城市演化的科學：物種急速演化，適應城市生活

文：葉子

圖：香港電台

根據達爾文的演化論，生物物種在繁殖過程中，會因為遷徙、環境變化等因素出現基因突變，有利物種適應全新環境，繼續生存及繁殖。達爾文曾經指出，物種的演化過程極為漫長跨越數代，人類無法觀察，只能透過研究不同年代的化石作出推斷；不過在城市急速擴展下，大自然有不少物種正急速演化以適應城市生活，部分物種的演化過程，或許已縮短至不足廿年。

2010年，生物學家首次發現鯰魚會捕獵白鴿，被視為城市演化的例子。

白足鼠食快餐

城市無疑是人類對大自然最極端的干預，人類以水泥鋼筋創造出全新的環境，改變地球面貌；促使野生動植物出現基因改變，以求在人類主導的環境內繼續生存。演化生物學家門斯-修夫一直研究囓齒類動物，他在紐約市內不同公園，以及近郊森林採集超過100隻白足鼠的基因，分析及比對後發現城市白足鼠的代謝基因組成有所改變，相信是因為牠們主要進食人類剩食，代謝基因改變後有助牠們消化及吸收快餐食物。

飛蛾撲燈

城市發展難免帶來光污染，自人類開始點燈以來，每年有數以十億計昆蟲死亡，絕對是昆蟲界的一場浩劫。2006年，科學家柯塔密在晚上長期亮燈的公園內，竟然發現不少衛矛巢蛾幼蟲，決定以牠們作研究，了解昆蟲能否適應城市光害。他將從郊外及城市捉到的飛蛾，放進設有誘蟲燈的黑房內，觀察飛蛾撲火的習性。結果發現誘蟲燈內的城市飛蛾，比郊外飛蛾少20%；實驗清楚顯示衛矛巢蛾有遺傳性的適應力，以適應城市生活。

燈光污染是昆蟲最大威脅之一，自從人類開始點燈以來，每年有數以十億計昆蟲死亡。

新品種三葉草

另外，全球168個城市共250名研究員，亦進行有史以來最大型的演化生物學合作計劃，研究各地的三葉草如何適應城市環境。研究團隊採集各地的三葉草後，會記錄三葉草樣本的山埃值，再進行對比。專家指山埃值高的三葉草較能抵禦獵食者，但相對不耐寒；而城市一般較郊外高溫，因此山埃值越高，就代表三葉草已適應城市環境。研究發現在33%的實驗城市中，三葉草已成功適應城市生活，出現平行演化跡象，將來或有機會發展出城市獨有的新品種三葉草。

當物種未能適應

雖然不同的研究顯示，魚類、飛鳥、昆蟲和植物等，都有物種正在不斷演化，以適應城市上升的溫度、環境污染及光害，努力掙扎求存；但無可否應亦有不少物種，因為未能趕上城市化的步伐而逐漸消失。有研究發現生物質的數量已下跌60至80%，影響生物多樣性；而生物多樣性對大自然極為重要，關係到人類賴以維生的氧氣和食物；如果我們繼續肆意擴展城市，不斷污染環境，人類最終亦難逃滅絕一刧。

帝王斑蝶幼蟲以乳草維生，若城市擴展令乳草減少，帝王斑蝶亦難逃滅絕危機。

〔播出時間：2022年5月4日（三），晚上11時〕

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex