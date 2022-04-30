英國保守黨議員質詢時看色情片遭調查，在野黨：如果強森還有一絲正直，應叫他立刻辭職

由英國首相強森（Boris Johnson）所率領的保守黨近日再爆醜聞，議員帕里什（Neil Parish）被控在議會質詢時公然用手機瀏覽色情影片，並被坐在旁邊的兩位同黨女性議員發現。

目前帕里什已遭保守黨黨團暫時停職並接受調查，如果查證屬實，帕里什將不只需要在國會公開道歉，更可能面臨停職或除名的後果。

帕里什稱是「意外點開」，在野黨要求自請下台

在接受《BBC》訪問時，帕里什表示他會完全配合調查，調查後才會針對指控做出回應，問到他是不是意外點開影片時，帕里什說：「對，但還是交由調查認定。」

訪談中，帕里什坦承這是個羞恥的事，「我對妻子和家庭感到羞愧，這是我現在最在意的事」，並表示感謝另一半對自己的支持。他也提到，自己告訴妻子如果調查認為他有罪，他可能就無法繼續當議員了。

針對帕里什的說法，曾任最大在野黨工黨副主席的資深女性議員哈曼（Harriet Harman）表示，這個事件將下議院的水準拉到了新低。哈曼認為，如果帕里什在議會裡觀看色情影片，他就該立刻辭去議員職務，「如果他真做了這件事，為何還要等待調查的程序？」

自民黨副主席古柏（Daisy Cooper）則表示，如果強森還保有一絲絲正直，他應該立刻叫帕里什辭職，「在其他的工作場合，這種噁心的行為都會讓當事人丟掉工作。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

帕里什事件，也只是近來英國國會議員眾多荒腔走板爭議的其中一項。

保守黨籍的英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）日前就表示自己「曾被男性同僚按在牆上」，且在許多場合遭受騷擾性的觸摸行為；檢察總長布拉弗曼（Suella Braverman）也曾在BBC的廣播節目裡討論過「道德標準」，指稱政界有部分男性「行為跟動物一樣」。

英國地方選舉在即，保守黨種種爭議將影響選情

從強森本人的「派對門」事件到同黨議員的脫序表現，不僅重創保守黨的形象，更將直接影響英國時間5月5日的地方選舉。

英國的地區議會（council）選舉類似台灣的鄉鎮市議員選舉，本次將選出6812個席次。雖然過往英國地方選舉工黨都能獲得最多席的勝利，但在後疫情時代、烏俄衝突與強森政府過往的接連爭議之下，本次選舉不只將成為英國2024年大選的前哨戰，更將左右現任工黨主席施凱爾（Sir Keir Starmer）的威信。

工黨主席施凱爾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

《HoffPost》分析，對強森來說，他需要證明，自己2019年帶領保守黨在下議院贏得比在野黨總席次多達80席的選舉成果後，仍然是「吸票機」的角色。然而他於疫情封城規範期間在首相官邸裡不斷舉行私人聚會的「派對門」事件已延燒數月，如果選舉結果不利，強森可能將會遭到黨內人士群起圍攻。

此外，單是過去幾週，就發生了保守黨議員譏笑工黨副黨魁雷納（Angela Rayner），是「學莎朗史東盤腿」分散首相注意力的厭女言論，再加上帕里什於國會殿堂看色情影片的事件，進一步影響民眾對保守黨的支持度。

雖然目前聲勢和民調都顯示施凱爾的工黨維持領先，但擔任工黨主席2年期間大部分都處在疫情中的他，仍需要向英國民眾證明自己有能力領導國家，而下週的地方選舉就是他的第一個考驗。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺