徐欣瑩率百名青年重回國民黨，有意角逐新竹市長？朱立倫：她是重要助選員不是為了參選

日前傳出國民黨有意推前立委徐欣瑩角逐新竹市長，而徐欣瑩今（10）日率百位青年加入國民黨，表示自己為了台灣的安定，決定重回國民黨，此舉也被外界解讀，可能與年底選舉提名有關。國民黨主席朱立倫則表示，這傳言不是事實，徐欣瑩回黨沒有為年底選舉打算，將會是重要助選員。

徐欣瑩：台灣需要安定的力量

前國民黨立委、民國黨前主席徐欣瑩今天率領100位年輕人加入國民黨，朱立倫親自率領國民黨副秘書長王育敏、組發會主委許宇甄等黨務一級主管，在中央黨部出席入黨活動，歡迎徐欣瑩等人。

由於目前國民黨新竹市長人選尚未完成提名，日前曾傳出黨中央有意推徐欣瑩出馬，雖然當時國民黨秘書長黃健庭表示目前沒有規劃，但此時徐欣瑩率領百位年輕人加入國民黨，不免讓人聯想，是否與年底選舉有關。

對於是否有意參與年底選戰，徐欣瑩僅表示，她沒有去思考這個問題。前陣子朱立倫親自拜訪、邀請她回國民黨，一起為台灣這塊土地努力，她靜下心來思考，過去幾年她自己歷經副總統、縣市長與立委選舉，也歷經組黨輔選，各種選民服務，對她而言這是成長的奇異之旅；在國民黨最挫折的時候，大家應該給國民黨溫暖，助一臂之力，不要讓台灣民眾受一黨獨大的傷害，

「我深刻感受到所處的台灣，面對世界劇變、台灣前途分歧的焦慮、兩岸誤解的恐慌，台灣禁不起戰爭消耗，台灣需要更安定的力量，為了兩岸安全與台灣人民幸福安定，決定重回國民黨。」

徐欣瑩原本是國民黨籍，2012年以全國第一高票當選新竹縣立委，2015年徐欣瑩退出國民黨，創立民國黨，2018年徐欣瑩參選新竹縣長失利，但卻擊敗民進黨候選人成為竹縣第二高票。2020年立委選舉中，民國黨解散併入妙天創立的國會政黨聯盟，徐欣瑩也列當時不分區提名第一位。

國民黨推動同舟計畫，讓不少前任黨員回歸國民黨，針對外傳宗教領袖悟覺妙天都將回黨，朱立倫表示，國民黨已經在上個月頒發終生黨員榮譽狀給妙天。

朱立倫：徐欣瑩將會是助選員

朱立倫表示，徐欣瑩是他的老朋友，過去曾擔任新竹縣議員、立委，表現有目共睹，是非常優秀的專業人才，徐欣瑩在國民黨最辛苦時選擇回黨，有人誤傳是為了年底選舉，但完全沒有這回事，那都是誤傳、謠言，完全不是事實。

朱立倫會後受訪時再度指出，國民黨在新竹市長的提名，一定會提名地方認同且最強的候選人。徐欣瑩回到國民黨沒有為年底選舉打算，徐欣瑩在年底選戰中將是助選員，不管在新竹縣或其他地方，徐欣瑩都會去助選。

針對百位青年加入國民黨，朱立倫表示，國民黨與民進黨不同，民進黨有錢有權有官位，年輕人如果要做大官賺大錢就去加入民進黨，而國民黨有的只有愛台灣，以及為中華民國努力的決心，今天大家願意加入國民黨，他以最誠懇的心歡迎大家一起同舟共濟，一起努力。

針對國民黨台北市議員徐巧芯批評，國民黨不要再找年輕人來當墊背，朱立倫則回應，已有愈來愈多人加入國民黨，而且年輕人不會是墊背，而是成為主流，國民黨需要更多年輕人的加入。

媒體提及，有民調顯示年輕人對國民黨的支持只有1成6，朱立倫則回應，大家已經用行動具體代表事實，民調只是參考，況且國民黨內部也有民調，那才是真正的依據，預定本週五就會公布，他強調，國民黨會用一步一腳印，爭取年輕人的認同。

朱立倫指出，現在民進黨透過各種認知作戰希望消滅國民黨，而國民黨就是一步一腳印爭取更多年輕人的認同。台灣要更好，絕對不能只有一黨的聲音，相信透過大家的努力，用具體行動加入國民黨就是最好的證明。

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核稿編輯：翁世航