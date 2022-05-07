聯合國大會決議限制安理會常任理事國否決權，為何美國願意投下贊成票？

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

聯合國193個成員國近期以協商一致、未經投票的表決方式，通過一項改革決議，要求安理會五個常任理事國未來在投票表決中使用否決權時，必須說明否決理由。有輿論稱，這是變相限制五常權力。對此決議，五常中的美英法投了贊成票，俄中投了反對票。

來看看上述三國的表態。美常駐聯合國副代表理查德・米爾斯（Richard Mills）表示：「我們對賦予五常成員的否決權遭到濫用深表關切。特別是，我們對俄羅斯在過去十年濫用否決權的模式感到格外不安。這是一份又長又可恥的清單。」

俄羅斯常駐聯合國副代表根納季・庫茲明（Gennady Kuzmin）則說：「今天作出的決定，儘管它包裝得很漂亮，但毫無疑問，它是企圖對安理會常任理事國施加壓力的工具。而這是我們斷然拒絕的一種做法，安理會和大會之間的權力劃分，使我們這個世界組織能夠有效地運作了超過75年。」

中國常駐聯合國代表團參贊蔣華表示：「本次會議通過的決議賦予聯大新的授權，意味著建立一種自動觸發聯大召開會議的機制，這在實踐中很可能引發程序上的困惑和混淆。目前難以確定這樣的安排能否達到決議的預期目的。」

美俄在這個問題上的態度可謂針鋒相對。美國毫不掩飾它贊成這個提議就是針對俄羅斯在安理會濫用否決權的情況，目的是讓俄今後否決時負出更高的政治代價。但美支持聯大此項決議也有針對中國之意，雖然中國的態度看似中立，可從它反對看，在此時此刻，是和俄羅斯站在一起的，即使這不是它的主觀目的，客觀效果也是這樣。

所謂「此時此刻」，指的是當下的俄烏戰爭。這個決議是由列支敦斯登代表團兩年半前起草、83個會員國共同連署提出，然而始終難以推進。俄烏戰爭引發二戰以來歐洲最嚴重的安全危機，而聯合國特別是安理會由於俄羅斯擁有一票否決權導致它難有作為，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）最近訪問基輔，就指責安理會「未能盡其所能防止和結束這場戰爭」，並直言「聯合國安理會是失敗的，這是非常令人失望、沮喪和憤怒的來源。」這為該決議在成員國中贏得共識奠定了基礎，有近100個國家表態支持了決議。

安理會五常的一票否決權是聯合國憲章賦予的，美其名曰五常為聯合國的建立起到了關鍵性的作用，但真實原因或是為避免常任理事國集團成員之間的對抗，從而引發另一場全球戰爭。二戰同盟國在即將取得勝利的情況下建立了聯合國。鑑於一戰特別是二戰導致的全球慘狀，為避免今後出現類似的世界大戰和人類的互相殘殺，二戰勝利者在創建聯合國時設立安全理事會，並讓安理會負有保障全球和平與安全的責任，還通過聯合國憲章賦予了美蘇英法中五國否決權。

可是戰後不久出現的美蘇冷戰和兩大集團的對抗，使這個否決權的設想目的如果不說落空，也是嚴重的扭曲。因為五常特別美蘇常常為維護自身和集團成員的利益而頻繁動用否決權，從而導致安理會的功能基本癱瘓。美國批評俄羅斯濫用否決權，諷刺的是，它在這方面的記錄也不輸後者。

據統計，自1946年以來，蘇聯／俄羅斯共使用了149次否決權，其中大多數在蘇聯時期，俄羅斯動用了29次，美國則使用了87次否決權，英國使用了32次，中國和法國各使用了18次。濫用否決權的後果，是使安理會作為聯合國唯一擁有制裁作功能的機構，失去了它應有的權威性。

從五常使用否決權的情況看，聯大決議其實對美國也是相當不利的，可為什麼它會同意接受一個對自身權力受限的要求？難道真是美國道德高尚？

華盛頓的算盤

當然這裡另有玄機。如前所說，美國這樣做首先是要限制俄羅斯，在接下來可能對它的制裁中使用否決權。俄對烏克蘭的入侵導致它受到西方制裁。美國在安理會層面因為俄的一票否決權無法推動對俄制裁，但兩次聯大投票譴責俄入侵，和取消其人權理事會成員資格的結果，讓美增加信心今後在聯大層面推動對俄的有關制裁動議和行動。

聯合國多數成員國對五常濫用否決權的不滿由來已久，這次終於借俄烏戰事通過了限制五常權力的決議，美國以不惜犧牲自己權益的一種高姿態，響應大多數成員國的要求，一方面是為展現道德高度，另一方面則是，如果烏克蘭、美國和它的盟友今後再在安理會提出譴責和制裁俄羅斯的提議，後者就不好動用否決權，而安理會通過的制裁具有強制力，所有成員國都必須遵守，這樣中印以及其他處於觀望態度的主要發展中國家也要制裁俄。

這個制裁比美國和西方的制裁對俄羅斯的威懾力更強，而且披上了一件合法外衣，它代表的是聯合國的正義要求，不再是美西方的單邊制裁。在這種情況下假如俄羅斯還敢動用否決權，則「冒天下之大不韙」，其國家形象必然受損。美國要的就是這個效果。

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對中國，很可能也是如此。由於中國的人權問題特別是台灣問題的存在，如果美國及其盟友未來針對中國在安理會提出譴責和制裁，中國若反對和否決，聯大要在10個工作日內約談中國，就其否決決定展開辯論。假如多數成員國認為中國的否決說服力不足，雖然還是不能約束中國不能否決，但顯然中國的形象也會嚴重受損，因為處於和國際社會大多數的意見對立的狀態，從而更會被孤立。