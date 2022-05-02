2022/05/02,
政治

香港泛民僅存殘餘無足輕重，只盼新特首聆聽異見

香港泛民僅存殘餘無足輕重，只盼新特首聆聽異見
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

民主黨主席羅健熙說，希望下屆特區政府可以聆聽民主派意見。

（中央社）據報導，香港民主黨期望下屆行政長官（特首）可以聆聽泛民主派意見，以及起用不同想法的人。

第6屆特首選舉預定於本月8日舉行，由1500名選舉委員會委員（選委）一人一票選舉，但新組成的選委會基本上沒有泛民人士，因此，泛民在本屆特首選舉只能成為旁觀者。

羅健熙：盼李家超別把年輕人視為問題

但根據《明報》今天刊登的報導，泛民殘餘力量包括民主黨及民主民生協進會（民協）等，對新任特首仍有期待，其中民主黨主席羅健熙說，希望下屆特區政府可以聆聽民主派意見。

他說，民主派蒐集民情多年，如果政府願意聆聽民主派意見，必定有助管治。

他期望前政務司司長李家超當選後，可以邀請具不同想法的人組班，「一個政府內，有互相制衡、互相擊撞、互相挑戰對方想法，怎樣都有益處」。

據報導，他還希望下屆特首處理2019年反送中風波埋下的根本問題，希望李家超展開由具公信力人士領導、不設前提的獨立調查，審視這場風波發生的原因，以及政府是否錯過解決問題的機會。

他並說，政府要修補與年輕人的關係，關鍵在於當權者的態度，期望李家超別把年輕人視為問題，要理解他們對社會改革的熱誠。

民協廖成利：延續「一國兩制」至2097年

另據報導，民協主席廖成利說，「一國兩制」是香港的基石，建議中國全國人民代表大會通過決定，延續「一國兩制」至2097年，同時修改基本法第5條「五十年不變」的規定。

他說，如果李家超當選、2027年任滿時，距離2047年僅餘20年，期望對方在任內凝聚共識，確保香港現行制度不變。

他同時建議新任特首成立高層次的「重建香港委員會」，邀請民主派等各界人士加入，討論如何解決深層次矛盾和落實普選，團結各方「大和解」。

在政治制度改革方面，羅健熙指出，香港落實特首和立法會普選是基於基本法的規範，每屆政府都應處理政改，而市民參選和提名的門檻愈低愈好。

泛民瓦解

在《港區國安法》生效後，泛民陣營多個重要黨派及組織自行解散，或是淡出政壇，包括教育專業人員協會（教協）、香港眾志、職工會聯盟（職工盟）、民主動力及市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）等。

泛民失去這些組織後，整個力量已經瓦解，無法派人參加選委會選舉，以致在選委會沒有選票。

目前泛民只剩下民主黨、民主民生協進會和公民黨等少數殘餘力量，但已無足輕重。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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