專制政府的設施要用來做什麼？美國南方司令部：阿根廷境內的中國太空監測站「令人擔憂」

美國南方司令部司令、陸軍上將勞拉．理查森（Laura Richardson）剛結束阿根廷的訪問，她週四（28日）接受當地媒體訪問時表示，美方很擔憂中國在阿根廷內烏肯省（Neuquén）的太空監測站， 「（中國） 要用它做什麼？」 阿根廷 反對派已經向政府提出要求，要提供有關內烏肯深空站的相關資料。

阿根廷國會在2015年通過一項法案，授予中國在阿根廷中西部內烏肯省一座佔地200公頃的基地50年免稅期。中國隨後在該地打造一座造價5000萬美元（約15.4億新台幣）、16層樓高、直徑35公尺碟形天線的太空監測站「內烏肯深空站」，為中國在境外首座太空探測設施，2018年3月開始運作。

雖然中國聲稱這是用來探索月球的基地，如中國「嫦娥四號」2019年成功在月球背面著陸，「內烏肯深空站」據稱發揮重要作用，但歐美專家認為，該設施應該還有其他目的。

El senador Julio Martínez presentó un proyecto para que #ElPeorGobiernoDeLaHistoria informe sobre el acuerdo con China sobre “la construcción, el establecimiento y la operación de una Estación de Espacio Lejano de China en la provincia de Neuquén” https://t.co/VBJvPn1F4P pic.twitter.com/Wm89Wxl66Q — Funes Beto 🇦🇷 (@funesbeto) April 29, 2022

美國南方司令部司令理查森27日接受阿根廷《訊息報》（Infobae）專訪時表示，她對內烏肯的中國太空監測站感到憂心：「它是專制政府的設施，除非是去參觀，否則不允許阿根廷人進入（使用）......這讓我很擔心。它由隸屬中國政府和中國人民解放軍的公司管理。他們用它來做什麼？」

「中國對於自由的理解關注，和自由、安全和繁榮的西半球不盡相同。」理查森說。

「內烏肯深空站」由隸屬中國人民解放軍的「中國發射和衛星跟蹤控制總局」（CLTC）運營，只有中國人員能操作，而阿根廷政府只有10%的使用時間。

Entrevista a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos: “Me preocupa la estación espacial de China en la provincia de Neuquén" https://t.co/fwLkIhy7mS pic.twitter.com/HRFLjkXJHY — infobae (@infobae) April 27, 2022

理查森也提到中國在阿根廷專屬經濟區進行非法捕魚，她說不只在阿根廷，在美國南方司令部所轄範圍（中南美洲、加勒比海與周圍海域）每天都有大概350到600多艘中國船隻出沒，中國在該地區獲得了36%的糧食資源，「我們稱這是『惡意的活動』， 他們開採資源，但不會為國家帶來投資。」

理查森表示，阿根廷 是美國非常重要的伙伴，這是她來這裡的原因，她也在這次訪問中與阿根廷國防部長泰亞納（Jorge Taiana）和副總統 克里斯蒂娜（Cristina Kirchner）會面，並於週五（29日）前往智利繼續拉美之行。

Hoy recibimos a la generala de cuatro estrellas Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Nos acompañó el embajador de ese país en Argentina, Marc Stanley. pic.twitter.com/t1vrDOhuUz — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 26, 2022

反對派 要求政府提出「內烏肯深空站」有關資訊

理查森的專訪刊出的隔日，阿根廷反對派參議員馬丁內茲（Julio Martínez）立刻提出要求，要詳細了解 阿根廷政府與中華人民共和國簽署，在內烏肯省建設、建立和營運中國太空 監測 站的協議。

參議員提出了6點要求政府提供更多關於「內烏肯深空站」協議的細節，包括：協議對阿根廷產生的地緣政治、科學、技術、和經濟利益有何影響；中方所使用的遙測、監控和網路控制技術是否具有雙重用途（民用與軍用）？是否可以從安裝的天線執行導彈追蹤任務？「內烏肯深空站」 僱用的人員總數，需詳細說明他們是阿根廷人還是中國人？他們是軍人還是文職人員？以及 說明阿根廷 國家太空活動委員會（CONAE）對「內烏肯深空站」10%使用時間的使用情況等。

被喻為「黑盒子」的中國太空站

2015年2月25日，阿根廷國會通過與中國《關於空間活動領域合作的框架協議》，成為3年後打造「內烏肯深空站」的法律基礎。

根據《亞洲新聞》，這項協議是由 中國國家主席習近平向阿根廷前總統 克里斯蒂娜所 提出。而在協議通過同一星期，阿根廷中央銀行與中國中央銀行續簽了185億美元的貨幣互換協議。專家認為 ，這兩項協議標誌著阿根廷與中國的政治經濟聯盟。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 阿根廷前總統克里斯蒂娜（左）2015年拜訪北京與中國國家主席習近平會面。

不像一般太空探測站對外開放，位於阿根廷巴塔哥尼亞地區的 「內烏肯深空站」門禁森嚴，被2公尺高的鐵絲網所圍繞，當地人表示，「這些人不讓你進入，不讓你看到（裡面在做什麼）......這裡不是科學研究基地，而是中國的軍事基地。」根據 《路透社》掌握 文件顯示，這個太空控制站幾乎不受阿根廷當局的監督。

在2015年簽訂協議時，沒有規定這個太空監測站只能用於民事用途，一直到2016年才由下一任政府外交部長飛去北京對協議進行修改，規定太空監測站只能用於民用，但外界質疑「如何確保中國遵守規則？」

北京堅稱其太空計劃是出於和平目的，強調「 有些人的懷疑是別有用心」，阿根廷 國家太空活動委員會則表示，根據 兩國之間的協議，他們會「和平使用」這些設施。

天文專家擔心， 「內烏肯深空站」35公尺長的天線可以用來竊聽外國衛星。

阿根廷駐華大使：中國與阿根廷共享所有消息

在美國南方司令部司令表達擔憂後，阿根廷駐中國大使牛望道（Sabino Vaca Narvaja）週五表示，「中國與阿根廷分享了太空計畫的所有消息。」

牛望道表示，阿根廷與中國共享太空項目，推進雙方科學交流，在 衛星定位、圖像和北斗衛星導航系統方面進行合作。他也提到，中國的北斗衛星導航系統正在阿根廷中部科爾多瓦省（Córdoba）研發， 並在阿根廷進行救援測試。

中國與阿根廷在2020年簽署了衛星導航領域備忘錄，雙方將共同推進衛星導航系統的應用、測試和評估、教育和培訓，這是中國在南美第一個此類型的備忘錄協議。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元