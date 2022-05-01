小米遭印度當局擴大審查，涉嫌非法匯款扣押超過7億美元

印度金融犯罪打擊機構「執法局」於（Enforcement Directorate）昨（30）日指出，中國智慧型手機製造商小米涉嫌以冒充權利金的方式非法匯款給外國實體，目前當局已從小米集團位於印度的銀行帳戶中扣押7億2500萬美元。

調查過程中，執法局發現小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）以支付權利金的名義，將價值555億盧比的外幣匯給包括小米集團在內的3個海外實體。

執法局發布的聲明中提到，小米冒充權利金的手段是受到位於中國的母集團指使，針對其他兩個身分不明且不相關的美國實體進行匯款也是為了「小米集團的最終利益」。

此前，執法局一直在追查小米違反外匯法的相關商業行為，並指控該公司將資金匯往國外的同時，也向多家銀行提供不實資訊。

小米於昨日晚間發表聲明辯稱，公司遵守印度法律，並相信對銀行支付的版稅和帳單都是合法且真實的。它也補充這些版稅的支付都是為了購買用於印度版本產品中所需的授權技術和IP。

此外，印度執法局此次的行動被視為對於小米集團審查範圍的擴大，在當局另一起調查中，該公司因涉嫌逃稅，導致去年12月時印度辦公室遭到突襲搜查。

小米位於印度的負責人賈因（Jain），於4月中也曾經因為稅務與公司結構問題被執法局傳喚。

小米本週於印度推出了一系列新商品包含智慧型手機、智慧電視以及平板電腦等等。根據市場研究公司Counterpoint的數據，截至今年3月為止小米在印度智慧型手機的市場中佔比23%，排名第一。

近年來，印度出於國家安全考量曾大規模禁止中國製APP，包括抖音、阿里巴巴旗下的瀏覽器與新聞網站等300個應用程式都被限制，也導致小米在印度受歡迎的程度一度重挫。

當局認為這些對於國安和國防的威脅，最終可能侵犯印度主權完整性，因此也限縮了中資進入印度的範圍。根據《TechCrunch》，小米為了解決問題，曾在兩年前於印度分店中掛上「印度製造」等橫幅，被分析人士認為是與中國母集團切割的手段。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範