為入侵烏克蘭找藉口，俄羅斯外交部長拉夫羅夫一句「希特勒也有猶太血統」惹怒以色列

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，烏克蘭總統是猶太人的事實，與俄羅斯在烏克蘭執行「去納粹化」的特殊軍事行動並不矛盾，聲稱「即使是希特勒也有猶太人的血統」。這一說法引發以色列的憤怒。

俄羅羅斯當局一直以來都對外宣 稱，對烏克蘭的入侵是為了「使烏克蘭去納粹化」的「特殊軍事行動」。 拉夫羅夫週日（1日）接受義大利新聞頻道《Zona Bianca》採訪，被問到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）自己就是猶太人，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）怎麼能說他正對烏克蘭發動「去納粹化」？拉夫羅夫回答說：

如果澤倫斯基是猶太人怎麼辦。這個事實並沒有否定烏克蘭境內有納粹份子。 如果我的記憶正確，我可能也記錯，但希特勒也有猶太人的血統。 一些最糟糕的反猶太份子就是猶太人。

Russian @mfa_Russia Minister Sergei Lavrov gave an interview to the Italian journalists and said a couple of outrageous things. The whole speech can be seen in the link below.

I have translated 30 seconds (13:08-13:38) with the most antisemitic part 👇🏼https://t.co/uYBmHXJzgR pic.twitter.com/IPkHbxPZ44 — Michael Elgort 🇺🇦✡️ (@just_whatever) May 2, 2022

烏克蘭總統澤倫斯基出生在猶太家庭， 他的祖父和祖父的兄弟都參加了反抗納粹的蘇聯紅軍，只有祖父倖存下來。

痛批「對猶太人的最低級種族歧視」，以色列召見俄羅斯大使

拉夫羅夫此一言論立即引發以色列的強烈抗議。

以色列總理班奈特（ Naftali Bennett）立即發表聲明，痛批「這些謊言意圖將 歷史上最可怕的罪行歸咎於猶太人，讓壓迫猶太人的人免於承擔責任。」他認為 在我們這個時代，沒有任何戰爭像是納粹大屠殺，或者可以與納粹大屠殺相提並論 ，班奈特強調，必須立即停止將猶太人大屠殺當做政治工具。

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）也稱拉夫羅夫的話不可饒恕且令人震怒，也是可怕的歷史錯誤。「猶太人並未在大屠殺期間自相殘殺。對猶太人的最低級種族歧視，就是指控猶太人自己有反猶太主義。」

「烏克蘭人不是納粹。只有納粹才是納粹，也只有他們對猶太人進行系統性的破壞。」拉皮德說。

拉皮德的祖父就是在大屠殺中過世。以色列外交部已要求拉夫羅夫就他週日發表的言論道歉，也召見了俄羅斯駐以色列大使會面澄清拉夫羅夫的發言，據稱雙方進行了「一段困難的對話」。

Israel's Foreign Ministry summoned Russian Ambassador Anatoly Viktorov on Monday, following comments from Russian Foreign Minister Sergey Lavrov saying Hitler was Jewish.@LahavHarkov reports:#Russia | #Ukraine | #Israel https://t.co/7U1oSpiG1Z — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 2, 2022

拉夫羅夫與俄羅斯駐以色列大使館並未對此發表聲明。

自俄羅斯軍隊於2月24日入侵烏克蘭以來，以色列一直避免與任何一方過於密切地結盟。它是少數幾個與西方民主國家烏克蘭和俄羅斯都保持相對友好關係的國家之一。不過在 俄軍殺害烏克蘭平民的報導之後，來自耶路撒冷的言論發生了變化，在聯合國大會表決是否在人權理事會將俄羅斯停權的投票裡，以色列投下了贊成票，以色列外交部4月明確指責俄羅斯犯下「戰爭罪」。

莫斯科也公開批評以色列決定向基輔提供防禦裝備，另外在烏克蘭最近掀起一陣「去俄羅斯化」的改名運動中，以色列駐烏克蘭大使也 建議以大屠殺期間拯救猶太人的烏克蘭人名字，重新命名基輔一些街道和公共場所。

Russia criticizes Israeli envoy to Ukraine for letter on renaming Kyiv streets https://t.co/HWlr4CN1C6 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) April 30, 2022

希特勒有猶太血統？

希特勒是不是有猶太血統至今仍然未有定論。

希特勒的父親阿洛伊斯（Alois Hitler）在1837年出生時被登記為沒有父親的私生子，直到今天，希特勒的祖父仍不為人知。不過，阿洛伊斯的母親、希特勒的祖母瑪麗亞（Maria Schicklgruber）曾在一個富有的猶太人家工作，這個家庭其中一個兒子有可能讓希特勒的祖母懷孕。

希特勒的律師漢斯．法蘭克（Hans Frank）在1953年出版的回憶錄說，希特勒指示他調查有關他有猶太血統的傳言。法蘭克表示他「發現了希特勒的祖父確實是猶太人的證據」， 雖然這是陰謀論者最喜歡拿出來大作文章的話題，不過主流歷史學家仍對此說法表示懷疑。

不過2010年一項由比利時記者和歷史學家發佈的研究，利用DNA追蹤希特勒的39名親戚，包括一個名叫Norbert H.的奧地利農夫、與希特勒的美國人姪孫Alexander Stuart-Houston，這些採自希特勒親戚的唾液樣本裡，都有一種在西歐相當罕見的父系遺傳染色體（Haplopgroup E1b1b），這種染色體普見於摩洛哥原住民伯伯爾人、阿爾吉利亞、利比亞與突尼西亞，以及德系與西班牙系猶太人身上。外界推論希特勒可能有「他最不希望有所瓜葛的非洲人與猶太人」的血統。

Ukraine war. Sergei Lavrov. Zelenskyy

Adolf Hitler had Jewish, African ancestors, show DNA tests - NDTV https://t.co/VkPhjN77S9 — Maurk (@Maurice68699305) May 2, 2022

不過以色列通訊部長 亨德爾（ Yoaz Hendel）週一接受採訪時強調，「 為了歷史準確性，希特勒沒有猶太人血統，烏克蘭發生的事情令人髮指。」 亨德爾指出， 上週（4月27日至28日）才是以色列猶太大屠殺紀念日，紀念德國納粹在二戰時屠殺600萬猶太人。

「詆毀大屠殺是我不願意接受的，任何事情都不能與納粹的行為相提並論」，亨德爾說，拉夫羅夫謬論只是為了合理化俄羅斯在烏克蘭所做的「可怕的事情」。

以色列大屠殺紀念館館長戴陽（Yad Vashem）也說，「在宣傳希特勒是猶太後裔這樣毫無根據的說法時，（拉夫羅夫）是把受害者變成罪犯，是對大屠殺的本末倒置。」

Absurd, delusional, dangerous. Lavrov is so desperate to escape genocide and war crime trials that he tries to reverse of the Holocaust Russia is committing in Ukraine: turning the victims into criminals. https://t.co/L4No6LKgWZ — Karin Krings (@KarinKrings) May 2, 2022

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）週一也批評，「（拉夫羅夫的言論）是俄羅斯精英的變態邏輯」，他說，「即便是知道外交怎麼運作的外交部長，也無法隱藏他的反猶太主義，這在俄羅斯精英階層裡根深柢固。」

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則稱 拉夫羅夫的聲明既反猶太、也「進一步證明俄羅斯是納粹意識形態的繼承者」。

「試圖改寫歷史，莫斯科只是在尋找證據來證明對烏克蘭人的大屠殺是正當的。」

Photo Credit：AP／達志影像 4月12日，在烏克蘭基輔郊區，志工將在布查 (Bucha) 遇害的平民屍體裝載到卡車上，然後送往停屍房進行調查。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範