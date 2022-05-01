2022/05/01,
歐洲

美眾議院長裴洛西抵達基輔會面澤倫斯基，感謝烏克蘭為自由而戰

美眾議院長裴洛西抵達基輔會面澤倫斯基，感謝烏克蘭為自由而戰
美國眾議院長裴洛西與烏克蘭總統則倫斯基會面|Photo Credit: AP / 達志影像

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（1）日率領國會代表團抵達基輔訪問澤倫斯基，裴洛西表示同樣身在自由的最前線，烏克蘭的戰鬥是為所有人戰鬥，她也承諾美國在戰鬥結束前，會一直站在烏克蘭的身邊。

（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（1）日造訪戰火籠罩下的烏克蘭首都基輔，並與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

裴洛西在美國總統繼承順位排第二，僅次於副總統。她也成為烏克蘭戰爭爆發以來，訪問當地層級最高的美國領袖，這次訪問被視為是美國將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯的重要展現。

今天稍早，澤倫斯基總統辦公室發布的一段影片顯示，裴洛西與一個國會代表團一起出現在基輔，代表團成員包括柯羅（Jason Crow）、麥高文（Jim McGovern）和謝安達（Adam Schiff）等眾議員。

澤倫斯基在一棟建築外迎接代表團時表示：「歡迎你們每一位。」而後一行人轉往一處會議室，他接著告訴代表團：「我感謝你們發出這一來自美國、美國人民以及國會兩院和兩黨強烈支持的信號。」

澤倫斯基說：「這顯示，在反對俄羅斯侵略的戰爭中，美國是堅定支持烏克蘭的一個領導者。」

裴洛西則告訴澤倫斯基：「我們相信我們拜訪你們是為了感謝你們為自由而戰。」

裴洛西補充道：「我們身在自由的最前線，你們的戰鬥是為所有人戰鬥。我們承諾在戰鬥結束前，會一直在你們身邊。」

裴洛西隨後發布聲明稱：「我們的代表團前往基輔，是為了向全世界發出明確無誤的響亮訊息：美國堅定地與烏克蘭站在一起。」

這次訪問事前並未對外宣布。裴洛西表示，代表團結束基輔的行程後，將繼續前往波蘭東南部和首都華沙，並與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和其他高級官員會面。自俄羅斯於2月24日發動戰爭以來，波蘭已接收超過300萬烏克蘭難民。

裴洛西說：「對於我們波蘭盟友的奉獻精神和人道努力，我們期待向他們當面致謝。」

此次的訪問是俄烏戰爭開打以來美國國會首次組成代表團訪問烏克蘭。

澤倫斯基於會晤過程中，除了對美國提供的大量援助表示感謝，也明確表示希望美國繼續提供安全、經濟和人道主義方面的援助，以對抗普亭（Vladimir Putin）持續入侵烏克蘭，並造成人民遭受毀滅性傷亡的行徑。

裴洛西也向澤倫斯基提到，面對拜登希望持續投入大量金援協助烏克蘭的要求，美國國會也正在努力將這樣的常態轉化為法案，她承諾更多的支持已經在路上。

上週，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）也展開訪問基輔的行程，並與澤倫斯基及其他烏克蘭高層官員舉行了會談。

會議期間，布林肯向烏克蘭領導層表示，美國外交官將會返回烏克蘭，拜登也會提名一位新的美國駐烏克蘭大使。同時，美國也宣布烏克蘭將收到作為援助計畫7.13億美元中，高達3.22億的外國軍事資金。

會議結束後，奧斯丁也表明華盛頓的目標就是幫助烏克蘭贏得俄烏戰爭，同時削減莫斯科的軍事能力，防止未來再次發生這樣的風險。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


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