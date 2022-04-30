快點花！多種振興券於4月30日到期，業者推「晚鳥優惠」、動滋券延長期限並加碼200元

由於疫情嚴峻時期造成消費衰退，政府在去（2021）年10月發行多種振興券，而其中大部分都將於今（2022）年4月30日到期，呼籲民眾盡快花用的同時，許多店家也推出了「晚鳥優惠」，而針對使用率較低的券種，中央也將使用期限進行延長。

五倍券使用期限最後一天，多家業者提供「晚鳥優惠」

根據財政部國庫署資料，截至4月19日，紙本五倍券兌領率已超過9成，共兌付1.77億張五倍券，總金額893億元，占總領券金額960億元的93％。而不論是紙本券或數位券，都必須在4月30日之前完成消費，店家兌領期限則是到6月30日。

針對還沒使用五倍券的民眾，許多商家也推出了「晚鳥優惠」，包括王品集團旗下的和牛涮、藝奇、西堤都有提供免費加肉或海鮮的方案，MO-MO-PARADISE、六福萬怡酒店Buffet也推出用券折扣；此外，新光三越、環球百貨、大葉高島屋、板橋大遠百、萬豪酒店、慕軒飯店、台北喜來登飯店，也都為五倍券使用者推出了不同的購物或住宿優惠。

農遊券可線上消費，支持台灣農產品

除了五倍券，農遊券與i原券也將於4月30日到期，其中i原券統計至4月25日使用率僅有43.8％，原民會也呼籲民眾記得使用。

《中央社》報導，農委會表示農遊券的領券率約為97.96％，用券率則接近93％。針對還沒有使用農遊券的民眾，農委會提醒可以使用線上消費的方式，只要登入農遊券官網，依序進入「去哪裡消費」、「農遊券攻略」，然後點選「疫情免驚！在家也能用農遊券」，可善用優惠消費方案進行線上刷券。

官網中也有適用農遊券的消費店家列表，邀請民眾支持台灣農產品。

另外，客委會發出的客庄券2.0，使用期限則是到5月底。客委會統計截至4月28日，民眾領券率約93％，用券率約71％，交易總金額約1.39億元，提醒民眾記得在期限前使用。

動滋券使用率低，將延長至8月31日並加碼200元

以「做運動、看比賽」為主要用途的動滋券2.0，本次因為不能用以購買運動器材，導致使用率較低，統計目前領用率約76％，使用率僅45％。對此教育部宣布將把動滋券2.0的使用期限延長至8月31日，並表示消費者若在5月31日前使用完，會再加碼100萬份的200元額度，以提高使用率。

《聯合新聞網》報導，體育署運動產業及企劃組組長劉姿君指出，在今年5月前已抵用完所有動滋券的中籤者，下週起會收到加碼200元的簡訊通知，抵用方式和原本動滋券相同。加碼券只會發放100萬份，先使用才能先取得，鼓勵中籤者盡快使用原本動滋券。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺