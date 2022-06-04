魏晉風雲之八王之亂（六）：僅剩東海王司馬越獨掌大權，但他真的笑得出來嗎？
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隨著司馬穎被害，東海阿越獨掌大權，八王只剩一王。但東海王司馬越，真的笑得出來嗎？
文：阿前
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八王之亂的最後一王，就是東海王，司馬越。非常有趣的，阿越的父親，乃是六王內戰開始前，賈后執政9年負責安定天下的親王，司馬泰。如果詢問阿越的意見，想必他不會同意「八王合為一傳」的編法吧。
阿越本是司馬泰的世子，但泰叔功績卓越，阿越自己也十分傑出，後來便額外封了六縣併為東海國，讓阿越自行封王。從楊駿亂政開始，司馬越幾乎是完完整整的在晉惠帝身邊，跟他一起經歷七王之亂。最終，與成都王司馬穎的鄴城大戰中，晉惠帝為河北軍所擒，阿越則狼狽逃跑，伺機東海再起。
司馬穎這個人，其實頗有漢高祖劉邦之風，你說他真的很會打仗？也沒有。常常一聽聞大軍壓境就想逃跑倒是真的。不過司馬穎的手下，就有著各種能人異士，協助他一路走來。不過的不過，劉邦真要腳底抹油，張良都攔不住。
司馬穎一時害怕，帶著天子逃離鄴城，又被河間王手下張方挾持，整個成都王位都被廢黜。眼看就是一個大勢已去，事情卻又出現了轉機。原本河間王廢司馬穎，就是希望能夠平息眾怒，讓各地可以聯手對抗叛軍，結果對不起，司馬穎那個劉邦等級的人望，超乎想像。
河北反而出現了一支新的叛軍，以公師藩為首，抵禦遼東勢力，逐一吞併西晉原有郡守。這支新革命黨只有一個訴求，就是還我成都王。眼看有人反對河間王取代司馬穎，東海阿越也趁勢而起，在徐州興義兵，打著河間王應該釋放天子的旗號。東海阿越更與遼東王浚聯手，威勢不下關東十八路諸侯討董啊。
河間王本身就是個見風使舵的主，不過八王之亂風向東南西北天天變，就連諸葛亮都說不準誰會是下一個霸主。而自做主張擒來晉惠帝的張方，就成了河間王抱怨的對象。張方當時建議，不如讓司馬穎回返鄴城，鎮服公師藩等。而張方自領軍馬，表面護送晉惠帝返洛陽，實則北討遼東叛軍。
晉惠帝返京，東海阿越自是師出無名。加上河北重新牽制遼東，張方趁機攻打……河間王只要坐在長安，北方要平復下來，也不是什麼難事。這個分化包圍的策略，聽起來不錯吧？問題是河間王不能相信司馬穎，也不能信任張方。
張方這麼幫司馬穎打包票一定會配合，天曉得他倆之間是否有密約？就算北方大定，你們兩個還會聽我河間王號令嗎？更別提把軟禁在手中的天子放走，河間王實在覺得，這賭注下得太大了。
張方的提議，河間王只採用了部分，讓司馬穎率領千人，回河北安撫。若公師藩等人只是打假口號，那自會收掉這個無用的司馬穎。另一邊，則開始安排送還晉惠帝。這跟張方的計策有何區別呢？
- 護送晉惠帝的主帥不是張方。
- 這支護送部隊的真正任務，是擊潰東海阿越的關東聯軍。
是的，河間王的計算中，司馬穎不可能成為戰力。只帶千人的司馬穎，主要只是平息輿論。真正要安定河北，絕非一時三刻之功。張方的建議是：「聯河北，分關東，先破遼東。」河間王的實作是：「穩河北，匡關東，先破遼東。」計謀上沒有比較差，但人性面卻算得不夠，手上只有1000兵，劉邦是不敢去收復河北的，劉秀才敢。
而司馬穎是個劉邦。他先往洛陽進發，打聽河北消息……北方鬧騰成這樣，就算公師藩等人真的愛他吧，他能不能平安抵達鄴城都還是個問題啊。臭俗辣司馬穎決定退回關中，他並不知道河間王的全盤計畫。
將要抵達潼關時，突然斥侯來報，關中大軍盡出，車駕鑼鼓俱全。司馬穎無奈，只能與大軍匯流，負責防守洛陽。計劃生變的不只朝廷這邊，關東聯軍部分，東海阿越又吸收了豫州藩王，范陽虓叔，準備加個東南戰線來來包圍洛陽。
不過，豫州刺史不願意配合，更趁隙攻打虓叔，占領許昌。河間王獲報大喜，立即給豫州刺史加封，準備展開絕地大反攻。東海阿越親自補上東南線，虓叔則往北逃竄，會合了王浚的前鋒。王浚也是大方，立刻撥了鮮卑騎兵給虓叔，讓他替代作為東北戰線前鋒。
遼東軍前進洛陽，300騎兵陣前斬將，司馬穎有如驚弓之鳥，根本不敢對抗，先後退固守。虓叔親自出陣，又大破司馬穎的守軍。司馬穎撤出洛陽地界，又不敢返回長安，便隨著當年劉邦入秦的路線，逃往荊州。可當司馬穎抵達新野，東海阿越早已經打破許昌，進駐洛陽，奪得天子了。
河間王聽聞洛陽失陷，就殺了張方來向關東聯軍求和，反正把「挾天子」的罪名推給張方就是了。阿越也知道，現在最有威脅的，不是自斷一臂以求和的河間王，反而是態度不明的河北。
新版朝廷立刻發出詔令，先要逮捕逃亡中的司馬穎。走投無路的司馬穎，再次發揮劉邦本色，拋下了母親與妻子，只帶著兩個兒子輕車簡行北遁。只有會合公師藩，才是他唯一的生路。
孝（戀）順（母）的司馬穎拋棄母親，這是多麼嚴重的事情。可帶著兩個兒子？這不夠劉邦，所以司馬穎最後還是被擒，被囚禁在鄴城。當時鄴城為虓叔所主管，不過還沒下達進一步命令，虓叔就在洛陽暴斃了。而鄴城的官員擔心司馬穎在河北太有人氣，就私下把他給殺掉，這年，司馬穎僅僅28歲。
後來，朝廷收回司馬穎棺木予以厚葬，但阿越聽說民間有司馬穎的遺子，則立刻派人去捕殺。成都王司馬穎，年紀輕輕一生劉邦作派，在八王之中享有最高人望。這是很奇妙的，漢朝滅亡了近100年，而今，人心又思漢了。
包括四川益州跟南陽荊州的「東漢劉李配」；支持朝廷屢戰屢勝的劉弘跟劉喬，喔，劉喬就是上面提到的豫州刺史；還有去年底自立為漢王的匈奴人劉淵；以及幾個月前舉旗的山東人劉柏根。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：