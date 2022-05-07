2022/05/07,
動漫

【專訪】漫畫家「路徑」：其實我的畫風很台灣，只是畫的是國外的故事

【專訪】漫畫家「路徑」：其實我的畫風很台灣，只是畫的是國外的故事
Photo Credit: CCC創作集

我們想讓你知道的是

畢業於美術系，2016年開始創作的「路徑」，在網路上連載自己的漫畫創作，也印製成個人誌於同人場販售，《分配的孩子》描繪新生兒重新被分配到不同家庭的反烏托邦社會，曾獲第三屆Comico原創漫畫大賞潛力獎。

文：CCC編輯部

當末日降臨，你會躲在暗處苟延殘喘，或是放棄生命，換取短暫而確切的自由呢？

畢業於美術系，2016年開始創作的「路徑」，在網路上連載自己的漫畫創作，也印製成個人誌於同人場販售，《分配的孩子》描繪新生兒重新被分配到不同家庭的反烏托邦社會，曾獲第三屆Comico原創漫畫大賞潛力獎。

描寫作品成名後陷入瓶頸的作家，被惡魔誘惑以獻祭交換靈感的《謬思》獲文化部漫畫輔導金補助，與連載作品《尼爾》一起參加安古蘭台灣館漫畫展出。

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Photo Credit: ©路徑
《分配的孩子》內頁
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Photo Credit: ©路徑
《尼爾》第11章內頁。

漫畫之外，路徑喜歡電影，更熱愛小說，習慣了小說需要自行想像畫面的閱讀模式，養成創作中電影般的運鏡和畫面呈現方式。路徑擅長以冷靜的敘事描繪令人顫慄的情節，也自認受導演麥可・漢內克（Michael Haneke）影響，喜歡其「日常卻令人窒息的故事，描述得輕鬆自然，好像會發生在任何人身上的恐懼感。」

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Photo Credit: ©路徑
《謬思》內頁

《末日》是路徑的第七部短篇漫畫，受邀刊載於《CCC創作集》「新感覺推薦」專欄時，路徑也分享自己的創作理念。

創作Q＆A

  • Q：〈末日〉創作靈感來自何處？若是故事中的情境實際降臨，你也認為自由比生命更重要嗎？

《末日》的靈感源自於聽聞，一個恐怖形象的產生與其時代背景相關；吸血鬼是歐洲剝削人民的貴族、科學怪人是反應科學進步的衝擊，而現代成群的殭屍病毒則是全球化以及群眾的盲從之恐懼的具象化。爾後才衍生出自由與生命兩者間的議題。《末日》中主角所做的是放棄生命以換得自由，也有加入多數並放棄抗爭的涵義在。

對我而言，自由與生命的抉擇議題並不在於選擇哪種能勝過它者，而是必須從這兩項作出擇一選擇這件事本身令人唏噓。

  • Q：在創作上有設定什麼目標嗎？

一直希望自己的故事是寫給其它人的，而不是只是作者的獨角戲而已；希望觀看的人能夠覺得這是寫給他們的故事，目前是朝著這方向在努力的。

馬格斯・朱薩克（Markus Zusak）的新書《克雷的橋》在作者介紹摺頁有這麼一段話：「身為作家，我是這麼認為：其實你一直處於熱身的狀態。就某方面來說，寫書就是為下一本作品熱身。」

另一方面也希望每部作品都能成為下一部作品的累積，希望路徑可以一直學習、一直走下去。

  • Q：平時如何調配工作與畫圖的比例？

習慣做週計畫的日程表，有了那個之後哪一段時間忙碌、什麼日子充裕一目了然，接著就可以把創作的行程排進去。當然休閒放空的行程也非常重要，也要排進去。不過上述能達成地這麼理想，恐怕是沒有正職的關係，沒有朝九晚五才能夠如此悠哉的安排創作時間。

  • Q：路徑的創作風格非常具有個人特色，在創作之路上是否有學習的典範或者特別喜歡的創作者？

覺得自己的畫風很台灣，只是畫的是國外的故事。不過好像只有我一個人這麼認為。

很喜歡麥可・漢內克的作品，隱約感受到創作有受其影響；那種日常卻令人窒息的故事；描述得輕鬆自然，好像會發生在任何人身上一樣的恐懼感。

漫畫家則是喜歡傑米・休里特（Jamie Hewlett）以及伊藤潤二。

  • Q：請分享平時的作畫習慣和偏好！

一開始會使用鉛筆作畫是為了節省描線稿以及貼網點的時間，加上機動性高，哪裡都可以開工，這個媒材後來意外地變成慣用的工具。

黑白稿還有一個好處是能夠壓低印刷成本。一直希望自己的故事是不會造成負擔、同一本可以看很多遍、隨時方便攜帶（所以獨立出版時都印A5大小）、所有人都看得到，這樣划算的事物。

受訪畫家介紹

路徑，學畢業於美術系，2016年開始在網路上發表故事，很喜歡聽故事、看小說、看電影、看漫畫，也喜歡傾聽別人的故事。目前已發表的作品如下：

短篇作品：

  • 《分配的孩子Distributed Children》
  • 《兩個月Two Months》上、中、下
  • 《如影隨形As Shadow Follows》
  • 《最後一個無聊念頭 The last boring thought》
  • 《謬思 muse》
  • 《末日 Doomsday》

連載作品：

  • 《尼爾的故事 Story of Neil Poe》

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此
原文標題為〈新感覺推薦：路徑〈末日〉

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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