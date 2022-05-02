香港晚報：劏房租管實施3個月，團體指濫收水電費依然嚴重

1）劏房租管下水電仍濫收

港府年初起實施劏房租務管制，列明租戶有4年租住權、業主不得濫收水電費。「關注基層住屋聯席」今日表示，條例實施3個月後，濫收水電費情況仍然嚴重，只有1成受訪租戶是按水電費單繳費。有租戶表示擔心向當局投訴會被要求搬走，也有租戶認為劏房租管沒有實際作用。

該團體表示，在租管實施後，逾3成劏房租戶沒有簽書面租約；另有逾4成沒有加蓋印花，意味租約或不受法律保障。團體呼籲港府盡快檢討機制。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

2）香港錄得1917年以來5月最低溫

香港天文台今早錄得16.4度低溫，是自1917年以來5月最低溫度紀錄。直至下午3點，大帽山今日錄得最低溫9.8度、新界多區一度低於16度。

《Channel C》報導，「天氣師」李鈺廷表示，由於風帶波動等關係，香港昨天天陰和落驟雨的幅度比預期明顯，阻礙日間升溫、加強雨水蒸發冷卻效應，令氣溫比預期低。雖然天文台昨天三度調低今日的氣溫預測，但李鈺廷認為「這連歐洲氣象超級電腦也看不準」。

Photo Credit：香港天文台網頁圖片

3）洪水橋謀殺案提堂4人還押

洪水橋謀殺案，警方拘捕3男1女，包括疑為死者男友、以板車運送屍體的男子，以及與死者同住的夫婦和另1名男子。案件今日在屯門裁判法院提堂。

案情指首被告25歲男子吳家聲上月28至29日，在富安花苑某單位殺害受害人葉芷清，被控謀殺罪；其餘3名被告被控阻止合法埋葬屍體罪。首被告沒有申請保釋，其餘3名被告申請保釋被拒。案件押後至下月27日再訊，期間4人需還押。

Photo Credit：香港電台影片截圖

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin