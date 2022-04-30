報稅季教戰守則一次掌握：當日線上取號避人潮，手機申報繳稅可用行動支付

報稅季鳴槍開跑，今（2022）年基本生活費調升至新台幣19.2萬元，有利多口之家節稅；手機報稅新增可編修資料，以行動支付、電子支付帳戶繳稅功能，另首創24小時線上客服諮詢服務，讓民眾可於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，在家安心完稅。

2021年個人綜合所得稅申報起跑，民眾可掌握以下重點。

報稅季5大關鍵時間點一次看

一、財政部考量今年本土疫情持續升溫，調整報稅申報期自5月1日至6月30日，若民眾於申報繳納期限截止時，仍因COVID-19在接受治療、隔離或檢疫，申報繳納期限則自治療、隔離、檢疫結束的次日起，再展延20日。

二、由於申報期統一延長至6月底，因此所得及扣除額資料查詢作業期間為4月28日至6月30日。

三、為便利民眾報稅，國稅局將於5月2日、6月24日、6月27日至6月30日中午加班收件，其中，報稅截止當日將延長開門至晚上7時。

四、綜所稅網路申報檢附資料送交時間為7月11日前寄、送至就近國稅局。營所稅網路申報檢附資料送交時間為8月1日前寄、送到所在地國稅局或7月29日前透過系統上傳。

五、今年首批退稅時間點為7月29日，首批早鳥退稅族群包括6月30日前完成網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復的案件；5月10日前向「戶籍所在地」國稅局申報的人工、二維條碼案件，與稅額試算紙本回復確認案件。

第2批退稅時間為今年10月31日，適用者包含5月10日前以人工、二維條碼和稅額試算紙本回復，向「非戶籍地」國稅局申報的案件；5月11日之後以人工、二維條碼和稅額試算紙本回復，向「各地區」國稅局申報的案件。第3批退稅為2023年1月18日。

防疫報稅新利器，善用臨櫃預約、線上稅務問答服務

財政部今年強化預約系統，各地區國稅局全面開放網路及電話0800-000-321預約，民眾可預約「次日起3天內」的時段，舉例來說，5月2日當日可預約5月3、4、5日臨櫃報稅服務，依時段至現場報到，系統會自動優先叫號、服務，減少等候時間。

民眾若無提前預約，要當天報稅者也可以利用網路線上取號，先查詢國稅局的叫號進度及現場等候人數，選擇避開人潮較多的時段；若已過號也無須擔心，等待3組即可辦理。

Photo Credit: 中央社

此外，台北國稅局推出「綜所稅輔導申報e櫃檯」視訊服務，無須親至國稅局，即可以視訊方式，享受輔導申報服務，也可以諮詢手機報稅或網路申報的相關問題。

視訊櫃檯服務全程免用憑證，民眾只要智慧型手機安裝Jitsi Meet APP，或配有視訊及麥克風等設備的平板、電腦，連結台北國稅局網站後，點選首頁「稅務視訊服務雲平台」圖案橫幅，或先點選「服務園地」、接著選「線上服務」中的「稅務視訊服務」，選擇想要的服務類型及項目，再選擇服務窗口，即可取號完成。

視訊服務人員會快速與民眾面對面進行諮詢服務，也可利用畫面分享的功能，將網路申報的畫面與視訊服務人員共用，藉由同步操作的方式，解決問題，完成申報。

同時，民眾若對稅務有疑問，可洽詢24小時線上智能文字客服「國稅小幫手」，線上輸入問題，即可獲得解答。若對手機報稅等系統操作有疑問，則可線上詢問「啵兒棒」。

基本生活費調高至19.2萬，多1萬元歷年最大調幅

納稅者權利保護法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，標準為依照主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60％計算。主計總處去年公布2020年每人可支配所得中位數為32萬元。

財政部配合調高基本生活費1萬元至19萬2000元，創歷年最大調幅，並於今年報稅適用，有利多口之家降低稅負。

安永執業會計師楊建華表示，當家戶中所有人基本生活費用的合計數，即「申報戶人數乘以19.2萬元」，高於「免稅額、標準或列舉扣除額，以及儲蓄投資、幼兒學前、教育學費、身心障礙、長期照顧等特別扣除額」加總金額，計稅時，差額就可自綜合所得總額扣除。

舉例來說，育有就讀大學、高中子女各一名的四口雙薪之家，2021年基本生活費合計為76萬8000元（19.2萬乘以4人），但家戶適用的免稅額、扣除額合計僅61萬7000元；因此計稅時，綜合所得總額將可多減除15萬1000元。

手機報稅2.0登場，可編修資料繳稅管道更多元

今年手機報稅新增「編修功能」及增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」，突破去（2021）年僅限於「透過網際網路下載資料後不須再編修資料」的申報案件，同時提供更多元的繳稅管道，符合更多報稅族群的需求。

報稅季5月1日登場，手機報稅功能進化，新增編修功能，及增加行動支付、電子支付帳戶繳稅方式｜Photo Credit: 財政部

不過，若有現金繳稅或是申請延期、分期繳稅需求民眾，需使用電腦報稅。

手機報稅自4月28日8時起開放下載所得及扣除額資料，5月1日至6月30日開放申報上傳，無須安裝APP，只要利用智慧型手機連結至財政部電子申報繳稅服務網站，進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，接下來只要按照手機螢幕顯示，依序完成5大步驟就可以完成申報。

此外，以本人名義申辦月租型手機門號的納稅義務人，3大認證方式選用「行動電話認證」登入手機報稅最便利，只要輸入「電信業者」、「手機門號」及「健保卡號」，驗證中記得關閉手機Wi-Fi，就可順利透過4G／5G連線至網路驗證身分，不僅能查詢下載所得及扣除額資料，也可以檢視申報內容或編修資料無誤後，以手機輕鬆完成報稅。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺