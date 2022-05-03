2022/05/03,
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歐洲足球總會擴大制裁：「無限期」禁止俄羅斯球隊參加所有賽事，想當歐洲聯賽主辦國也無緣

歐洲足球總會擴大制裁：「無限期」禁止俄羅斯球隊參加所有賽事，想當歐洲聯賽主辦國也無緣
俄羅斯申辦2028、2032年歐洲盃都被拒絕，照片為聖彼得堡體育場。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在歐洲足球總會擴大對俄羅斯體壇的制裁前，國際足球總會和歐洲足球總會已發表聯合聲明，表示俄羅斯國家隊與各職業隊將不得參加包含今年世界盃在內的各項國際足球賽事。

俄羅斯入侵烏克蘭後，包括溫布頓網球錦標賽在內許多體育賽事都禁止俄羅斯運動員參賽，歐洲足球總會（EUFA）最新宣布，對俄羅斯球隊的禁令加倍，俄羅斯將被踢出男子國家聯賽、女子足球錦標賽，以及下賽季所有歐洲足球總會主辦的各項賽事，直到另行通知。

歐洲足球總會週一（5月2日）發表聲明，表示俄羅斯將被禁止參加歐洲足球協會下個賽季（2022/23）主辦的各項賽事，包括歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）、歐足總歐洲聯賽 （UEFA Europa League）、歐足總歐洲協會聯賽（ UEFA Europa Conference League）、歐足總女子冠軍聯賽和歐洲青年聯賽（UEFA Youth League），直到另行通知。

歐洲足球總會也確認，今年7月在英格蘭舉行的歐洲女子足球錦標賽，俄羅斯也被取消資格，將由葡萄牙取代參賽；俄羅斯男子球隊也被禁止參歐足總國家聯賽（UEFA Nations League）

另外俄羅斯申辦主辦2028年與2032年歐足總歐洲聯賽（UEFA EURO）也遭到拒絕。歐洲足球總會解釋，「每個投標方應確保其行為不會導致歐洲足球總會、歐足聯決賽或歐足聯決賽階段，以及任何其他投標人、投標程序或歐洲足球名譽掃地。」

俄羅斯這兩起申請都是在俄羅斯發動戰爭後提出的。

在此之前，國際足球總會（FIFA）和歐洲足球總會已發表聯合聲明，表示俄羅斯國家隊與各職業隊將不得參加包含今年世界盃在內的各項國際足球賽事。為此俄羅斯足協提出上訴，不過國際體育仲裁法庭（CAS）4月5日表示，俄羅斯已經撤回對禁賽提出的上訴，也宣告徹底無緣2022年卡達世界盃。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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