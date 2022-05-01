台大校內車禍初步研判與超速無關，承諾加強校園交通稽查

（中央社）台大傳出日前有博士生在校內發生車禍，緊急送醫治療。台大校方今天表示，初步研判與超速無關，校內重要路段與熱點都已設速限警告，未來將強化取締違規。

台灣大學化學系副教授徐丞志日前在臉書發文提到，實驗室最資深的博士生在台大校園內離系館不到20公尺的小椰林道上被汽車撞到，送往台大醫院緊急動手術，博士生左側鎖骨骨折，肝臟有挫傷，四肢嚴重外傷。

徐丞志指出，從肇事現場狀況來看，學生是被汽車從後方追撞後，臉部著地且在車底下又被拖行約兩個車身才停下來，幸好有後背包卡在後腦勺和車體間，腦部才沒受重傷；後來見義勇為的學生和教職員們把車體抬起，博士生被隨後的消防隊員從車體下救出來。

由於台大校園內速限20公里，徐丞志表示，自己在台大從學生到當老師20年，第一次在校園內看到這樣嚴重的車禍，他本以為是在外面的道路，知道是在校內被撞，第一時間覺得完全不可置信。

台灣大學校方今天透過文字回應中央社，有關日前車禍一事，雙方正積極處理後續事宜；學校除了關心傷者康復情形，有關於雙方身分，基於尊重雙方隱私，學校不便說明，也請媒體勿誤信謠言，避免傷害相關人士。

關於事故原因，台大校方指出，經初步研判與超速無關，但學校在重要路段與熱點已設有速限警告與超速違規取締，未來除了持續加強校園交通安全宣導，也要求駐衛警強化校園交通稽查，取締違規。

《公視新聞網》實際詢問台大學生，校園內是否常有交通類事件，不少人曾經發生過單車碰撞，或是和汽車駕駛有些摩擦等情況，但也不太清楚還能有什麼改善措施，只能自己多注意。

台北市交通警察大隊大安分隊分隊長簡宗瑋向《中央社》指出，校園內車禍因非屬道路範圍，所以不適用相關交通法令，但事故發生後，不論是誰報案，交警都會先到現場了解，並進行蒐證和測繪，和製作交通事故初判表。

簡宗瑋說，因事故雙方仍保有相關刑法和民法的權利，可向警方申請交通事故登記聯單，索取相關事故蒐證和測繪資料，進行後續處理。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範