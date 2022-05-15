《健腦工程》：我已過65歲正在往生命的盡頭走，可是我的心一直朝著出生的時候前進

文：陳皓嬿

雙金歌手沈文程

還在長大，初心永不老

人生就是一個階段、一個階段地過，我不是變老，而是還在長大，所以我永遠把自己當成學生，一步步去了解這浩瀚的世界。我的年紀雖然正在往生命的盡頭走，可是我的心一直往回、朝我出生的時候前進，我要回到我的初心。

要問我每天的作息，我沒辦法說耶。因為表演工作的關係，我每天的行程都不一樣，下班的時間不固定，所以起床時間也很自由。別人看我好像覺得我很忙，但忙對我來說反而開心，表示「我有工作有收入，很OK」。我從小就喜歡聽歌、學歌、唱歌。我很感謝我從小生長在音樂的環境，阿嬤給我的搖籃曲是恆春的民謠，外婆那邊唱的是原住民的山歌。音樂像是我的大動脈一樣，是支持我最大的動力。我是為了搖滾樂而生的，好好寫歌、唱歌是我的使命。

無聊就寫歌 大自然就是攝影棚

我無聊的時候就寫歌，寫一寫就讓無聊變成有料了。因為釣魚，我寫了《小河之歌》，得了金曲獎；因為喜歡吃QQ糖，我為QQ糖寫了一首歌，後來還被人家買走版權去做兒歌；六十歲時，我在溪邊寫了一首歌《六十了還是有夢》，送給自己。

但我們不能永遠一直忙，我的人生觀是「忙裡偷閒輕鬆修，知足常樂可忘憂」。雖然工作忙碌，但每次只要可以拿根釣竿坐在溪邊，我就很開心了。

只要有空，我就會去溪邊釣魚，釣到下午三點左右就收竿休息，喝喝咖啡、下午茶、拍拍照。我「出頭」很多，還會帶點心、軟糖、吉他，我很會自得其樂。我就把大自然當成我的攝影棚。

我獨處慣了，很享受這種感覺，大家也習慣看我這樣。我不交際應酬、不抽菸喝酒、沒有夜生活，只喜歡釣魚、騎重機跟寫歌，我的車上永遠帶著吉他、音箱、釣竿和鍋碗瓢盆。很多人很羨慕我的生活，像孔鏘就是，他說看我悠哉悠哉、明天又要去哪釣魚，既可以玩又有錢賺，真好。

從小親山親水 由花草體悟人生

我愛大自然可能是基因遺傳吧。因為我媽媽是原住民，小時候外公外婆會帶我去山上跑來跑去，我常一個人到後山、溪邊抓魚蝦，認識花草。後來我企畫《大冒險家》，就常在節目中介紹自然生態，這些知識都是我小時候學到的。

走進大自然就好像回到我的家一樣，很溫馨又溫暖，看見花草讓我覺得他鄉遇故知。有時碰上滄海桑田，熟悉的老地方因為一場大洪水蕩然無存，你會難過傷心，但也慢慢體會到這就是人生，有天我們也會像這些花草就這樣走了，然後生命將再度出現。

我想人也是這樣，我們總會離開世界，留下一些東西給人們。像我現在唱一些老歌，雖然寫歌的人已經走了，但每次唱這些歌就會勾起一些對故鄉、對父母親的愛，這就是藝術的價值。大自然到處充滿這樣的啟示。你要有你的人生觀和宇宙觀，你會在大自然裡面獲得這些，因為我們都是大自然創造的。

小秘訣：玩樂很重要，玩出一個所以然時，就不是玩物喪志了，不僅保持了我的赤子之心，也照顧我的身心靈。

親一親釣到的魚 然後放生回溪裡

我的其中一個人生觀是「過程很重要」，比起結果，我更享受過程。「等待」是一幕很好的畫面，是一種期待，所以你不會放棄，你在等待天時、地利、人和。我可以在同一個點連續三天沒有釣到半條魚被人家笑，可是我喜歡那種期待的感覺，而不是釣了多少、多大的魚。

我常跟釣友們說，釣到大魚是幸運、釣到小魚是緣分。我會和釣到的魚們親一親，跟牠們說「你下次要躲好喔！」然後把魚放回溪裡。

「我想，我總有一天會等到你。」我期待這種感覺。當終於釣到的那刻， 三天的等待都值得了，那種喜悅無法形容，只有你自己能夠體會的。就像看電影，我不喜歡人家告訴我結局，我喜歡自己從頭看到尾；有時候拿到花的種子，也是，我就種下去，看種子發芽、成長，我享受看植物成長的過程。

人生也是， 就是這樣一個階段、一個階段地過。我那時候企畫《大冒險家》這個節目，是因為我想趁我還走得動時，去看看這個世界。我覺得我不是變老，而是還在長大，所以我永遠把自己當成學生。世界太浩瀚了，你要懂的東西太多，就慢慢一步步去了解吧。

失智恐無法釣魚 因此勤於身心鍛練

我爬山時，永遠都在期待下一個轉角我會看到什麼，然後忘記疲憊。雖然這幾年爬山下來，我膝蓋都壞掉了，可是我覺得值得，這是我願意付出的代價，至少我的心靈很豐富。

當然也會有寂寞的時候，這時就借助科技。你看有多少人在等我上傳照片到臉書，一起分享我的寂寞。現代人的距離不一定要靠見面來縮短，像我兒子現在在加拿大，每天一通視訊電話一講一小時，聊不完。我永遠告訴自己，不要把臉書當作廚餘桶、垃圾桶，丟一些臭酸的心情給別人，多分享一些陽光、快樂的東西。

有次有個釣客拜託我去安養中心看看他失智的媽媽、唱歌給他們聽。我去了之後，看到每個人都是輪椅推出來，聽著我唱歌，卻沒有什麼反應。我心想，如果我以後失智了也變成這樣，就沒辦法釣魚了，所以我開始自我訓練，每天早上背經文。本來只是好玩，背久就習慣了，一部接著一部背。

此外，我也會做些防老的健身操，每天伏地挺身五十下、簡單的伸展、呼吸吐納、起立蹲下。我還有一個遊戲間，一早起來我就先去投籃、射飛鏢、射箭，這種習慣保持了我的赤子之心，也照顧我的身心靈。

我已過六十五歲，正在往生命的盡頭走，可是我的心一直往回、朝著我出生的時候前進，我要回到我的初心。

玩樂很重要，當你玩出一個所以然，就不是玩物喪志了，然後記得獎賞自己，事情做得好，就給自己一些鼓勵，才會有動力。到了老年，就是回歸到從前、回歸大自然，隨遇而安就是我的價值觀。當你到哪裡都能安住，你就OK了。

相關書摘 ▶《健腦工程》：「非暴力溝通」建立美好關係，練習使用「我訊息」讓表達不帶指責

書籍介紹

本文摘錄自《健腦工程：預防失智的12堂大腦建築課》，聯合報-健康事業部出版