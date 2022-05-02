今日本土新增17801例，指揮中心：快篩實名制售價是反映成本，沒有賺民眾的錢

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增17858例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為17801例本土個案及57例境外移入（29例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增3例死亡。

今日新增的本土確診病例

指揮中心表示，5月2日新增之17801例本土病例，為8623例男性、9167例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為：

新北市（6584例）、台北市（3718例）、桃園市（2577例），基隆市（874例）、台中市（839例）、高雄市（660例）、宜蘭縣（397例）、花蓮縣（393例）、台南市（390例）、屏東縣（285例）、新竹縣（228例）、彰化縣（203例）、雲林縣（142例）、台東縣（87例）、南投縣（86例）、嘉義縣（83例）、苗栗縣（81例）、新竹市（75例）、嘉義市（62例）、金門縣（16例）、澎湖縣（15例）、連江縣（6例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，為1例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今（2022）年4月20日至4月26日，死亡日期介於4月27日至4月28日。

指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案為30例男性，27例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月10日至5月1日。

指揮中心提供

指揮中心規劃篩檢分流措施

指揮中心今表示，為避免大量民眾前往醫院急診篩檢，造成急診壅塞，影響重症醫療量能。中央流行疫情指揮中心已規劃相關因應措施：

各地方政府可依轄區疫情狀況增加開設社區篩檢站，擴大服務量能。 急救責任醫院開設防疫門診分流病人，提供輕症或無症狀但家用抗原快篩陽性之民眾評估採檢與診療服務。 無症狀者，需快篩陽性，始可採檢核酸PCR檢測。居隔／居檢者另依相關篩檢規定辦理。 鼓勵基層診所投入提供採檢服務，擴大篩檢服務量能。 醫院啟動應變機制，服務降載並調度人力支援採檢、通報、控床等工作。

目前全國各縣市共開設344處社區篩檢站，另有104家專責醫院開設防疫或疫病門診。快篩陽性或有症狀的民眾，可至各地方政府或醫院相關網頁查詢，就近前往利用。

指揮中心強調，請地方政府於設置社區篩檢站時，規劃結合基層醫師進駐，以協助判斷是否有重症的風險或徵候，必要時由護理師給予衛教。遇有快篩陽性且症狀輕微者，可直接開予症狀治療藥物，同時進行PCR檢驗。

指揮中心提供

指揮中心說明快篩試劑定價機制

另外，指揮中心特別針對《中國時報》5月2日社論報導，食藥署用100元保證價採購唾液快篩試劑，及政府拉高快篩試劑販售價格等評論駁斥。採購快篩試劑是指揮中心權責而非食藥署，且指揮中心並無採購唾液快篩試劑，目前整備之家用快篩試劑均為鼻腔採檢類型。

指揮中心說明，快篩試劑在疫情穩定時，價格由市場機制決定，曾有供過於求現象。年初因應Omicron疫情，指揮中心委託台銀採購部，協助建立快篩試劑共同供應契約平台。當時快篩試劑產能高於市場需求，為了消化過剩產能，國內廠商轉而在共同供應契約平台低價競標，才出現每劑59元的價格。目前因需求大增，市面已無此價格。

指揮中心提供

指揮中心進一步說明，由於4月Omicron疫情發展迅速，以及「3+4」居隔新制實施，快篩試劑需求大增，指揮中心自4月14日起徵用國產快篩試劑，並要求國內生產廠商擴產。

考量廠商擴產有額外成本支出，因此比照口罩徵用模式提供激勵金，才將徵用價格訂在每劑72.45元。指揮中心強調，政府是為了在短期內取得更多國產快篩試劑，考量趕工成本，而定出合理的徵用價格，並非圖利國內生產廠商。

至於國外進口快篩試劑，每劑均是維持95元不變，再加計系統建置、倉儲、包裝、物流運輸、藥局藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用，除了實名制之外，政府採購快篩試劑亦在居家隔離及防疫篩檢等用途上免費提供給民眾，實名制售價政府只是反映成本，並沒有賺民眾的錢。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航