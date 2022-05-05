德國「兩面手法」禁石油卻繞道買天然氣，顯示歐盟根本無法切斷俄羅斯能源

根據美國國務院新聞稿，2022年4月24日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Loyld Austin）訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）。此趟訪問，是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，拜登（Joe Biden）政府到訪烏克蘭最高層級官員。

俄外長對外警告第三次世界大戰，普亭傳聲筒放話一發核彈警抹平英國

在布林肯、奧斯丁訪問烏克蘭時，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4月26日於記者會上指出，北約在實質上已經通過代理人進行一場對俄的戰爭。拉夫羅夫先前就曾多次警告北約不准軍援烏克蘭，在4月30日接受《新華社》專訪再度強調北約不應軍援烏克蘭。專訪中他表示「如果美國和北約真有興趣解決烏克蘭危機，首先他們應清醒過來，停止向基輔政權提供武器和彈藥。」

談到俄烏雙方談判進展，拉夫羅夫警告：「善意是有極限的，如果不是互相的，無助於談判進程。」他也嘲諷演員出身的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說他「假裝談判」，並說「他是個好演員」。他表示：「如果你仔細觀察並解讀他所說的話，會發現有一千個矛盾。」不過，他也表示：「我們會持續和澤倫斯基的代表團談判，這些聯繫會繼續下去。」

拉夫羅夫還向俄羅斯官媒國際傳真社（Interfax）說：「爆發第三次世界大戰的危險是嚴重且真實的，不能低估。」4月20日時，俄羅斯國防部曾宣稱成功試射可攜帶核武的洲際彈道飛彈「薩爾馬特」，有能力摧毀相當於美國德州或法國國土面積大小的地區。此舉被外界視為是俄羅斯「核威懾戰略」的其中一環，目的是要警告西方各國不要輕舉妄動，若加大介入戰事，俄羅斯不排除使用核武。

被外界稱作「普亭傳聲筒」的俄羅斯官媒名嘴、主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov），更是在4月27日的節目中公開呼籲普亭（Vladimir Putin），應該用核彈把英國剷平，以回應英國助烏克蘭的「野蠻行動」。英國自俄烏開戰以來，在軍援和金援支持烏克蘭的程度，排在美國之後，其餘歐陸國家之前。

聯合國秘書長見普亭調停未果：俄烏戰爭將打到普亭喊停

4月26日，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於俄羅斯首都莫斯科晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），呼籲俄烏應合作在烏克蘭開設援助和疏散走廊。普亭原則上同意由聯合國與國際紅十字會，協助馬里烏波爾（Mariupol）的亞速鋼鐵廠裡平民撤離。亞速鋼鐵廠至今仍有烏克蘭士兵頑強死守，以及眾多平民和受傷烏軍。古特雷斯後與俄羅斯外長拉夫羅夫會面後強調：「我們急需真正安全且有效的人道走廊。」

古特雷斯呼籲聯合國針對烏克蘭境內「可能發生的戰爭罪行」，展開獨立調查。在結束訪俄後，古特雷斯4月28日前往基輔與烏克蘭總統澤倫斯基展開會晤。他於基輔受訪時說：「戰爭不會因為會談而結束，戰爭的結束取決於俄羅斯的決定，以及停火後是否能夠達成重要的政治協議。」他也強調，聯合國將持續擴大人道救援的努力，並確保從戰區中撤離平民。

4月29日《德國之聲》（DW）報導，古特雷斯在與澤倫斯基會談中坦承，聯合國安理會無法阻止這場戰爭。他說：「我非常清楚，安理會未能盡其所能防止和結束這場戰爭，這是極大失望、沮喪和憤怒源頭。」他也就俄烏戰爭的人道救援議題，與澤倫斯基進行討論，包含撤離近期受困亞速鋼鐵廠中的平民與受傷士兵。

兩人才結束聯合記者會的幾小時，基輔市內就發生多起遭到俄軍轟炸的事件。澤倫斯基對此表示：「我們（與古特雷斯）在基輔的會談結束後，俄羅斯導彈立即飛入基輔。這說明俄羅斯領袖試圖羞辱聯合國和該組織所代表的一切。」

聯合國秘書長（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

俄斷東歐兩國天然氣，德國「兩面手法」要禁石油又繞道買天然氣

《CNN》指出，波蘭國營天然氣公司PGNiG在4月26日發布聲明，自27日早上起，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）停止透過「亞馬爾管線」（Yamal）向波蘭提供天然氣。保加利亞能源部同日也表示，俄羅斯27日切斷其經「土耳其溪管線」（TurkStream）通往保加利亞的天然氣供應。

普亭早在3月23日就表示俄羅斯自4月1日起，要求其「不友善國家」名單國家必須改用盧布支付天然氣的採購費用。若不使用盧布支付，將不再為其提供天然氣。不友善國家名單包含美、日、歐盟、瑞士、挪威等48國。迄今，僅有匈牙利願意以盧布支付，多個歐洲國家都曾批評俄羅斯的舉動，認為俄羅斯此舉有「違反合約」之嫌。《美聯社》（Associated Press, AP）報導，俄羅斯天然氣的海外銷售約有60％以歐元計價，其餘則以美元計價。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）4月28日引述兩位官員談話，德國駐歐盟代表不再反對全面禁運俄羅斯石油。但是，這政策立場須建立在德國政府有足夠時間，確保替代俄羅斯石油的供應來源。《華爾街日報》分析說，德國立場轉變，將使得歐洲國家同意禁運俄羅斯石油機率升高，多位外交官員也說，歐盟這項決定最快下週就會塵埃落定。不過，目前仍有許多歐盟會員國考慮到此決定可能造成的經濟影響，仍持保留態度，這些國家包含匈牙利、義大利、奧地利和希臘。

《華爾街日報》指出，美國目前正施壓歐洲盟友避免採取任何可能造成油價升高延長的方式。若歐盟要通過「俄羅斯石油禁運」一案，必須得到歐盟27國成員國一致同意。換句話說，雖然德國立場轉變，可能提升歐盟通過此案的可能性，但要27個國家意見一致，並非易事。