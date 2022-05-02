BBC報導台灣的銀行「散發1980年代緩慢氛圍」，為什麼取消紙本存摺幾乎是不可能的事？

日前《BBC》報導，台裔美國教授凱瑟琳周（Catherine Chou）在COVID-19疫情期間定居台北時，兩年前首次踏進台灣的銀行要辦理匯款時，她描述「我手填了一式三份的表格，接著行員把內容打入電腦中。同時，後方傳來點陣印表機的運轉聲。」

她形容，這散發出一種1980年代才有的緩慢氛圍。報導也提到緩慢和繁瑣的流程，是外國人或海外台人首次接觸台灣銀行業時的普遍感想。

印章的紙卡、掃描器、保險櫃，將永遠留在銀行

其實不用外國人說，我相信台灣民眾對銀行的印象都是緩慢且繁瑣，除了積極的貸款電話，銀行好像做什麼事情都很慢。

我們都知道節約用紙能降低企業成本，但就銀行業的筆者自己觀察，這些舉動都跟台灣的法規，還有客戶的喜好息息相關。

例如，台灣還是有一群人堅持要蓋印章，要蓋印章就必須要有印鑑，印鑑就是紙本，蓋了以後還必須找一個保險櫃存放，所以印章的紙卡跟掃描器再加一個保險櫃，將永遠留存在銀行。

另外如果你是法人——也就是公司行號——肯定更有感，辦事時公司大小章缺一不可，少一個什麼事情都不能辦理。其實這十年來多數民眾已經能夠接受簽名當作印鑑，已經算進步很多了，只是由於法規規定公司大小章還是無法改變，上述三樣神器一樣缺一不可。

50歲以上的人口大多喜歡刷存摺，取消存摺幾乎等於40%的客訴

在台灣還有一群人，無論台幣還是外幣都堅持要有存摺，周教授聽到的點陣印表機運轉聲，應該就是刷存摺的聲音。

的確，這種種都形成了緩慢的氛圍，但銀行也並非不想改變。台灣有許多銀行近幾年都在推廣數位帳戶，數位帳戶雖然沒有存摺，但使用起來卻更為方便，多數的數位帳戶都有匯款免手續費的優惠，甚至還有例如「傳送連結讓對方自行存入想存的帳號」等多種新穎匯款方式。

但數位帳戶使用人數實在很少，截至2021年底，台灣數位帳戶總共有1047萬戶，但該類帳戶的台外幣可以分開，因此這是「戶數」而非「人數」，實際開戶人數會比1047萬更少。

會有這種現象的原因，就是台灣仍有一大群人很習慣用存摺記帳。

這類的人普遍存在於50歲以上人口，大概佔台灣總人口數40%左右，當然更年輕的族群也會有此類習慣，因此「存摺」的存在，基本上就是對應台灣人的習慣。想想看，如果一間分行有40%的人要求要用存摺，銀行會不妥協嗎？

Photo Credit: 中央社

民營銀行已在逐漸改變，擁抱創新

說實話，補摺機從我小學到現在似乎都沒有改變升級過，除了速度慢以外，還必須手動翻到要補摺的那一頁，更誇張的是存摺還是用磁條，動不動就消磁要換新摺。但這諸多的不便，許多台灣人還是甘之如飴，至始至終都要用存摺。

所以，BBC文中所提到電子文件等新服務就算法規通過，台灣的銀行必定也會繼續留存紙本服務——因為改變，可能會造成40%的客訴，最好的方法就是用時間換取空間，等到大家都不用存摺，才能自然能淘汰這項業務。

至於匯款的部分，目前主要金控銀行已經不需要再寫紙本，只需在列印出來的交易確認單中簽章即可，我想BBC報導的作者，可能是到了信用合作社或公股銀行，因為這些銀行確實還在使用一式三聯的文件，並且有著更繁瑣的程序。

我想這就是民營的好處，現在也有越來越多民營銀行為了與公股銀行區隔，簡化許多程序並運用APP、網銀等各種新科技，來創造便捷的效率。

總歸來看，台灣金融業無論是本土還是外商，都追求在地化經營，配合台灣人的習慣做調整。因此存摺這些業務會不會消失，就要看台灣人什麼時候改變習慣囉！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航