烏克蘭女性遠赴科索沃受訓學「掃雷」，盼戰後為家鄉排除潛藏危險

（中央社）俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭後，烏國20歲英文老師明楚科娃及其他5名女性前往科索沃參與一項課程，學習清理地雷與其他在戰爭結束後可能潛藏在烏國各地的危險物品。

明楚科娃（Anastasiia Minchukova）從未想過她必須學會辨識和拆除爆裂物，但如今她在科索沃戴著防護面罩、手拿地雷探測器，冒險進到標示「危險」的地區。

明楚科娃說：「我們很需要懂得排雷的人，因為戰爭很快就要結束，我們認為將有很多工作有待完成。」

為期18天的訓練營在科索沃西部城鎮佩奇（Peja）的靶場進行，一家總部設在馬爾他（Malta）的公司定期在那裡提供課程，對象包括想找這類工作的人，或所在地曾為戰區的公司、人道主義組織、政府機構等。

Photo Credit: AP / 達志影像

1998年到1999年間，阿爾巴尼亞裔分離主義分子和塞爾維亞部隊曾在科索沃發生毀滅性武裝衝突，當時有1萬3000人喪命，留下數以千計的未爆地雷待清理。

為烏克蘭的情況量身打造課程的講師提加尼（Artur Tigani）表示，他很高興能和這些烏克蘭婦女分享科索沃這個巴爾幹小國的經驗。提加尼稱，儘管已過了23年，「但我們開始在科索沃清理時遭遇的困境，至今仍記憶鮮明」。

雖然無法評估烏克蘭目前有多少的地雷及未爆彈，但從過去其他衝突的結局來看，問題將非常嚴重。

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紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）去年12月在聯合國（UN）會議作證時說：「在全球許多地方，在嚴重敵對行動期間及結束後很長的一段時間，戰爭留下的爆裂物每年都會造成數以千計的平民喪命或身受重傷，且多數的受害者都是兒童。」

紅十字會說：「在瓦礫堆中找到未爆彈，並將他們從日常生活用品中挑出來，是件危險、繁重，且通常非常耗時的工作。」

自俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，俄軍砲轟烏國各地的城鎮，將許多地方夷為平地，據信已有數以千計的平民因此喪生。

由於18歲到60歲的烏克蘭男性不得出國，且大多數都在保衛家園，因此即便清除地雷相當的危險，烏國女性仍竭盡所能協助。

來自烏克蘭中部的明楚科娃說：「即便你身在相對安全的地區，但烏克蘭全國各地都是危險的。」

科索沃的那處訓練中心計畫在佩奇與烏克蘭兩地，與更多烏克蘭婦女的組織合作。

提加尼說：「我們也正計畫在短期內前往烏克蘭，並在該國戰區開設課程。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航