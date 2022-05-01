2022/05/01,
交通

台鐵「五一不加班」：仍有11名司機上班開18列區間快車、類火車搭乘民眾不多、國道高鐵運輸皆正常

台鐵「五一不加班」：仍有11名司機上班開18列區間快車、類火車搭乘民眾不多、國道高鐵運輸皆正常
Photo Credit: 中央社

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台鐵工會發起「五一不加班」運動，今日18班臨時區間快車已有5列次開出，國道輸運情形正常、高鐵也未加開班次。台鐵局副局長馮輝昇表示今天出勤人員視為加班，加發1天工資。

台鐵工會發起「五一不加班」運動，經台鐵協調過後最終湊齊11名司機，臨時機動開行18列次區間快車。台鐵應變中心統計，截至早上9時，已有5班臨時班次開出，疏運約767名旅客。目前國道輸運情形正常、高鐵也未加開班次。

台鐵公布的班表中，今（1）日臨時機動開行18列次區間（快）車，首班列車3007車次今晨6時8分從彰化站發車，途經嘉義、台南、高雄、屏東、太麻里等站，將於上午11時37分抵達台東站。

台鐵局副局長馮輝昇接受《中央社》訪問時表示，感謝今天所有出勤同仁，維持基本旅運服務，3007車次是今天首列臨時機動開行列車，從彰化站出發南下，預計在新左營站交接，再由高雄機務段司機員接手開抵台東站，相信在同仁努力下，能盡全力做到最好，而今天出勤人員視為加班，加發1天工資。

今天從彰化站駕駛3007車次是一名資深司機員，他僅表示，出勤沒什麼特別，「有些人想賺錢，有些人想休假」，大家需求不一樣。一旁段長隨即表明司機員不受訪。

此外，公路總局推出「類火車」客運輸運路線，路線總計12條，開行716班次，提供3萬1000個以上的座位運能，其中，西部地區有6條路線、東部地區有3條路線、南迴線有3條路線。

不過上午搭乘類火車的民眾並不多，《中央社》報導12條類火車路線部分，都已按表定時間開車，截至上午9時開行103班次，共計載運192人。

對於今日仍有11名司機決定出勤，台鐵企業工會秘書長吳長智向《三立新聞網》表示：「我們原本調查，本來就（不加班）大概9成幾啦，也沒有達到百分之百，多多少少總是會有一些會員，就是說他的想法是不一樣的，司機員這邊我們會覺得說怎麼這麼不團結啦，不過我們也只能祝福這樣。」

而今日出勤的司機員中，也遭質疑有非1線司機員也要加入勤務，恐怕有安全疑慮。《聯合新聞網》報導，交通部長王國材則是向民眾保證，在司機員人力調配上，不會用2線支援1線，2線等於像教練，會純粹用司機員，但用雙人乘務，以司機員搭配教練的方式行駛。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


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