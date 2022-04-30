2022/04/30,
健康

本土新增1萬5033例：5月1日「自主回報疫調機制」上路，視訊診療可進行線上掛號

本土新增1萬5033例：5月1日「自主回報疫調機制」上路，視訊診療可進行線上掛號
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由於遠距看診的需求增加，指揮中心在記者會中特別解釋了視訊診療的掛號與看診流程；而針對5月1日將上路的「自主回報疫調機制」，指揮中心也公布了填報步驟，並提醒民眾需填寫確實以避免拖慢行政流程。

國內今（30）日本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診數分別新增1萬5033例本土及116例境外移入，並新增3例本土病例死亡個案，包含1例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。

記者會中，指揮官陳時中與發言人莊人祥也分別解釋了「視訊診療」與「自主回報疫調」的規範。

病患可上網查詢各醫療院所視訊看診資訊

隨著疫情升溫，許多民眾因為處於居家看護的狀態而無法至醫院就診，對此指揮官陳時中在記者會裡揭示了視訊診療的掛號方式與流程。

陳時中表示，視訊診療的掛號可透過「健保快易通APP」或健保署網站，查詢各醫院的視訊門診資訊，有需要的民眾可撥打醫院掛號專線或於網頁掛號，同時下載醫院APP，之後便可等待醫院聯繫。

進行視訊診療時，病患須先準備健保卡供醫師拍照確認身份，之後便可與醫師視訊看診，並由醫師開藥和製作病例。如醫師判斷有面診需求，則會安排至醫院就診。

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記者會裡陳時中也指出，醫師看診後開立的處方，可運用「藥師送藥到宅」系統，或請親友領藥；另外若健保卡上沒有大頭照，在身分證明的階段需要另外出示身份證。

「自主回報疫調機制」上路，指揮中心提醒確實填寫

針對5月1日將上路的「自主回報疫調機制」，指揮中心也公布了填報流程。

當民眾到醫院或採檢站採檢時，醫院會要求留下手機，民眾務必留下最新的手機號碼，而在號碼留存後若發現PCR陽性，健保署將連線疾管署系統，發送「您為確診個案，請到確診網站主動回報密切接觸者資料，通知聯絡資料等」之手機簡訊。

指揮中心發言人莊人祥說，簡訊中會有一個由「bbs」開頭的網址，點入後可確認進入系統填報資料，並非詐騙網址，請民眾注意。

進入系統後，個案須進行身份認證，同時也會要求確診者提供目前是否屬於急性期、是否有警訊表徵等資料，以便讓疾管署了解是否需要立即就醫。除此之外，系統也會告訴個案如何匡列密切接觸者，若在發病前兩日有同住家人、碰到面且兩人同時沒適當戴口罩防護下超過15分鐘的周遭人士，都要提供資訊。

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在資訊填寫完成後，系統也會進行確診與隔離的衛教傳達，並建議確診者到「台灣社交距離APP」上傳ID，讓曾接觸過的人也能收到訊息。

陳時中表示，若填寫資料錯誤，可能增加很多行政程序，收到疫調居隔單或後續診療安排的時間也會延後，因此特別說明程序，提醒大家注意要填哪些資料。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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