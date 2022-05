俄軍烏東攻勢陷入停滯，俄參謀總長格拉西莫夫親上前線督戰

根據美方五角大廈掌握的情報,俄軍目前在烏東的攻勢只取得「漸進式」的進展。針對這樣的情況,俄羅斯參謀總長格拉西莫夫親上前線督戰,卻差點遭遇烏克蘭政府軍的襲擊。

俄軍參謀總長親上前線

《紐約時報》報導,俄羅斯的武裝部隊參謀總長瓦列里・格拉西莫夫(Valery Gerasimov)上週訪問了俄軍在烏東的前線陣地。烏克蘭官方表示,雖然掌握了格拉西莫夫出訪的消息,並在4月30日對俄軍在頓巴斯地區的樞紐,伊久姆(Izium)市發動突襲。但烏軍到達時,格拉西莫夫已經離開,只造成俄軍200人左右的傷亡。

格拉西莫夫與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)以及國防部長3人,是策劃俄烏戰爭的核心班底。美國眾議院軍事委員會的議員Jason Crow分析 「這可能意味著俄羅斯人的情況並不順利」 ,像格拉西莫夫層級這麼高的將領出現在前線,突顯了俄軍在頓巴斯面臨的問題「 他們有數千人在行動中喪生,部隊士氣低落,而且非常重要的是,他們在南部和東部的進攻似乎停滯不前。」

烏克蘭與美國官員研判, 格拉西莫夫冒著巨大危險視察前線,為的是改變俄羅斯軍隊的進攻路線,試圖擺脫當前的僵局。

俄軍在烏東攻勢受挫

《衛報》報導,目前俄軍的攻勢以伊久姆市為中心,過去一週增加了13個營級戰術群(battalion tactical group,BTG),代表俄方投入了10000至13000名士兵。美國智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)分析,俄軍目前的進攻目標,是建立起串連俄羅斯邊境到克里米亞,以及其他佔領區的寬闊走廊。

然而,美國五角大廈表示,俄羅斯軍隊在伊久姆市周圍的戰役,只取得了「漸進式」的進展。一位不具名的西方高級官員表示,根據情報,有時俄軍每天只能推進1公里。俄軍參謀總長格拉西莫夫在這一帶現身,更證明了俄軍遭遇困難,需要最高層級的官員到前線督戰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭軍隊在伊久姆市郊,襲擊俄軍坦克部隊

俄軍加強對南部佔領區的控制

另一方面,俄軍也加強了對佔領區的控制。《華爾街日報》報導,4月30日俄軍切斷了佔領區的光纖電纜和基地台,用斷網的方式,對佔領區的民眾隱藏「關於戰爭的真實信息」。

在扎波羅熱(Zaporizhzhia)與赫爾松(Kherson)地區,大批成年男子帶著家人逃亡。他們害怕俄軍扣留家人為人質,強徵65歲以下的成年烏克蘭男子入伍。自開戰至今,扎波羅熱地區已有15萬居民從俄軍佔領區逃出,另有10萬人從馬里烏波爾取道扎波羅熱逃亡。

俄軍還將2014年之後被拆除的列寧紀念碑,放回中央廣場;移除了象徵烏克蘭的符號,在公共建築的俄羅斯旗幟旁邊懸掛蘇聯國旗。

