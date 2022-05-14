《漫遊按讚藝術史》 序言：這套書將「藝術史」視為動詞，提供各種親近藝術史的路徑
我們想讓你知道的是
藝術史像是浩瀚的銀河系，匯集一個又一個星座，並且不斷地擴展變動。簡言之，這套書將藝術史視為動詞，提供各種親近藝術史的路徑，指引各樣閱讀藝術史的方式。我們特別在文章起始和篇章文末，規劃「提問」和「延伸思考」單元，從「讀」藝術史，進一步「想像」未來的藝術史。
文：曾少千
走進生活化、在地化的藝術史
當你翻閱這本書，便踏上了藝術史的漫遊旅程。這本書是「漫遊藝術史」作者群獻給所有讀者的禮物，從過去五年網站累積的300多篇文章，再加上九篇首次露面的特邀文章，我們精心選編成兩冊專輯，邀請你一同漫遊藝術史的世界。
當你仔細閱覽內容，會發現這本書的架構蠻特別，打破了一般常用的藝術家、國族、風格、媒材或斷代史框架，改從主題出發，交織東西方的藝術史經緯，橫越古今時空，鋪陳立體化、生活化、在地化的藝術史。
校友回娘家提議成立藝術數位平台
從2016年開設「漫遊藝術史」網站至今，我們有緣結識遍及世界各大洲的讀者粉絲，他們在不同的時區點閱每週上線的新文章，給予我們持續前進的勇氣。我們深感有幸得到眾多漫遊者的支持鼓勵，不吝按讚分享，也對於內容給予指正建議，督促我們努力不懈更上一層樓。
話說這個共筆部落格的由來，是在一場校友回娘家的聚會開始醞釀的，當時國立中央大學藝術學研究所的畢業生回校參加校慶活動，餐後敘舊之餘，大夥兒提到成立數位平台，向社會大眾傳播有趣的藝術史知識和故事的想法。在場的老師和校友們莫不對這提議感到興致盎然，覺得這件事富有意義又充滿挑戰。
自2008年起，人文社會學科建置知識普及網站蔚然成風，例如：哲學哲學雞蛋糕、芭樂人類學、巷仔口社會學、歷史學柑仔店、菜市場政治學、故事、法律白話文運動等，唯藝術史尚未有一個電子園地。
於是，中大藝研所的師生便自告奮勇，加入這股數位科普教育的趨勢，花了一個暑假籌設「漫遊藝術史」部落格。從網站名稱、內容題材、廣邀專業作者、尋找補助經費，到設計刊頭版面、聯繫合作媒體、社群行銷等，在師生們的腦力激盪和分工合作下，終於在2016年秋天水到渠成，部落格正式開張了。
回顧一路經營網站的過程，其中不免有跌撞顛簸、徬徨迷失的時刻，也碰到經費和稿源短缺的窘境，所幸「漫遊藝術史」編輯部仍抱持著散布知識的熱忱，一一克服難關，也十分感謝作者群不計酬勞的熱血相助、讀者的耐心陪伴，以及中央大學奧援經費，終於讓「漫遊藝術史」平台穩定成長。
如今我們一方面繼續耕耘部落格，一方面集結文章推出套書。這個出版計畫，是為了想符合紙媒讀者的需求，推廣藝術史這門學科的裡裡外外，讓不同背景的讀者，能輕鬆認識藝術史是什麼？藝術史有哪些研究方法？藝術史如何連結社會脈動、周遭生活？藝術史如何增進我們對於世象人性的了解？
集結出書，如何精選文章？
你眼前的書篇，是怎麼從經年累月的文章，挑選收錄而來呢？首先，我們考慮文章是否為首次刊登在「漫遊藝術史」網站，或者專為本站讀者撰寫而成。
再來是考量內容題材的易讀性，作者是否以簡潔友善的文筆，清楚傳達一個藝術史的課題、觀點、現象或敘事？文章上線後，是否得到讀者的關注和共鳴？
我們從網站後台的統計資料觀察到，標題有清晰提出關鍵性問題的文章，吸引較多人想一覽究竟，例如：〈佛像頭頂的凸起到底是什麼？〉、〈夏娃給亞當吃了什麼好東西？〉、〈什麼是藝術史？寫給對藝術史有興趣的年輕讀者〉。這類高人氣文章，常激發讀者吸收新知或驗證已知的興趣。
「漫遊藝術史」開站以來，點閱率前十名的文章中，便有八篇是以淺顯易懂的疑問句作為標題，這似乎意味著現今許多的讀者，想從藝術史當中得到知識的啟迪，一同加入尋求答案的過程。
同時，我們很關注日常生活的視覺文化主題，例如〈臥遊水中山色〉談水族箱造景和山水畫論之間的關聯，〈認同請分享：關於早安圖的一些視覺觀察〉談手機常用的長輩圖和早安圖如何傳達情感和訊息。
這類文章也令讀者眼睛一亮，深獲喜愛，甚而被選錄為高中教科書內容，表示社會大眾越來越想提升視覺文化的素養，同時亦印證藝術史是一門活的學問，能與時俱進地應用在常民生活之中。
藝術史動詞化、去中心化、多元的藝術書寫
不同作者文章之間的關聯性，也是選編成冊的要點之一。本書採取主題作為分類原則，每個主題單元有四至五篇文章，縱橫不同時代和地區的藝術史，使之產生對照和比較的思辨空間，讓讀者能拓展視野、觸類旁通。這樣的安排讓藝術史成為一個動態的網絡和關係的場域，而不是一線性發展和絕對權威的架構，或是一串恆久固定的事件和名單。
如此的主題企劃，也反映出今日藝術史教學和研究所注重的趨勢：去中心、多元性、跨域互動。同時，主題式的構想也呼應著當前許多博物館的展覽策劃走向，例如泰特現代（Tate Modern）、蓋提博物館（The J. Paul Getty Museum）無不靈活地運用主題分類策略，融匯來自不同文化的典藏品，跨越了媒材、風格和時空的藩籬，彼此產生連結和對話，令人耳目一新。
藝術史像是浩瀚的銀河系，匯集一個又一個星座，並且不斷地擴展變動。簡言之，這套書將藝術史視為動詞，提供各種親近藝術史的路徑，指引各樣閱讀藝術史的方式。我們特別在文章起始和篇章文末，規劃「提問」和「延伸思考」單元，從「讀」藝術史，進一步「想像」未來的藝術史。
本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此
原文標題為〈《漫遊按讚藝術史》 序言〉
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝
我們想讓你知道的是
如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，可滿足孩子們喜歡多樣風味的需求。
市面上牛奶相關的乳製品琳瑯滿目，其中受到許多大朋友、小朋友喜愛的乳製品，就是多種豐富口味的「調味乳」商品。然而，如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。
瑞穗調味乳，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳
根據國家標準（CNS3057），針對調味乳有明確的定義，即為：
使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。
另外針對生乳、鮮乳、保久乳，國家標準也有明確定義。以牛奶為例，「生乳」指的是乳牛擠出、經冷卻但未經其他處理的生乳汁；而以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏者，即為「鮮乳」；若以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，最後無菌包裝者，則為「保久乳」。
如果主原料未採用生乳、鮮乳、保久乳，又或是比例不符50%以上，就不可稱作「調味乳」，只能是「ＯＯ乳飲、ＯＯ牛奶、ＯＯ牛乳」等非國家標準的名詞。
事實上，有的「調味乳飲品」可能是採用奶粉為乳原料，那就不是國家標準所定義的「調味乳」；必須像是瑞穗調味乳，以瑞穗鮮乳®優質生乳為主原料並且佔比50%以上，才是標準「調味乳」。因此，消費者購買產品時不妨留意品名及成分標示，才能確保自己購買到真正想喝的「調味乳」。
從源頭開始，國際金獎團隊層層把關
少了奶粉成形及再還原的加工程序，直接採用生乳／鮮乳為原料製成的調味乳，口感新鮮好喝，也較能喝到真正的牛奶香醇。因此，有不少酪農品牌開始推出調味乳商品，並強調是使用超過50%的鮮乳原料。不過，生乳來源也是影響調味乳品質的關鍵，不可忽視。
談到瑞穗調味乳所採用的瑞穗鮮乳®優質生乳，其實大有來頭。不只連年獲得國際獎項，包含：iTi風味絕佳獎章、Ｍonde Selection世界品質評鑑大賞金獎兩項國際大獎；在專業團隊包含酪農、輔導員、專業獸醫、營養師等職人的用心把關下，嚴選全台8大乳區源頭，從牛隻健康、飼料品質安全、榨乳流程溫度控制、設備洗劑管制，到嚴謹的生乳運送管理、多達49種以上的安心檢驗，一絲不苟高標準檢視每一個細節，最終才能造就連年獲得國際金獎的瑞穗優質鮮乳，以及消費者口中喝到的新鮮美味。
孩子最愛的奇妙美味，爸媽安心、孩子也喝得開心
許多爸爸媽媽會以調味乳當作孩子的日常點心，瑞穗調味乳呼應時下爸媽的消費需求，加上秉持一貫的嚴謹與高品質精神，使用100%的瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，包括巧克力、蘋果、麥芽、果汁等，不只滿足孩子們喜歡多樣風味的需求，也能攝取到蛋白質與鈣質，創造開心的日常飲食體驗。
100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳、讓鮮奶更好喝的瑞穗調味乳，不僅是讓家長方便準備、安心選擇的日常飲料，也是孩子課後點心、假日出遊的良伴，更是童年回憶中，營養甜美的開心滋味。