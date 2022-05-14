《漫遊按讚藝術史》 序言：這套書將「藝術史」視為動詞，提供各種親近藝術史的路徑

文：曾少千

走進生活化、在地化的藝術史

當你翻閱這本書，便踏上了藝術史的漫遊旅程。這本書是「漫遊藝術史」作者群獻給所有讀者的禮物，從過去五年網站累積的300多篇文章，再加上九篇首次露面的特邀文章，我們精心選編成兩冊專輯，邀請你一同漫遊藝術史的世界。

當你仔細閱覽內容，會發現這本書的架構蠻特別，打破了一般常用的藝術家、國族、風格、媒材或斷代史框架，改從主題出發，交織東西方的藝術史經緯，橫越古今時空，鋪陳立體化、生活化、在地化的藝術史。

Photo Credit: 漫遊藝術史

校友回娘家提議成立藝術數位平台

從2016年開設「漫遊藝術史」網站至今，我們有緣結識遍及世界各大洲的讀者粉絲，他們在不同的時區點閱每週上線的新文章，給予我們持續前進的勇氣。我們深感有幸得到眾多漫遊者的支持鼓勵，不吝按讚分享，也對於內容給予指正建議，督促我們努力不懈更上一層樓。

話說這個共筆部落格的由來，是在一場校友回娘家的聚會開始醞釀的，當時國立中央大學藝術學研究所的畢業生回校參加校慶活動，餐後敘舊之餘，大夥兒提到成立數位平台，向社會大眾傳播有趣的藝術史知識和故事的想法。在場的老師和校友們莫不對這提議感到興致盎然，覺得這件事富有意義又充滿挑戰。

自2008年起，人文社會學科建置知識普及網站蔚然成風，例如：哲學哲學雞蛋糕、芭樂人類學、巷仔口社會學、歷史學柑仔店、菜市場政治學、故事、法律白話文運動等，唯藝術史尚未有一個電子園地。

於是，中大藝研所的師生便自告奮勇，加入這股數位科普教育的趨勢，花了一個暑假籌設「漫遊藝術史」部落格。從網站名稱、內容題材、廣邀專業作者、尋找補助經費，到設計刊頭版面、聯繫合作媒體、社群行銷等，在師生們的腦力激盪和分工合作下，終於在2016年秋天水到渠成，部落格正式開張了。

回顧一路經營網站的過程，其中不免有跌撞顛簸、徬徨迷失的時刻，也碰到經費和稿源短缺的窘境，所幸「漫遊藝術史」編輯部仍抱持著散布知識的熱忱，一一克服難關，也十分感謝作者群不計酬勞的熱血相助、讀者的耐心陪伴，以及中央大學奧援經費，終於讓「漫遊藝術史」平台穩定成長。

如今我們一方面繼續耕耘部落格，一方面集結文章推出套書。這個出版計畫，是為了想符合紙媒讀者的需求，推廣藝術史這門學科的裡裡外外，讓不同背景的讀者，能輕鬆認識藝術史是什麼？藝術史有哪些研究方法？藝術史如何連結社會脈動、周遭生活？藝術史如何增進我們對於世象人性的了解？

集結出書，如何精選文章？

你眼前的書篇，是怎麼從經年累月的文章，挑選收錄而來呢？首先，我們考慮文章是否為首次刊登在「漫遊藝術史」網站，或者專為本站讀者撰寫而成。

再來是考量內容題材的易讀性，作者是否以簡潔友善的文筆，清楚傳達一個藝術史的課題、觀點、現象或敘事？文章上線後，是否得到讀者的關注和共鳴？

我們從網站後台的統計資料觀察到，標題有清晰提出關鍵性問題的文章，吸引較多人想一覽究竟，例如：〈佛像頭頂的凸起到底是什麼？〉、〈夏娃給亞當吃了什麼好東西？〉、〈什麼是藝術史？寫給對藝術史有興趣的年輕讀者〉。這類高人氣文章，常激發讀者吸收新知或驗證已知的興趣。

「漫遊藝術史」開站以來，點閱率前十名的文章中，便有八篇是以淺顯易懂的疑問句作為標題，這似乎意味著現今許多的讀者，想從藝術史當中得到知識的啟迪，一同加入尋求答案的過程。

同時，我們很關注日常生活的視覺文化主題，例如〈臥遊水中山色〉談水族箱造景和山水畫論之間的關聯，〈認同請分享：關於早安圖的一些視覺觀察〉談手機常用的長輩圖和早安圖如何傳達情感和訊息。

這類文章也令讀者眼睛一亮，深獲喜愛，甚而被選錄為高中教科書內容，表示社會大眾越來越想提升視覺文化的素養，同時亦印證藝術史是一門活的學問，能與時俱進地應用在常民生活之中。

藝術史動詞化、去中心化、多元的藝術書寫

不同作者文章之間的關聯性，也是選編成冊的要點之一。本書採取主題作為分類原則，每個主題單元有四至五篇文章，縱橫不同時代和地區的藝術史，使之產生對照和比較的思辨空間，讓讀者能拓展視野、觸類旁通。這樣的安排讓藝術史成為一個動態的網絡和關係的場域，而不是一線性發展和絕對權威的架構，或是一串恆久固定的事件和名單。

如此的主題企劃，也反映出今日藝術史教學和研究所注重的趨勢：去中心、多元性、跨域互動。同時，主題式的構想也呼應著當前許多博物館的展覽策劃走向，例如泰特現代（Tate Modern）、蓋提博物館（The J. Paul Getty Museum）無不靈活地運用主題分類策略，融匯來自不同文化的典藏品，跨越了媒材、風格和時空的藩籬，彼此產生連結和對話，令人耳目一新。

藝術史像是浩瀚的銀河系，匯集一個又一個星座，並且不斷地擴展變動。簡言之，這套書將藝術史視為動詞，提供各種親近藝術史的路徑，指引各樣閱讀藝術史的方式。我們特別在文章起始和篇章文末，規劃「提問」和「延伸思考」單元，從「讀」藝術史，進一步「想像」未來的藝術史。

Photo Credit: 漫遊藝術史

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈《漫遊按讚藝術史》 序言〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航