「COVID-19確診個案自主回報系統」今日上路，資料填寫、密切接觸者注意事項QA一次看

國內疫情嚴峻，指揮中心為加快匡列速度，「COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診個案自主回報系統」於今（1）日正式上線，民眾到醫院採檢PCR陽性過後，必須留下最新且當前使用的手機號碼，以利相關單位發送簡訊。簡訊內容包含一組網址連結，民眾點入後即可開始填報「確診個案自主回報系統」。

如何確認自己收到的是疾管署發送的簡訊？

疾管署發送的簡訊門號為：0911514588，提供確診民眾專屬一次性網址連結開頭則是：https: //bbs.cdc.gov.tw/......

簡訊內容如下：

您為COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您。https: //bbs.cdc.gov.tw/......

指揮中心提醒為減少資安風險，確診民眾送出資料後，該一次性網址就會失效，將無法再進行編輯或再次填寫。

Photo credit: 中央流行疫情指揮中心

進入系統過後資料要如何填寫？

確診民眾總共有4大問題需要填寫，分別為確診個人資料（手機號碼、居住地址、工作就學資訊等）、最早出現症狀的日期或是檢驗陽性的日期、密切接觸者有哪些人、是否屬於高風險族群，步驟如下：

Step 1：確診民眾或法定代理人點選網址進入系統後，需輸入確診者之身分證字號或居留證號碼後六碼進行身分驗證。

Photo credit: 中央流行疫情指揮中心

Step 2：回想自己是否屬於孕婦、接受血液透析、年齡大於65歲且獨居等高風險族群。

Photo credit: 中央流行疫情指揮中心

Srep 3：填寫線上疫調資料，內容如下

本人手機號碼（系統會預設收到簡訊的手機號碼）

居住地址（系統會預設確診個案法定傳染病系統內的居住地址）

職業或身分別

目前工作或就學的公司與學校（最多填寫3個，當地縣市衛生會依此資料關懷您的狀況）

指定訊息代收人或法定代理人聯絡資料（遇到問題時方便衛生局聯絡）

Photo credit: 中央流行疫情指揮中心

Step 4：資訊填寫完成後，系統會進行確診與隔離的衛教傳達，並建議確診者到「台灣社交距離APP」上傳ID，讓曾接觸過的人也能收到訊息。

Step 5：主動聯絡密切接觸者提醒居隔3+4流程以及相關注意事項。

另外，指揮中心提醒，自主回報系統不會要求確診民眾填寫完整的「姓名」和「身分證字號」或「居留證號碼」，切勿將與您的個人資料提供給無法查證來源的單位或人員。

密切接觸者的定義是甚麼？居隔3+4哪天開始？要注意甚麼？

確診民眾需回想發病前2日到被隔離日，曾經在任一方未佩戴口罩情況下，接觸的人、接觸的時間及地點，例如：共同居住、用餐、聚會或參加活動、搭乘的交通工具及24小時內可能接觸超過15分鐘的對象。

3天居家隔離注意事項：

密切接觸者以最後一次與確診者接觸的日期視為第0天，次日是第一天 3天期間採一人一室，必須配戴口罩、勤洗手，避免和其他同住者接觸或共同用餐 居隔第三天快篩一次，若為陽性需經PCR確認，陽性者持續隔離，陰性者則進入4天自主防疫

4天自主防疫注意事項：

每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品 外出全程佩戴口罩 禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。 快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，自行開車、騎車、或家人親友載送（雙方全程佩戴口罩）前往社區採檢院所進行PCR採檢，倘若採檢地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位。或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程辦理。

密切接觸的公司或學校同仁要怎麼辦？

若為公司、學校的密切接觸者將由系統另以簡訊方式發送接觸者造冊模板的下載網址給聯絡窗口，再由其提供接觸者名冊給在地衛生局開立電子居隔單。

確診者收到簡訊可以不回答嗎？

指揮中心發言人莊人祥表示，根據《傳染病防治法》第43條第2項，傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙，違者可依同法第 67條處6萬元以上30萬元以下罰款。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範