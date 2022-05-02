習近平強調「深化資本監管」，考慮推動大型科技公司提供1%股權給中國政府
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近期中共針對當前中國的經濟形勢，召開了4場重大會議。其中，中共總書記習近平在「中共中央政治局集體學習」會議中，特別釋放出深化「資本監管」的信號。
近期中共針對當前中國的經濟形勢，召開了4場重大會議。其中，中共總書記習近平在「中共中央政治局集體學習」會議中，特別釋放出深化「資本監管」的信號。中國媒體分析，這顯示出中共即使面對經濟前景惡化，仍堅持「穩字當頭」的政策框架。
習近平：要規範和引導資本發展
《新華社》報導，中共中央政治局4月29日就「依法規範和引導我國資本健康發展」舉行第38次集體學習。中共總書記習近平主持會議時強調，資本是社會主義市場經濟的重要生產要素，「在社會主義市場經濟條件下規範和引導資本發展」，既是一個重大經濟問題、也是一個重大政治問題。
習近平指出，要深化資本市場改革。要繼續完善我（中）國資本市場基礎制度，更好發揮資本市場功能，為各類資本發展釋放出更大空間。要完善開放型經濟體制，不斷提高對外開放水平，促進投資便利化，以優質市場環境吸引更多國際資本在我（中）國投資興業。要支持和鼓勵我（中）國資本和企業走向世界。
習近平強調，要規範和引導資本發展。要設立「紅綠燈」，健全資本發展的法律制度，形成框架完整、邏輯清晰、制度完備的規則體系。
習近平釋放「深化監管」的信號
《德國之聲》分析，在《新華社》對習近平主持中共中央政治局第38次集體學習會議的報導全文中，20多次出現「監管」一詞。對照《華爾街日報》在4月29日報導，為阻止中國經濟前景迅速惡化，中共可能會暫停針對科技公司的監管行動；習近平的發言似乎在釋放完全不同的信號。習近平要求深化「監管」的主張，看似壓倒了中共黨內其他聲音。
此外《華爾街日報》在報導中也提到，中國政府正在考慮推動一些最大的科技公司向政府提供1%的股權，並讓政府在企業決策中發揮直接作用。中國「網信辦」擬於下週與騰訊、美團等科技巨頭舉行的會議，研擬施行的細節。
「穩字當頭」仍是經濟政策的重點
中國媒體《新京報》則分析，中共針對當前中國的經濟形勢，召開了4場重大會議。分別是：4月26日，中央財經委員會第十一次會議、4月27日，國務院常務會議、4月29日，中共中央政治局會議，以及前面提到的中共中央政治局第38次集體學習會議。
「穩」字當頭是前兩場會議的共同特點。而隨後的政治局會議，更明確提出了「三要」：疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。在這樣的框架下，從政治局會議到集體學習，都強調發揮好平台經濟和資本的積極作用。在歷經兩年集中整治後，互聯網平台和數位科技，有望在政策與市場的協同下，積極助力中共當局「穩增長、保就業、促發展。」
新聞來源
- 習近平在中共中央政治局第三十八次集體學習時強調依法規範和引導我國資本健康發展發揮資本作為重要生產要素的積極作用（新華社）
- 習近平強調深化「監管」傳政府要科技巨頭提供股權（德國之聲）
- China Plans Reprieve for Tech Giants, Including Delaying New Rules, as Economy Slows（華爾街日報）
- 從政治局會議到集體學習，釋放了這些重要信號（新京報）
延伸閱讀
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航