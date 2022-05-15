紐約州水牛城黑人社區超市槍擊案：18歲白人兇手邊開槍邊Twitch直播，釀10死3傷後被捕
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以遊戲聞名的流行直播平台Twitch證實，嫌疑人在襲擊期間使用其平台進行了直播。嫌疑人已被「無限期停權」。
紐約州水牛城（Buffalo）一間連鎖超市Tops Friendly Market當地時間14日下午發生大規模槍擊案，造成10死3傷，其中有11名中彈者是黑人；開槍行凶的18歲男子還一邊透過遊戲平台Twitch直播，已經遭到警方逮補並以謀殺罪起訴。美國聯邦調查局（FBI）14日表示，正朝仇恨犯罪和出於種族動機的暴力極端主義進行調查；紐約州長霍楚（Kathy Hochul）則直言，必須面對白人至上主義所帶來的威脅。
發生了什麼事？
《中央社》報導，當局表示，那名白人犯嫌持一把突擊步槍，似乎是單獨犯案，他從紐約州一個郡的自宅開車數小時，抵達水牛城，鎖定主要是黑人社區的一家連鎖超市行凶，並在網路上直播犯案過程。官員指出，13名中彈受害人當中，包括11名黑人和2名白人。
那家連鎖超市Tops Friendly Market位於黑人社區，在水牛城市中心北方約5公里，周邊主要是住宅區，附近有連鎖雜貨店「家多樂」（Family Dollar）商店以及消防隊等。
綜合《聯合報》和《自由時報》報導，水牛城警局局長格拉瑪利亞（Joseph Gramaglia）在記者會中指出，超市槍擊案槍手是一名18歲的白人男性，槍手身穿防彈衣、頭盔等戰術裝備，步槍上塗了罵黑人的N開頭髒話；並進行網路直播。他在停車場朝4個人開槍，其中3人死亡。
槍手進入商店後，1名擔任保安的退休員警和槍手交涉，不過槍手仍對他開槍，並且繼續在商店裡犯案，最後槍手回到超市店門口，拿著槍抵住自己的脖子，企圖自殺，警方靠近他並說服槍手棄械投降，後來將其逮捕。
《CNN》報導，以遊戲聞名的流行直播平台Twitch證實，嫌疑人在襲擊期間使用其平台進行了直播。嫌疑人已被「無限期停權」。Twitch的一位發言人表示，該公司在暴力事件開始後不到2分鐘就刪除了直播。
《Buffalo News》報導，中彈的人當中，有4人是超市的員工，其中包括一名最近退休的警官，他在商店擔任保全工作，他看到兇手後，開槍試圖阻止他行兇，但因為兇手身穿的防彈衣使得保全未能成功，兇手也對保全開槍，保全中槍後倒地身亡。
超市的經理哈里斯（Shonnell Harris）表示，自己聽到槍聲後，瘋狂地跑過商店，途中摔倒了好幾次，然後從後門逃出超市，中間她聽到了 70 聲槍響。她也看到了槍手，「是一個穿著迷彩服的白人，他看起來像是在軍隊裡」。
乳製品冷凍工人威爾則表示說，他在事發約三分鐘之前，剛好走進超市的冷藏倉庫裡面處理牛奶等乳製品，「我聽到槍聲、槍聲、槍聲和槍聲，他後來就一直躲在冷藏倉庫裡，也有更多的人一起躲進來，「我躲了起來，我只是躲了起來。我不打算離開那個地方。」
《Buffalo News》報導，兇手是18歲的佩頓・S．根德倫（Payton S. Gendron）來自布魯姆縣的康克林。週六晚上地方法院的檢察官克雷格．漢納 （Craig Hannah）已經以一級謀殺罪名將其傳訊。
初步定調為「種族主義」的謀殺案
在遇害的14人當中，有11名黑人；伊利郡（Erie County）警長賈西亞（John Garcia）說，「這是純粹的邪惡，真正的種族仇恨犯罪」。FBI目前也朝此方向進行調查。
紐約州長霍楚（Kathy Hochul）在事件發生後，在推特上鏈續發布多則推文，一開始表示自己正在密切了解狀況，1小時前則直言，「我們必須直面白人至上主義對我們社會構成的威脅。」並表示自己正在和相關人員開會，進一步了解這起「可怕的白人至上主義槍擊事件」的最新消息，並懇請大家記得保安人員的努力。
這起槍擊事件距2021年3月科羅拉多州巨石市的King Soopers超市槍擊事件僅一年多，當時的槍擊案也奪走了10條性命。
《CNN》報導，這起槍擊事件增加了美國近年來仇恨助長的暴力事件的清單。根據槍支暴力檔案館的數據，這標誌著美國大規模槍擊事件的人數不斷增加，截至這個週六下午，1年內已經發生197人因大規模槍擊案死亡。檔案館將大規模槍擊事件定義為4人或更多人被槍殺的事件，不包括槍手本身。
專家認為，槍支的獲取容易是暴力的根本原因，開放攜帶槍支的州，降低了人們在公共場所擁有和攜帶槍支的障礙。但自2020年夏季以來，暴力事件的激增是普遍的，不論在槍支管制寬鬆或者嚴格的州，不論事進步或保守的檢察官，不論共和黨和民主黨執政的地方，暴力事件都在增加。
延伸閱讀
新聞來源
- 10 people killed in a racially motivated mass shooting at a Buffalo supermarket, police say. The 18-year-old suspect is in custody（CNN）
- Ten killed in mass shooting at Jefferson Avenue supermarket; officials describe attack as hate crime（Buffalo News）
- 紐約州水牛城超市大規模槍擊10死3傷 疑涉仇恨犯罪種族暴力（中央社）
- 水牛城槍擊案凶手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話（聯合報）
- 美國水牛城爆超市槍擊案 10死3傷 18歲槍手被捕（自由時報）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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