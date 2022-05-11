策展人吳牧青公開錄音檔，指控文化部長藉補助施壓除名，李永得否認：沒有「部長專簽」這件事

策展人吳牧青今（11）日在立委王婉諭、邱顯智陪同下召開記者會，指稱文化部長李永得以預算支持權要求藝術家謝春德將他從北藝中心開幕季節目「NEXEN 未來密碼」中除名，並公開他與謝春德的對話錄音檔，他強調，自己參與了2年的劇作相關工作，。

謝春德昨晚對媒體表示，吳牧青負責的僅是第一階段，此計畫合作參與的人相當多，「名單到現在都還在調整」。他身為製作人，有權利調整工作團隊名單。更何況遭吳牧青偷錄音「設局」後，「這樣的人，我怎麼可能放在名單上。」而李永得也否認，強調自己和吳牧青互相評價不高，但不可能因此就以補助威脅團隊除名，並指吳牧青沒有查證就指控他。

吳牧青出示對話截圖和錄音：被害者還要證明自己有工作

吳牧青在記者會現場拿出多張截圖，並且播放約10分鐘的錄音檔，揭露謝春德於3月2日緊急找他約談的對話內容，其中謝春德表示陳郁秀轉述「如果要談文化部預算，要把他（吳牧青）從製作團隊的名單裡拿掉」，並表明自己在赴文化部的會議中應主動提出，且「應該要留下紀錄」，謝春德也說，文化部長若真的有這樣的指示，「太離譜了，和普亭沒兩樣」。



然而謝春德如今不認，並稱吳牧青設局，吳牧青也回應，自己只是為了要保障自己權益進行蒐證。吳牧青也說，聽到謝春德現在的回覆，他相當難過，回想2019年底最初的製作團隊只有三人，其中就包含他和謝春德。吳牧青秀出多張工作群組的截圖，表示自己他確實有參與長期製作，2年的工作他僅開價10萬元，至今也還沒拿到錢，結果作為被害者，他還要耗費這麼多時間去證明「他有工作」，讓他感到非常荒謬。

邱顯智表示，如果錄音的內容屬實，李永得的行為已經超過部長應有的紅線。部長藉由決定補助案核准的職權，要求民間單位必須跟特定人或不跟特定人合作，甚至要求把名字從作品中拿掉是濫用職權。邱顯智強調，文化部的補助不是小金庫，更不是政治蠻橫介入藝文活動的破門槌。因此在獎補助模式上，應該要回歸多元，尊重專業。避免讓部長透過沒有節制的權力干涉藝術，甚至增加私相授受的危險性。

王婉諭也強調，文化部面對這樣的指控，部長應該親自出面說明清楚，因為這不只是攸關李永得部長和陳郁秀董事長的個人名譽，也代表著國家的文化最高指導機構，是怎麼樣來對待藝文工作者。補助的審核應該要公開透明，讓全民一起來監督預算的使用。

吳牧青表示，作為開幕季最大型壓軸的演出與共製單位，北藝中心暨台北市政府仍應積極查明真相，並公布、調查此案在工作權、著作人格權被具體壓迫的證據。

李永得：我們互相評價不高，但不會威脅團隊除名

李永得今天到立法院備詢時，接受媒體聯訪也對此事回應，他坦言，自己對吳牧青這個人一向評價不高，「當然他對我的評價也不高」，但不會因此威脅團隊有他就不補助，也不會補助後把他的名字除掉，這可以從文化部核定的公文獲得證明，吳牧青名列於首頁製作團隊名單中，他還是照樣批可。

至於吳牧青所言用部長專簽扼住藝文界咽喉，李永得表示，沒有「部長專簽」這件事。文化部所有的補助都有委員會審核，最後也一定有部長的簽核。

李永得也表示，吳牧青提出這麼大的控訴，卻沒事先求證，文字工作者的基本訓練就是要事先求證，「這麼大的控訴對我也是非常不公平」。

李永得也說明，此次事件非常單純，謝春德有個製作案是由台北表演藝術中心委託創作，給他600萬元，但他邀集諸多藝術家，約莫2、30位共同創作，成本需要2000萬左右，就經費不足的部分來拜會文化部，盼文化部予以協助，後續經由文化部同仁評估，符合積極性紓困的相關規定，最後核定予以補助一部分。

他說，以謝春德在藝術界、文化界的貢獻與聲望，再加上有能力集結那麼多藝術家創作，文化部有責任一起來協助他、完成作品。

謝春德：吳牧青參與僅有第一階段，偷錄音怎麼可能放名單

此事件的關係人謝春德沉寂數日之後，昨晚10點多打破沉默致電《聯合報》記者說明表示，送進文化部的補助案是申請疫情期間的補助方案，人人都可申請，並非部長專簽。他也從未委託陳郁秀私電李永得、甚至陳郁秀根本不知道吳牧青是誰。

至於為什麼沒在北藝中心官網「NEXEN 未來密碼」放上吳牧青的名字？謝春德表示，此一計畫製作期相當長，吳牧青負責的僅第一階段，從其合作同意書之上還是寫「NEXEN 時間之血」就知。跟北藝中心簽約時，名字已改成「NEXEN 未來密碼」。此一計畫合作參與的人相當多，有人後來離開，「名單到現在都還在調整」。身為製作人，他有權調整工作團隊名單。更何況遭吳牧青偷錄音後，「這樣的人，我怎麼可能放在名單上。」

談到吳牧青所謂掌握的錄音內容，謝春德說，那時他跟吳牧青交情不錯。兩人談到此案，吳牧青建議他找陳郁秀說情，他則針對吳牧青對李永得的批評做建議，認為他已經年紀不小了，「不該只會用情緒性批評」。他記得自己還開了一些玩笑及閒聊，卻遭吳牧青偷錄。

沒想到見完面，吳牧青寫一封信說他已錄下兩人談話，以此威脅謝春德以後到文化部開會要幫忙錄音，還說會教他偷錄的技巧。「設計這樣的圈套太不可思議！」謝春德說他是基督徒，就寫一封信給吳牧青說「會為你禱告」，從此不再跟他聯絡，「有這個事情，你還會跟他做朋友？」

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核稿編輯：翁世航