美國未證實俄參謀總長遭攻擊受傷消息，澤倫斯基顧問：烏克蘭6月中前對俄轉守為攻

（中央社）美國國防部官員2日表示，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）上週曾視察烏克蘭戰事前線頓巴斯（Donbas），但關於他在烏軍攻擊中受傷的報導無法證實。

法新社報導，這名國防高層官員告訴記者：「我們可以證實的是，據我們所知，他上週有幾天身在頓巴斯，但我們認為他不會還在頓巴斯，他離開了，回去俄羅斯了。我們無法證實有關他受傷的報導。」

報導引述烏克蘭官員的話說，烏軍4月30日砲擊伊久姆（Izyum）一座指揮中心，當時吉拉西莫夫正在這個地點視察，會見戰地指揮官。

但在砲擊發生之前，顯然他已離開這個地點。

據信吉拉西莫夫視察前線是為了更加了解戰地狀況，並鼓勵部隊士氣。俄軍先前未能攻下烏北基輔市，現正力圖奪得烏東頓內次克州（Donetsk）和盧漢斯克州（Luhansk）控制權。

澤倫斯基顧問：烏克蘭可在6月中前對俄轉守為攻

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）1日表示，在美國和歐洲國家提供的武器幫助下，烏克蘭將能夠在5月底至6月中對俄羅斯展開反攻。

專家目前預言，俄羅斯將在5月9日「勝利日」（Victory Day）前對烏克蘭展開全面進攻。勝利日是紀念蘇聯在第二次世界大戰戰勝納粹德國。

不過，阿列斯托維奇接受日經亞洲（Nikkei Asia）視訊訪問時的說法，暗示戰爭步伐將加快。他是澤倫斯基的親近幕僚，並負責烏克蘭總統府的安全和軍事事務。

澤倫斯基曾表示，俄烏兩國預計很快將針對烏東的頓巴斯地區展開「決定性戰鬥」。阿列斯托維奇指出，由於歐美提供的戰車、長程火砲和其他武器將在5月中旬抵達，烏克蘭將能夠組成進攻部隊。

自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，烏軍大多採取守勢。若烏克蘭轉而對俄國發動進攻，將成為這場衝突的重大轉折點。

阿列斯托維奇表示，由於俄羅斯未能攻下烏克蘭首都基輔，也未達成任何侵略目標，「從戰略上來說」俄軍「已被打敗」。他指出，俄軍使用許多蘇聯時期的舊武器，加上缺乏後備軍，因此軍力持續減弱。

不過阿列斯托維奇提醒，如同俄軍在基輔近郊城鎮布查（Bucha）屠殺大量平民，俄軍只要在烏克蘭境內繼續停留「那怕是一天，還會有更多大規模屠殺犯罪事件。」

阿列斯托維奇仍堅信，烏克蘭最終會贏得這場戰爭。然而專家認為，由於俄羅斯預料將在頓巴斯地區和其他地方對烏克蘭展開全面進攻，這場衝突的結局仍無法預料。

在勝利日紀念活動登場前，莫斯科為了凸顯對烏克蘭侵略行動的斬獲，可能調動大批增援部隊來為停滯不前的攻勢增加動力。

烏克蘭關閉馬里烏波爾等4港，澤倫斯基批俄釀糧食危機

烏克蘭農業部2日宣布，正式關閉4座黑海和亞速海濱（Azov Sea）已遭到俄羅斯占領的港口，包括馬里烏波爾（Mariupol）和赫爾松（Kherson）的港口。烏克蘭總統澤倫斯基則痛批俄軍封鎖穀物出口，恐掀全球糧食危機。

路透社報導，烏克蘭農業部在聲明中說，亞速海港口馬里烏波爾港、別爾江斯克港（Berdiansk）和斯卡多夫斯克港（Skadovsk）及黑海港口赫爾松港已經關閉，「直到收復控制權」。

聲明表示：「之所以採取這項措施，是因為已經無法執行船舶和乘客服務、卸載貨櫃、運輸和其他相關經濟活動，無法確保適當水準的航行安全。」

俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，烏國所有海港已暫停活動；其中有些遭到俄軍占領，有些被封鎖。

澤倫斯基表示，由於俄羅斯控制了黑海航運，烏克蘭可能損失數千萬公噸的穀物，進而引發糧食危機，影響到歐洲、亞洲和非洲。

他接受澳洲電視新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時說：「俄羅斯不讓船隻進出，它正在控制黑海。」、「俄國想要完全封鎖我國經濟。」

農業大國烏克蘭原本大多透過海運出口農產品，但戰爭爆發後，農產品出口已被迫改為透過火車從西部邊界輸出，或是透過多瑙河（Danube）沿岸的小港口。

烏克蘭農業部上週表示，截至目前為止，去（2021）年7月至今（2022）年6月的收成季穀物出口達到4570萬9000公噸，其中包括4月出口76萬3000公噸，但並未提供對比數據。烏克蘭高階農業官員本月表示，3月穀物出口較去年同期增加30萬噸。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航