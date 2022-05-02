2022/05/02,
軍事

俄軍烏東攻勢陷入停滯，俄參謀總長格拉西莫夫親上前線督戰

俄軍烏東攻勢陷入停滯，俄參謀總長格拉西莫夫親上前線督戰
俄羅斯參謀總長格拉希莫夫（左）與國防部長蕭依古（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據美方五角大廈掌握的情報，俄軍目前在烏東的攻勢只取得「漸進式」的進展。針對這樣的情況，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫親上前線督戰，卻差點遭遇烏克蘭政府軍的襲擊。

根據美方五角大廈掌握的情報，俄軍目前在烏東的攻勢只取得「漸進式」的進展。針對這樣的情況，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫親上前線督戰，卻差點遭遇烏克蘭政府軍的襲擊。

俄軍參謀總長親上前線

《紐約時報》報導，俄羅斯的武裝部隊參謀總長瓦列里・格拉西莫夫（Valery Gerasimov）上週訪問了俄軍在烏東的前線陣地。烏克蘭官方表示，雖然掌握了格拉西莫夫出訪的消息，並在4月30日對俄軍在頓巴斯地區的樞紐，伊久姆（Izium）市發動突襲。但烏軍到達時，格拉西莫夫已經離開，只造成俄軍200人左右的傷亡。

格拉西莫夫與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）以及國防部長3人，是策劃俄烏戰爭的核心班底。美國眾議院軍事委員會的議員Jason Crow分析「這可能意味著俄羅斯人的情況並不順利」，像格拉西莫夫層級這麼高的將領出現在前線，突顯了俄軍在頓巴斯面臨的問題「他們有數千人在行動中喪生，部隊士氣低落，而且非常重要的是，他們在南部和東部的進攻似乎停滯不前。」

烏克蘭與美國官員研判，格拉西莫夫冒著巨大危險視察前線，為的是改變俄羅斯軍隊的進攻路線，試圖擺脫當前的僵局。

俄軍在烏東攻勢受挫

《衛報》報導，目前俄軍的攻勢以伊久姆市為中心，過去一週增加了13個營級戰術群（battalion tactical group，BTG），代表俄方投入了10000至13000名士兵。美國智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）分析，俄軍目前的進攻目標，是建立起串連俄羅斯邊境到克里米亞，以及其他佔領區的寬闊走廊。

然而，美國五角大廈表示，俄羅斯軍隊在伊久姆市周圍的戰役，只取得了「漸進式」的進展。一位不具名的西方高級官員表示，根據情報，有時俄軍每天只能推進1公里。俄軍參謀總長格拉西莫夫在這一帶現身，更證明了俄軍遭遇困難，需要最高層級的官員到前線督戰。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
烏克蘭軍隊在伊久姆市郊，襲擊俄軍坦克部隊

俄軍加強對南部佔領區的控制

另一方面，俄軍也加強了對佔領區的控制。《華爾街日報》報導，4月30日俄軍切斷了佔領區的光纖電纜和基地台，用斷網的方式，對佔領區的民眾隱藏「關於戰爭的真實信息」。

在扎波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson）地區，大批成年男子帶著家人逃亡。他們害怕俄軍扣留家人為人質，強徵65歲以下的成年烏克蘭男子入伍。自開戰至今，扎波羅熱地區已有15萬居民從俄軍佔領區逃出，另有10萬人從馬里烏波爾取道扎波羅熱逃亡。

俄軍還將2014年之後被拆除的列寧紀念碑，放回中央廣場；移除了象徵烏克蘭的符號，在公共建築的俄羅斯旗幟旁邊懸掛蘇聯國旗。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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