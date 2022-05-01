2022/05/01,
交通

台大校內車禍初步研判與超速無關，承諾加強校園交通稽查

台大校內車禍初步研判與超速無關，承諾加強校園交通稽查
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台大傳出日前有博士生在校內發生車禍，經初步研判與超速無關，但學校在重要路段與熱點已設有速限警告與超速違規取締，未來除了持續加強校園交通安全宣導，也要求駐衛警強化校園交通稽查，取締違規。

（中央社）台大傳出日前有博士生在校內發生車禍，緊急送醫治療。台大校方今天表示，初步研判與超速無關，校內重要路段與熱點都已設速限警告，未來將強化取締違規。

台灣大學化學系副教授徐丞志日前在臉書發文提到，實驗室最資深的博士生在台大校園內離系館不到20公尺的小椰林道上被汽車撞到，送往台大醫院緊急動手術，博士生左側鎖骨骨折，肝臟有挫傷，四肢嚴重外傷。

徐丞志指出，從肇事現場狀況來看，學生是被汽車從後方追撞後，臉部著地且在車底下又被拖行約兩個車身才停下來，幸好有後背包卡在後腦勺和車體間，腦部才沒受重傷；後來見義勇為的學生和教職員們把車體抬起，博士生被隨後的消防隊員從車體下救出來。

由於台大校園內速限20公里，徐丞志表示，自己在台大從學生到當老師20年，第一次在校園內看到這樣嚴重的車禍，他本以為是在外面的道路，知道是在校內被撞，第一時間覺得完全不可置信。

台灣大學校方今天透過文字回應中央社，有關日前車禍一事，雙方正積極處理後續事宜；學校除了關心傷者康復情形，有關於雙方身分，基於尊重雙方隱私，學校不便說明，也請媒體勿誤信謠言，避免傷害相關人士。

關於事故原因，台大校方指出，經初步研判與超速無關，但學校在重要路段與熱點已設有速限警告與超速違規取締，未來除了持續加強校園交通安全宣導，也要求駐衛警強化校園交通稽查，取締違規。

《公視新聞網》實際詢問台大學生，校園內是否常有交通類事件，不少人曾經發生過單車碰撞，或是和汽車駕駛有些摩擦等情況，但也不太清楚還能有什麼改善措施，只能自己多注意。

台北市交通警察大隊大安分隊分隊長簡宗瑋向《中央社》指出，校園內車禍因非屬道路範圍，所以不適用相關交通法令，但事故發生後，不論是誰報案，交警都會先到現場了解，並進行蒐證和測繪，和製作交通事故初判表。

簡宗瑋說，因事故雙方仍保有相關刑法和民法的權利，可向警方申請交通事故登記聯單，索取相關事故蒐證和測繪資料，進行後續處理。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。