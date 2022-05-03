上海養老院將「活的」老人裝屍袋險火化，官方立案調查問責5人、吊銷醫師執業證

中國上海封城防疫至今超過一個月，期間曾發生物資短缺、醫療資源過載等情事。近日中國網友發布影片，揭發有養老院將還活著的老年住民裝至屍袋要給殯儀館送去火化，所幸被殯儀館人員拒收，才沒釀成大禍。

「這是草菅人命，這要打110耶！這要抓起來的！」根據《鳳凰衛視》分享網友錄下的影片，可以聽見錄影者氣憤的聲音。影片中是中國上海普陀區新長征福利院正與殯儀館的車輛接洽，試圖將一屍袋送入車內，但卻被發現屍袋內的老人活著還在動。

「活的，活的看到了吧！」「不要再蓋住他了！」影片中的殯儀館人員在發現情況不對，而醫師仍試圖將老人面部蓋起時，出聲喝斥。

《蘋果新聞網》、《聯合新聞網》報導，依據影片中車身兩支電話56801601、56561111查詢，確實是上海寶山區殯儀館的電話。中國網友震驚瘋傳影片痛批「沒發現不就活活燒死人了」、「上海出這麼多超過底線的事」、「發現還有氣的情況不是應該立馬搶救的嗎？」、「上海又一次刷新我的三觀」、「這算死而復生的奇蹟嗎？」

當地民政局2日凌晨已證實此事是真的，在查清事實後將對相關責任人作出嚴肅處理，並向社會及時公布。

官方調查後問責5人、吊銷醫師執業證

（中央社）上海市普陀區新長征福利院把仍有呼吸的老人裝進屍袋、險將老人火化的離譜事件，引起民憤。官方調查後對區民政局長等5人問責，並吊銷涉事醫師執業證，由公安機關對其立案調查。

上海市普陀區的新長征福利院（養老院）把還有呼吸的老人裝進屍袋，要送往殯儀館火化，直到殯儀館人員發現「屍體」竟然在動，從車裡拖出來，嘴裡說著「還在動是活的」，才把長者送回。

《央視》新聞APP昨（2）日下午報導，1日下午網傳上海新長征福利院在轉運「死亡」老人時，發現老人仍有生命體徵。普陀區高度重視，第一時間開展調查，並將老人轉運至醫院救治，目前老人生命體徵平穩。

當局根據調查結果對5人問責，包括普陀區民政局黨組書記、局長張建東黨紀立案，接受進一步調查；區民政局黨組成員、副局長黃耀紅、區民政局養老服務科長劉穎華、長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成3人免職、黨紀立案，接受進一步調查；對新長征福利院院長葛芳免職、政務立案，接受進一步調查。

普陀區衛健委根據《中華人民共和國醫師法》規定，吊銷涉事田姓醫師的執業證，並由公安機關對其立案調查。如涉及其他人員將依法依規處理。

報導又指，普陀區民政局對新長征福利院啟動行政處罰程序，並派駐工作組進駐該福利院開展後續工作。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航