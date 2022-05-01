本土新增1萬6936例，陳時中：確診個案自主回報系統資料務必填寫正確、PCR使用以節約、有效運用為原則

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增1萬7085例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6936例本土個案及149例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。

今日新增3例本土病例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月10日至4月26日，死亡日期介於4月25日及4月27日。

Photo Credit：中央流行疫情指揮中心

此外，指揮中心公布中症確診新增42名，其中一人轉為重症；重症則是增加6人（其中3名死亡），病患有糖尿病、中風、癌症等病史，且出現呼吸衰竭、呼吸窘迫等症狀。

陳時中補充，各縣市在過去一週內（4月23日至4月29日）採檢陽性比率為9.63%，新北市目前為全台最高21.98%，台北市則是14.78%。

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指揮中心報告實名制實施三日以來，到貨與銷售狀況尚稱穩定，由於假日物流能量、營業藥局較少，會採以分批、分時段配送方式因應，讓各銷售據點都能有足量到貨。

陳時中提醒民眾若有症狀先以快篩檢測，若為陽性可多多利用社區PCR採檢站確認，不要都前往急診室篩檢，否則醫院壓力會難以負荷。

另外，指揮中心嚴正澄清表示，近日網路流傳「德國快篩劑一劑只要30元，須天天快篩才出門」等訊息，經德國代表處了解該地實際狀況，為不正確資訊，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

陳時中補充，德國快篩價格落在1.75歐元至4.95歐元不等（約台幣55元至153元），也僅要求如醫院、幼兒園與療養院等特定機構，每週進行2到3次的週期性快篩，並非天天快篩才可出門。

陳時中報告目前疫苗人口涵蓋率第一劑為84.87%、第二劑為80.12%、追加劑為59.82%。稍早與行政院長召開的擴大防疫會議中，指揮中心也預估到本（5）月8日左右，追加劑可到達62%。

今日為確診個案自主回報系統上路第一天，指揮中心指出上午已發出7000多則簡訊，回報比率約一半。

陳時中說明隨著系統越來越成熟，一定能減輕防疫的負擔。目前整體系統仍處於半自動狀態，他希望到本月4號後可以提升自動化效率，期望確診者資料填寫正確後由系統直接開出電子居隔單。

他同時提醒民眾，回報給相關單位的手機號碼務必填寫正確，並確實回報個人資料、疫調資料等等，避免漏匡、資料錯誤還需耗費額外行政人力處理的情形。

最後針對快篩陽性就視為確診的建議，陳時中仍認為是疫情下坡階段，且後續強制規定取消後再使用的策略。他指出目前確診人數仍持續增加，PCR的使用以節約、有效運用為原則，若快篩陽就視為陽，勢必會多匡列許多偽陽性的民眾，導致社會負擔增加。

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核稿編輯：楊士範