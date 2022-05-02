2022/05/02,
生活

BBC報導台灣的銀行「散發1980年代緩慢氛圍」，為什麼取消紙本存摺幾乎是不可能的事？

BBC報導台灣的銀行「散發1980年代緩慢氛圍」，為什麼取消紙本存摺幾乎是不可能的事？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

補摺機從我小學到現在似乎都沒有改變升級過，除了速度慢以外，還必須手動翻到要補摺的那一頁，更誇張的是存摺還是用磁條，動不動就消磁要換新摺。但這諸多的不便，許多台灣人還是甘之如飴，至始至終都要用存摺......

日前《BBC》報導，台裔美國教授凱瑟琳周（Catherine Chou）在COVID-19疫情期間定居台北時，兩年前首次踏進台灣的銀行要辦理匯款時，她描述「我手填了一式三份的表格，接著行員把內容打入電腦中。同時，後方傳來點陣印表機的運轉聲。」

她形容，這散發出一種1980年代才有的緩慢氛圍。報導也提到緩慢和繁瑣的流程，是外國人或海外台人首次接觸台灣銀行業時的普遍感想。

印章的紙卡、掃描器、保險櫃，將永遠留在銀行

其實不用外國人說，我相信台灣民眾對銀行的印象都是緩慢且繁瑣，除了積極的貸款電話，銀行好像做什麼事情都很慢。

我們都知道節約用紙能降低企業成本，但就銀行業的筆者自己觀察，這些舉動都跟台灣的法規，還有客戶的喜好息息相關。

例如，台灣還是有一群人堅持要蓋印章，要蓋印章就必須要有印鑑，印鑑就是紙本，蓋了以後還必須找一個保險櫃存放，所以印章的紙卡跟掃描器再加一個保險櫃，將永遠留存在銀行。

另外如果你是法人——也就是公司行號——肯定更有感，辦事時公司大小章缺一不可，少一個什麼事情都不能辦理。其實這十年來多數民眾已經能夠接受簽名當作印鑑，已經算進步很多了，只是由於法規規定公司大小章還是無法改變，上述三樣神器一樣缺一不可。

50歲以上的人口大多喜歡刷存摺，取消存摺幾乎等於40%的客訴

在台灣還有一群人，無論台幣還是外幣都堅持要有存摺，周教授聽到的點陣印表機運轉聲，應該就是刷存摺的聲音。

的確，這種種都形成了緩慢的氛圍，但銀行也並非不想改變。台灣有許多銀行近幾年都在推廣數位帳戶，數位帳戶雖然沒有存摺，但使用起來卻更為方便，多數的數位帳戶都有匯款免手續費的優惠，甚至還有例如「傳送連結讓對方自行存入想存的帳號」等多種新穎匯款方式。

但數位帳戶使用人數實在很少，截至2021年底，台灣數位帳戶總共有1047萬戶，但該類帳戶的台外幣可以分開，因此這是「戶數」而非「人數」，實際開戶人數會比1047萬更少。

會有這種現象的原因，就是台灣仍有一大群人很習慣用存摺記帳。

這類的人普遍存在於50歲以上人口，大概佔台灣總人口數40%左右，當然更年輕的族群也會有此類習慣，因此「存摺」的存在，基本上就是對應台灣人的習慣。想想看，如果一間分行有40%的人要求要用存摺，銀行會不妥協嗎？

s6y0wdevtbe3wbx0720prxqncb625p
Photo Credit: 中央社

民營銀行已在逐漸改變，擁抱創新

說實話，補摺機從我小學到現在似乎都沒有改變升級過，除了速度慢以外，還必須手動翻到要補摺的那一頁，更誇張的是存摺還是用磁條，動不動就消磁要換新摺。但這諸多的不便，許多台灣人還是甘之如飴，至始至終都要用存摺。

所以，BBC文中所提到電子文件等新服務就算法規通過，台灣的銀行必定也會繼續留存紙本服務——因為改變，可能會造成40%的客訴，最好的方法就是用時間換取空間，等到大家都不用存摺，才能自然能淘汰這項業務。

至於匯款的部分，目前主要金控銀行已經不需要再寫紙本，只需在列印出來的交易確認單中簽章即可，我想BBC報導的作者，可能是到了信用合作社或公股銀行，因為這些銀行確實還在使用一式三聯的文件，並且有著更繁瑣的程序。

我想這就是民營的好處，現在也有越來越多民營銀行為了與公股銀行區隔，簡化許多程序並運用APP、網銀等各種新科技，來創造便捷的效率。

總歸來看，台灣金融業無論是本土還是外商，都追求在地化經營，配合台灣人的習慣做調整。因此存摺這些業務會不會消失，就要看台灣人什麼時候改變習慣囉！

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。