青啦，都對。但這是一件壞事嗎？

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這是一個自由意志跟獨立思考的覺醒。我們大可以往回頭看，曹魏後期到司馬炎過世的這50年。政治派系是紛呈的，大家的選擇不再單一，執政者必須兼容並蓄來讓國家社會前進。就學術的角度而言，司馬昭帶領司馬炎創立新王朝，一統天下，那是必然之事。昭炎父子，本身就有「喬王」的雅量。

魏晉南北朝，是一個多元自由思想「再次」崛起的時代，也是中國儒教史觀評價上數一數二的黑暗時代。前一次就戰國時代那還要說？

在經歷了賈后亂政黑鍋後，這場五王之爭同樣是自由且多元的。趙王倫跟他的小伙伴孫秀，那是項羽、陳勝之心：「彼可取而代之」&「王侯將相本無種」。齊王冏相信，選賢與能，世界大同。長沙王乂也是「有能者居之」派，但他又很講究家族之愛：天下，是司馬家的天下，不過「我」才是那個有能者。

他完全有這個自傲的本錢。三王伐趙時，僅僅是一個小配角的司馬乂，並不被其他諸王放在眼裡。齊王最尊，成都王最優秀，河間王最賢能，這是大家的共識。司馬乂沒有都督等級的兵權，雖然立下大功，也是在朝廷當個空頭驃騎將軍。

而反齊王的新革命，其實也是河間王發起的。當時的如意算盤這麼打：先通知仍在朝廷的司馬乂……並且洩漏消息。八王之亂很喜歡這種計中計中計。為什麼要故意洩漏呢？因為其實沒有正當理由可以討伐齊王。

河間王的計畫，是讓齊王先抓捕司馬乂，然後他們外部就有「殘害宗室」之類的藉口可以起兵。到時立成都王為新帝，河間王自為宰相，晉朝再次偉大GET。

計畫一直都很順利，齊王也派出了大將董艾要來抓捕司馬乂。然而，手下只有百來人的司馬乂，更明白八王之爭的關鍵：唯天子而已。司馬乂一行人衝進皇宮，關閉宮門，然後發布詔令：晉惠帝表示，應當討伐齊王。

局勢翻轉了。

雖然不至於大家都改往司馬乂這邊靠攏，但願意站出來保護齊王的人就少啦。司馬乂花了三天時間，攻下齊王府，自命為新一代輔政。距離上一次革命，過了18個月。趙王政權持續不到一年，所以認真要說，齊王應該還真的優秀一些。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行 齊王司馬冏

不過司馬乂的政權，僅僅維持了八個月。這表示司馬乂是諸王中最兩光的嗎？倒也未必。前面說了，司馬乂的叛變與掌權，源自於河間王等人的計畫。這中間的8個月，其實就是河間王正在進行滾動式調整。

也就在這時候，西晉發生了一場「不屬於八王」的叛亂，劉氏復辟。還沒輪到匈奴劉淵……在巨大的浪潮來臨之前，總是有些徵兆的。這是一條特別的脈絡，從趙王執政時期開始。

由於成都王被賈家調往河北鎮守，缺少親王的益州地區就發生了叛亂。當時的益州刺史，本是攀附賈后關係鏈上位，眼看賈后被趙王所除，為圖自保，就開始像劉焉當年借重東州兵一樣，起用來自關中的流民。除去成都國的掌權官員，益州就宣布獨立啦。時間剛好，趙王稱帝，無暇顧及巴蜀蠻荒。那也就像劉璋時代一樣，東州兵……是關中流民集團窩裡反了。不過，這次是「反益州刺史」派系得勝。

這個決定反益州，結合朝廷的關鍵人物，名叫李特。李特也是個擁有自由意志的革命家，反了意圖獨立的益州刺史，又再反了一次朝廷派來的益州刺史。李特的益州自主革命，跟姓劉的沒有關係，但革命的意志，往往比槍砲彈藥更重要。