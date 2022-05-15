《健腦工程》：我已過65歲正在往生命的盡頭走，可是我的心一直朝著出生的時候前進
我們想讓你知道的是
我那時候企畫《大冒險家》這個節目，是因為我想趁我還走得動時，去看看這個世界。我覺得我不是變老，而是還在長大，所以我永遠把自己當成學生。世界太浩瀚了，你要懂的東西太多，就慢慢一步步去了解吧。
文：陳皓嬿
雙金歌手沈文程
還在長大，初心永不老
人生就是一個階段、一個階段地過，我不是變老，而是還在長大，所以我永遠把自己當成學生，一步步去了解這浩瀚的世界。我的年紀雖然正在往生命的盡頭走，可是我的心一直往回、朝我出生的時候前進，我要回到我的初心。
要問我每天的作息，我沒辦法說耶。因為表演工作的關係，我每天的行程都不一樣，下班的時間不固定，所以起床時間也很自由。別人看我好像覺得我很忙，但忙對我來說反而開心，表示「我有工作有收入，很OK」。我從小就喜歡聽歌、學歌、唱歌。我很感謝我從小生長在音樂的環境，阿嬤給我的搖籃曲是恆春的民謠，外婆那邊唱的是原住民的山歌。音樂像是我的大動脈一樣，是支持我最大的動力。我是為了搖滾樂而生的，好好寫歌、唱歌是我的使命。
無聊就寫歌 大自然就是攝影棚
我無聊的時候就寫歌，寫一寫就讓無聊變成有料了。因為釣魚，我寫了《小河之歌》，得了金曲獎；因為喜歡吃QQ糖，我為QQ糖寫了一首歌，後來還被人家買走版權去做兒歌；六十歲時，我在溪邊寫了一首歌《六十了還是有夢》，送給自己。
但我們不能永遠一直忙，我的人生觀是「忙裡偷閒輕鬆修，知足常樂可忘憂」。雖然工作忙碌，但每次只要可以拿根釣竿坐在溪邊，我就很開心了。
只要有空，我就會去溪邊釣魚，釣到下午三點左右就收竿休息，喝喝咖啡、下午茶、拍拍照。我「出頭」很多，還會帶點心、軟糖、吉他，我很會自得其樂。我就把大自然當成我的攝影棚。
我獨處慣了，很享受這種感覺，大家也習慣看我這樣。我不交際應酬、不抽菸喝酒、沒有夜生活，只喜歡釣魚、騎重機跟寫歌，我的車上永遠帶著吉他、音箱、釣竿和鍋碗瓢盆。很多人很羨慕我的生活，像孔鏘就是，他說看我悠哉悠哉、明天又要去哪釣魚，既可以玩又有錢賺，真好。
從小親山親水 由花草體悟人生
我愛大自然可能是基因遺傳吧。因為我媽媽是原住民，小時候外公外婆會帶我去山上跑來跑去，我常一個人到後山、溪邊抓魚蝦，認識花草。後來我企畫《大冒險家》，就常在節目中介紹自然生態，這些知識都是我小時候學到的。
走進大自然就好像回到我的家一樣，很溫馨又溫暖，看見花草讓我覺得他鄉遇故知。有時碰上滄海桑田，熟悉的老地方因為一場大洪水蕩然無存，你會難過傷心，但也慢慢體會到這就是人生，有天我們也會像這些花草就這樣走了，然後生命將再度出現。
我想人也是這樣，我們總會離開世界，留下一些東西給人們。像我現在唱一些老歌，雖然寫歌的人已經走了，但每次唱這些歌就會勾起一些對故鄉、對父母親的愛，這就是藝術的價值。大自然到處充滿這樣的啟示。你要有你的人生觀和宇宙觀，你會在大自然裡面獲得這些，因為我們都是大自然創造的。
小秘訣：玩樂很重要，玩出一個所以然時，就不是玩物喪志了，不僅保持了我的赤子之心，也照顧我的身心靈。
親一親釣到的魚 然後放生回溪裡
我的其中一個人生觀是「過程很重要」，比起結果，我更享受過程。「等待」是一幕很好的畫面，是一種期待，所以你不會放棄，你在等待天時、地利、人和。我可以在同一個點連續三天沒有釣到半條魚被人家笑，可是我喜歡那種期待的感覺，而不是釣了多少、多大的魚。
我常跟釣友們說，釣到大魚是幸運、釣到小魚是緣分。我會和釣到的魚們親一親，跟牠們說「你下次要躲好喔！」然後把魚放回溪裡。
「我想，我總有一天會等到你。」我期待這種感覺。當終於釣到的那刻， 三天的等待都值得了，那種喜悅無法形容，只有你自己能夠體會的。就像看電影，我不喜歡人家告訴我結局，我喜歡自己從頭看到尾；有時候拿到花的種子，也是，我就種下去，看種子發芽、成長，我享受看植物成長的過程。
人生也是， 就是這樣一個階段、一個階段地過。我那時候企畫《大冒險家》這個節目，是因為我想趁我還走得動時，去看看這個世界。我覺得我不是變老，而是還在長大，所以我永遠把自己當成學生。世界太浩瀚了，你要懂的東西太多，就慢慢一步步去了解吧。
失智恐無法釣魚 因此勤於身心鍛練
我爬山時，永遠都在期待下一個轉角我會看到什麼，然後忘記疲憊。雖然這幾年爬山下來，我膝蓋都壞掉了，可是我覺得值得，這是我願意付出的代價，至少我的心靈很豐富。
當然也會有寂寞的時候，這時就借助科技。你看有多少人在等我上傳照片到臉書，一起分享我的寂寞。現代人的距離不一定要靠見面來縮短，像我兒子現在在加拿大，每天一通視訊電話一講一小時，聊不完。我永遠告訴自己，不要把臉書當作廚餘桶、垃圾桶，丟一些臭酸的心情給別人，多分享一些陽光、快樂的東西。
有次有個釣客拜託我去安養中心看看他失智的媽媽、唱歌給他們聽。我去了之後，看到每個人都是輪椅推出來，聽著我唱歌，卻沒有什麼反應。我心想，如果我以後失智了也變成這樣，就沒辦法釣魚了，所以我開始自我訓練，每天早上背經文。本來只是好玩，背久就習慣了，一部接著一部背。
此外，我也會做些防老的健身操，每天伏地挺身五十下、簡單的伸展、呼吸吐納、起立蹲下。我還有一個遊戲間，一早起來我就先去投籃、射飛鏢、射箭，這種習慣保持了我的赤子之心，也照顧我的身心靈。
我已過六十五歲，正在往生命的盡頭走，可是我的心一直往回、朝著我出生的時候前進，我要回到我的初心。
玩樂很重要，當你玩出一個所以然，就不是玩物喪志了，然後記得獎賞自己，事情做得好，就給自己一些鼓勵，才會有動力。到了老年，就是回歸到從前、回歸大自然，隨遇而安就是我的價值觀。當你到哪裡都能安住，你就OK了。
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書籍介紹
本文摘錄自《健腦工程：預防失智的12堂大腦建築課》，聯合報-健康事業部出版
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
我們想讓你知道的是
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
「住顏．有樹」的質感生活，讓「家」成為最佳心靈SPA處所
在每一次有重要的專訪或是拍攝前，路怡珍皆會藉由泡澡來紓解壓力，「一來女生會需要消水腫，放鬆身體的壓力；再來泡澡的時間也能好好思考，讓我沉澱下來，能有更好的表現。」所以她認為在生活中，如果能夠擁有自己湯屋，一定會成為她每日報到的最佳心靈SPA處所。
工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
森原樹｜一站進北市，森態系溫泉莊園：https://nsyt.jsl34.com.tw/
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