習近平強調「深化資本監管」，考慮推動大型科技公司提供1%股權給中國政府

近期中共針對當前中國的經濟形勢，召開了4場重大會議。其中，中共總書記習近平在「中共中央政治局集體學習」會議中，特別釋放出深化「資本監管」的信號。中國媒體分析，這顯示出中共即使面對經濟前景惡化，仍堅持「穩字當頭」的政策框架。

習近平：要規範和引導資本發展

《新華社》報導，中共中央政治局4月29日就「依法規範和引導我國資本健康發展」舉行第38次集體學習。中共總書記習近平主持會議時強調，資本是社會主義市場經濟的重要生產要素，「在社會主義市場經濟條件下規範和引導資本發展」，既是一個重大經濟問題、也是一個重大政治問題。

習近平指出，要深化資本市場改革。 要繼續完善我（中）國資本市場基礎制度，更好發揮資本市場功能，為各類資本發展釋放出更大空間。要完善開放型經濟體制，不斷提高對外開放水平，促進投資便利化，以優質市場環境吸引更多國際資本在我（中）國投資興業。要支持和鼓勵我（中）國資本和企業走向世界。

習近平強調，要規範和引導資本發展。 要設立「紅綠燈」，健全資本發展的法律制度，形成框架完整、邏輯清晰、制度完備的規則體系。

習近平釋放「深化監管」的信號

《德國之聲》分析，在《新華社》對習近平主持中共中央政治局第38次集體學習會議的報導全文中，20多次出現「監管」一詞。對照《華爾街日報》在4月29日報導，為阻止中國經濟前景迅速惡化，中共可能會暫停針對科技公司的監管行動；習近平的發言似乎在釋放完全不同的信號。習近平要求深化「監管」的主張，看似壓倒了中共黨內其他聲音。

此外《華爾街日報》在報導中也提到，中國政府正在考慮推動一些最大的科技公司向政府提供1%的股權，並讓政府在企業決策中發揮直接作用。中國「網信辦」擬於下週與騰訊、美團等科技巨頭舉行的會議，研擬施行的細節。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「穩字當頭」仍是經濟政策的重點

中國媒體《新京報》則分析，中共針對當前中國的經濟形勢，召開了4場重大會議。分別是：4月26日，中央財經委員會第十一次會議、4月27日，國務院常務會議、4月29日，中共中央政治局會議，以及前面提到的中共中央政治局第38次集體學習會議。

「 穩」字當頭是前兩場會議的共同特點。而隨後的政治局會議，更明確提出了「三要」：疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。在這樣的框架下， 從政治局會議到集體學習，都強調發揮好平台經濟和資本的積極作用。在 歷經兩年集中整治後， 互聯網平台和數位科技，有望在政策與市場的協同下，積極助力中共當局「穩增長、保就業、促發展。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航