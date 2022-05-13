疫情衝擊計程車司機「跑整天賺不到1000元」，盼「以篩代隔」並提供免費快篩

約百名計程車駕駛今（13）日下午分別到中央流行疫情指揮中心及交通部抗議，表示疫情嚴重影響他們的生計，呼籲政府比照去年給予相關紓困補助，另外他們也強調，現在生意太差，無力負擔快篩，盼能政府能給他們這些第一線人員快篩劑，以及調整防疫政策讓計程車司機能「以篩代隔」。

台北市計程車駕駛員職業工會及台灣數位平台預約接送從業人員產業工會發起抗議活動，找到約百名司機聚集在疾管署門口，並在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的人形立牌上貼上多顆「假雞蛋」表達憤怒與不滿。

活動發言人李威爾說，現在台灣疫情嚴峻，每天都有數萬人確診，防疫亂象造成廣大消費者恐慌，搭計程車的人少了很多，嚴重影響計程車司機生計，收入銳減只剩下1/4，根本無力負擔生活開銷，惡性循環結果要不是染疫病死，就是因為賺不到錢餓死。

李威爾狂罵陳時中，認為指揮中心只有「與病毒共存」的口號，但是缺乏實際作為，讓老百姓無所適從，從去年一開始的口罩，到後來的疫苗之亂，再到現在的快篩，政府聲稱「超前部署」根本無感；現在很多司機都受疫情影響，但多次反應，政府都沒有聽到他們的心聲，要求陳時中下台負責。

一名多元計程車方案的女性司機則表示，司機因為常接觸陌生乘客，卻買不到快篩，而且現在常常跑整天的車，可能都賺不到1000元，除了油錢之外，不可能再負擔每天都買一劑將近200元的快篩劑，但實名制的她又完全買不到；日前就曾遇過客人問她有沒有快篩，她回應沒有，因為買不到，結果客人認為這樣無法保證安全，立刻下車，她只能傷心看著客人離去。

2個與計程車產業相關的工會提出共同訴求，希望衛福部同意計程車司機可以「以篩代隔」，並免費提供快篩試劑給計程車司機，保障司機及消費者安全。

另外因為防疫計程車嚴重不足，同時希望交通部增加防疫計程車的數量，再比照之前對運輸業從業人員補助，讓運輸業從業人員能生存下去。

交通部：會評估司機需求，盡快研擬相關方案

對此，陳時中表示，民眾若在居家隔離期間，前3天不能出來，後面4天可以以篩代隔，會請交通部來研議這個問題。至於希望免費提供快篩試劑，陳時中表示，針對居家隔離者本來就有提供一定的量，若要比別人多的快篩，就要跟主管單位反映，再由主管單位和指揮中心討論。

由於交通部長王國材正在隔離，交通部派機務科長朱大慶接見陳情的計程車駕駛，朱大慶回應，去年曾提供每名計程車司機每個月新台幣1萬元補助，共補助4個月，另去年公路總局提供每名計程車駕駛每天約15元的防疫口罩津貼，補助到今年5月底，計程車司機希望再次紓困，交通部將配合行政院整體紓困評估。朱大慶也說，在快篩試劑方面會有相關政策，將配合指揮中心來研擬。

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核稿編輯：翁世航