魏晉風雲之八王之亂（六）：僅剩東海王司馬越獨掌大權，但他真的笑得出來嗎？

文：阿前

八王之亂的最後一王，就是東海王，司馬越。非常有趣的，阿越的父親，乃是六王內戰開始前，賈后執政9年負責安定天下的親王，司馬泰。如果詢問阿越的意見，想必他不會同意「八王合為一傳」的編法吧。

阿越本是司馬泰的世子，但泰叔功績卓越，阿越自己也十分傑出，後來便額外封了六縣併為東海國，讓阿越自行封王。從楊駿亂政開始，司馬越幾乎是完完整整的在晉惠帝身邊，跟他一起經歷七王之亂。最終，與成都王司馬穎的鄴城大戰中，晉惠帝為河北軍所擒，阿越則狼狽逃跑，伺機東海再起。

司馬穎這個人，其實頗有漢高祖劉邦之風，你說他真的很會打仗？也沒有。常常一聽聞大軍壓境就想逃跑倒是真的。不過司馬穎的手下，就有著各種能人異士，協助他一路走來。不過的不過，劉邦真要腳底抹油，張良都攔不住。

司馬穎一時害怕，帶著天子逃離鄴城，又被河間王手下張方挾持，整個成都王位都被廢黜。眼看就是一個大勢已去，事情卻又出現了轉機。原本河間王廢司馬穎，就是希望能夠平息眾怒，讓各地可以聯手對抗叛軍，結果對不起，司馬穎那個劉邦等級的人望，超乎想像。

河北反而出現了一支新的叛軍，以公師藩為首，抵禦遼東勢力，逐一吞併西晉原有郡守。這支新革命黨只有一個訴求，就是還我成都王。眼看有人反對河間王取代司馬穎，東海阿越也趁勢而起，在徐州興義兵，打著河間王應該釋放天子的旗號。東海阿越更與遼東王浚聯手，威勢不下關東十八路諸侯討董啊。

河間王本身就是個見風使舵的主，不過八王之亂風向東南西北天天變，就連諸葛亮都說不準誰會是下一個霸主。而自做主張擒來晉惠帝的張方，就成了河間王抱怨的對象。張方當時建議，不如讓司馬穎回返鄴城，鎮服公師藩等。而張方自領軍馬，表面護送晉惠帝返洛陽，實則北討遼東叛軍。

晉惠帝返京，東海阿越自是師出無名。加上河北重新牽制遼東，張方趁機攻打……河間王只要坐在長安，北方要平復下來，也不是什麼難事。這個分化包圍的策略，聽起來不錯吧？問題是河間王不能相信司馬穎，也不能信任張方。

張方這麼幫司馬穎打包票一定會配合，天曉得他倆之間是否有密約？就算北方大定，你們兩個還會聽我河間王號令嗎？更別提把軟禁在手中的天子放走，河間王實在覺得，這賭注下得太大了。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行 擔任征西大將軍的河間王司馬顒

張方的提議，河間王只採用了部分，讓司馬穎率領千人，回河北安撫。若公師藩等人只是打假口號，那自會收掉這個無用的司馬穎。另一邊，則開始安排送還晉惠帝。這跟張方的計策有何區別呢？

護送晉惠帝的主帥不是張方。 這支護送部隊的真正任務，是擊潰東海阿越的關東聯軍。

是的，河間王的計算中，司馬穎不可能成為戰力。只帶千人的司馬穎，主要只是平息輿論。真正要安定河北，絕非一時三刻之功。張方的建議是：「聯河北，分關東，先破遼東。」河間王的實作是：「穩河北，匡關東，先破遼東。」計謀上沒有比較差，但人性面卻算得不夠，手上只有1000兵，劉邦是不敢去收復河北的，劉秀才敢。

而司馬穎是個劉邦。他先往洛陽進發，打聽河北消息……北方鬧騰成這樣，就算公師藩等人真的愛他吧，他能不能平安抵達鄴城都還是個問題啊。臭俗辣司馬穎決定退回關中，他並不知道河間王的全盤計畫。

將要抵達潼關時，突然斥侯來報，關中大軍盡出，車駕鑼鼓俱全。司馬穎無奈，只能與大軍匯流，負責防守洛陽。計劃生變的不只朝廷這邊，關東聯軍部分，東海阿越又吸收了豫州藩王，范陽虓叔，準備加個東南戰線來來包圍洛陽。

不過，豫州刺史不願意配合，更趁隙攻打虓叔，占領許昌。河間王獲報大喜，立即給豫州刺史加封，準備展開絕地大反攻。東海阿越親自補上東南線，虓叔則往北逃竄，會合了王浚的前鋒。王浚也是大方，立刻撥了鮮卑騎兵給虓叔，讓他替代作為東北戰線前鋒。

遼東軍前進洛陽，300騎兵陣前斬將，司馬穎有如驚弓之鳥，根本不敢對抗，先後退固守。虓叔親自出陣，又大破司馬穎的守軍。司馬穎撤出洛陽地界，又不敢返回長安，便隨著當年劉邦入秦的路線，逃往荊州。可當司馬穎抵達新野，東海阿越早已經打破許昌，進駐洛陽，奪得天子了。

河間王聽聞洛陽失陷，就殺了張方來向關東聯軍求和，反正把「挾天子」的罪名推給張方就是了。阿越也知道，現在最有威脅的，不是自斷一臂以求和的河間王，反而是態度不明的河北。

新版朝廷立刻發出詔令，先要逮捕逃亡中的司馬穎。走投無路的司馬穎，再次發揮劉邦本色，拋下了母親與妻子，只帶著兩個兒子輕車簡行北遁。只有會合公師藩，才是他唯一的生路。

孝（戀）順（母）的司馬穎拋棄母親，這是多麼嚴重的事情。可帶著兩個兒子？這不夠劉邦，所以司馬穎最後還是被擒，被囚禁在鄴城。當時鄴城為虓叔所主管，不過還沒下達進一步命令，虓叔就在洛陽暴斃了。而鄴城的官員擔心司馬穎在河北太有人氣，就私下把他給殺掉，這年，司馬穎僅僅28歲。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行 成都王司馬穎

後來，朝廷收回司馬穎棺木予以厚葬，但阿越聽說民間有司馬穎的遺子，則立刻派人去捕殺。成都王司馬穎，年紀輕輕一生劉邦作派，在八王之中享有最高人望。這是很奇妙的，漢朝滅亡了近100年，而今，人心又思漢了。

包括四川益州跟南陽荊州的「東漢劉李配」；支持朝廷屢戰屢勝的劉弘跟劉喬，喔，劉喬就是上面提到的豫州刺史；還有去年底自立為漢王的匈奴人劉淵；以及幾個月前舉旗的山東人劉柏根。