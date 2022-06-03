魏晉風雲之八王之亂（五）：六王內戰進入下半場，堪比東漢末年的亂世再臨

文：阿前

西元300年年底，西晉其實已經滅亡了。沒有一個課本會這麼教，就像所有的課本都告訴你，東漢滅亡於曹丕篡漢，而不是董卓擁立獻帝。為什麼我需要這麼離經叛道的定義呢？因為從趙王倫稱帝之後，西晉的群雄割據時代就開始了。

跟漢獻帝上台很像，但整個割據情況跟新莽末年比較類似。這是因為西晉的「州郡國合一制」，讓地方自治體跟新莽比較接近，兩個都是復古朝代。八王之亂，是唐朝《晉書》編成所提出的概念看法，其實看成賈后執政與六王內戰，真的比較好理解。

內戰。西晉的諸王，相當於東漢末的州牧。原本不是一個難以理解的架構，但老實說，東漢末你印象最深的會是劉焉、劉表、劉虞、劉繇這些大漢州牧嗎？用劉姓宗親會州牧來當主角，《三國演義》會好看嗎？六王內戰就是這樣的故事，還好有一個小小王司馬乂很能打，像劉備一樣稍為拯救了一下這段故事。

不過劉備千里轉戰數10年，勵志，司馬乂一入朝廷深似海，就沒了。六王內戰走入下半場，八王之亂進入最後一季。目前在位子上的，是成都王司馬穎。到現在，對八王也算略懂略懂了。

首王司馬亮，是最老的宗室導師，也是完全沒有野心的第一攝政王。

次王司馬瑋，則是最年輕就死掉，最好騙最衝動的年輕人。

三王司馬倫，智商等級與晉惠帝最接近，也成功取惠帝而代之，短暫成為西晉皇帝的男人。

四王司馬冏，就是個袁紹，名門之後，聰明有人脈，但做什麼都缺了那麼點運氣。

五王司馬乂，讀起來跟司馬懿一樣，也重現了司馬家戰神威名，同樣曇花一現的強將。

今天是六王司馬穎，一個從來沒有去過成都的成都王。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行 現代流行文化詮釋的賈南風與八王

十幾歲的時候，司馬穎是愍懷太子的伴讀。因為賈謐對太子很失禮，所以司馬穎嗆過人家，《成都王傳》說，司馬穎因此被外派到鄴城鎮守。

謐懼，由此出穎為平北將軍，鎮鄴。轉鎮北大將軍。

轉鎮北大將軍，是惠帝元康9年的事，在這之前，鄴城的監軍都是北中郎將河間王。六王跟七王，在鄴城相處過好一陣子呢。這應該也是為什麼司馬穎被派往這三大軍區之一，卻是一個被貶的概念。因為一般直系親王（司馬懿－司馬昭－司馬炎）鎮守軍區，都是自己當老大，與刺史郡守相制衡，但司馬穎頭上還多了一個外系監軍長輩。

是的，阿穎是司馬炎的兒子，河間王則是司馬孚的孫子。

兩人不僅相安無事，河間王的評價更是水漲船高，終於在賈后末年（元康9年），河間王調往關中坐鎮，司馬穎升為鎮北大將軍。關中當時可是只有直系親王可以擔當指揮官的地方。這邊不但表現出河間王的優秀，前任關中指揮官梁王的賞識，其實還要考慮到司馬穎的謙讓。

沒錯，夠格在河北戰區升官的司馬穎，才應該是當時接任關中的第一人選。對已經消滅東吳的西晉來說，沒有比關中跟河北兩大戰區更重要的地方了。至於為什麼要謙讓？司馬穎或許有自己的想法。

從接下來討伐趙王的行動，可以看出經營河北10年的司馬穎，有著其他親王無法企及的人脈與動員能力。如果司馬穎從小就對帝位有野心，想要把握擁有親王間最強大的實力，那你可以理解司馬穎為何不離開河北。

但那是不可能的事情……在司馬穎的一個重要屬下，盧志的傳記中，我們或許可以得到一點線索。司馬穎是個戀母情結……是個非常孝順的好兒子咳咳。這是司馬穎最重要的人設，也是他得到朝野支持，適合成為下一任天子的重要原因。

都很合理吧，幹嘛說溜嘴人家戀母。因為，這次謙讓河間王只是第一次不願意離開鄴城。後來，司馬穎討伐趙王之後，以母親生病為由，選擇返回鄴城。對，這是盧志的獻策，但根本上卻是因為其母「程太妃愛戀鄴都」。而且後面還有第三次，史稱「三留鄴城」。（根本沒有這種說法）

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 今日留下的邯鄲城牆。魏晉的鄴城在今日屬於河北邯鄲市境內

第三次，司馬穎跟河間王的聯軍打贏了朝廷。兩王正應黑白猜來分贓的時候，司馬穎帶著兵馬就返回了鄴城，自封丞相，要求晉惠帝改元大赦。這莫名其妙的舉動，是跟他的母親程太妃有關？或是另有記述？目前就不清楚了。

河間王心裡當然不痛快，近水樓台要惠帝下密詔，派雍州與秦州刺史前去討伐司馬穎。不過，非常神妙的是，就在10幾天前，上一任挾天子以令諸侯的司馬乂，聽從了主簿祖逖建議，先一步給雍州發去了密函，指令則是背刺河間王。

關中部隊突然遭到襲擊，只能回頭再戰。就在這時，司馬穎又派出了官員跟部隊，立刻接管了洛陽與天子，更遙控廢除了晉惠帝的皇后與太子。這一步，自然是為了完全架空皇帝，但也讓沒嚐到半點甜頭的河間王看到了空隙。

河間王立刻上表，自請從太尉調任太宰，並建請封司馬穎為皇太弟。皇帝的繼承人，兒子叫太子，弟弟叫太弟，孫子叫太孫。泰始朝西晉，什麼都能太，太什麼都不奇怪。有太，下一個皇上就是你，當然，準三級也不一定會升上四級。這手一下，司馬穎立刻從忠孝節義好丞相，成了陰謀篡位壞親王。

3個月後，晉惠帝御駕親征鄴城，詔告天下一同討賊。跟著司馬乂打過幾仗，晉惠帝愛上了打仗的感覺？

最好是。

這時候的晉朝，已經不是一個大一統國家了。雍州、秦州，與關中對立，被隔在朝廷外，關中跟冀州貌合神離。益州李家的叛亂並未停止，揚州有石冰起義，周處的兒子正在募集義勇對抗。荊州張昌雖被斬，徐州仍是被殘火延燒。鮮卑、烏丸、匈奴，紛紛蠢蠢欲動。